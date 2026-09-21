Τράπεζες: Στο κυνήγι νέων επενδυτών με στοίχημα την αναβάθμιση
Τράπεζες: Στο κυνήγι νέων επενδυτών με στοίχημα την αναβάθμιση
Γεμάτο το επόμενο δίμηνο το επενδυτικό ημερολόγιο: πρώτα οι επαφές με τους διεθνείς επενδυτές, ακολουθούν τα αποτελέσματα εννεαμήνου και οι πιθανές αναθεωρήσεις των guidance και, ακολούθως, ένας νέος γύρος παρουσιάσεων προς τα διεθνή funds
Η αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δημιουργεί νέα δεδομένα για την επενδυτική συμπεριφορά απέναντι στις ελληνικές τράπεζες. Η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και η σταδιακή αναβάθμιση των ίδιων των τραπεζών διευρύνουν τη δυνητική επενδυτική βάση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων κεφαλαίων.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει μέσα σε λίγα χρόνια μια διαδρομή που δύσκολα συγκρίνεται με το παρελθόν τους. Από την εποχή των υψηλών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της αβεβαιότητας για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχουν περάσει σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, την ισχυρή κερδοφορία, την κεφαλαιακή ενίσχυση και την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης.
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Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει μέσα σε λίγα χρόνια μια διαδρομή που δύσκολα συγκρίνεται με το παρελθόν τους. Από την εποχή των υψηλών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της αβεβαιότητας για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχουν περάσει σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, την ισχυρή κερδοφορία, την κεφαλαιακή ενίσχυση και την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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