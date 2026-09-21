Τράπεζες: Στο κυνήγι νέων επενδυτών με στοίχημα την αναβάθμιση

Γεμάτο το επόμενο δίμηνο το επενδυτικό ημερολόγιο: πρώτα οι επαφές με τους διεθνείς επενδυτές, ακολουθούν τα αποτελέσματα εννεαμήνου και οι πιθανές αναθεωρήσεις των guidance και, ακολούθως, ένας νέος γύρος παρουσιάσεων προς τα διεθνή funds