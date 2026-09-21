Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια στους συλληφθέντες για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης
Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια στους συλληφθέντες για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μια 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη (23/9)
Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, σε βάρος των δυο συλληφθέντων για το περιστατικό στην πλαζ Βουλιαγμένης στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μια 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη (23/9). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προέβη σε ξυλοδαρμό του 82χρονου.
«Ασκήθηκε ποινική δίωξη για το 311 του Ποινικού Κώδικα. Θανατηφόρα δηλαδή βλάβη. Είναι δύσκολο. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα μπάνιο και κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος. Θα απαντήσει. Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν τον έχει χτυπήσει θα έλεγα. Δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου. Έγινε ένα επεισόδιο. Συνόδευε μία κυρία, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ανάγονται στην ψυχοπαθολογία, αδιανόητα. Δηλαδή τι να πει κανείς; Θα το αντιμετωπίσουμε πιστεύω» είπε ο συνήγορος του 76χρονου, Νίκος Χατζής.
Ερωτηθείς αν προηγήθηκε διαπληκτισμός σημείωσε ότι «υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμό», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει μελετήσει ακόμη τη δικογραφία. «Έχει πάει στην κυρία ανακρίτρια. Αλλά φρονώ ότι θα αποδοθούν τα δίκαια» προσέθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζή, η πλευρά του κατηγορούμενου περιμένει «την ιατροδικαστική για να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν. Εξάλλου, απ' ό,τι γνωρίζω απεβίωσε στο ιατρείο. Δεν απεβίωσε κατά τη στιγμή του λεκτικού επεισοδίου».
Εκείνη την ώρα η πλαζ δεν ήταν γεμάτη και οι δύο τους βρήκαν ξαπλώστρες κοντά στη θάλασσα. Την ώρα που άφηναν τα πράγματά τους ο 82χρονος, που καθόταν στις διπλανές ξαπλώστρες με τη σύζυγό του, τους είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο κάθεται η παρέα του και ότι οι έξι ξαπλώστρες είναι πιασμένες.
Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και κάποια στιγμή ο 82χρονος χτύπησε σύμφωνα με μαρτυρίες την 21χρονη. Τότε τα «αίματα» άναψαν και οι ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 82χρονος αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, κατέρρευσε και στην πλαζ σήμανε «συναγερμός». Στο σημείο έφτασε ο γιατρός της οργανωμένης παραλίας και δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο για να τον επαναφέρουν.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια ανάνηψης με απινιδωτή καθώς είχε υποστεί ανακοπή.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μια 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη (23/9). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι προέβη σε ξυλοδαρμό του 82χρονου.
«Ασκήθηκε ποινική δίωξη για το 311 του Ποινικού Κώδικα. Θανατηφόρα δηλαδή βλάβη. Είναι δύσκολο. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα μπάνιο και κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος. Θα απαντήσει. Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν τον έχει χτυπήσει θα έλεγα. Δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου. Έγινε ένα επεισόδιο. Συνόδευε μία κυρία, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ανάγονται στην ψυχοπαθολογία, αδιανόητα. Δηλαδή τι να πει κανείς; Θα το αντιμετωπίσουμε πιστεύω» είπε ο συνήγορος του 76χρονου, Νίκος Χατζής.
Ερωτηθείς αν προηγήθηκε διαπληκτισμός σημείωσε ότι «υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμό», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει μελετήσει ακόμη τη δικογραφία. «Έχει πάει στην κυρία ανακρίτρια. Αλλά φρονώ ότι θα αποδοθούν τα δίκαια» προσέθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζή, η πλευρά του κατηγορούμενου περιμένει «την ιατροδικαστική για να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν. Εξάλλου, απ' ό,τι γνωρίζω απεβίωσε στο ιατρείο. Δεν απεβίωσε κατά τη στιγμή του λεκτικού επεισοδίου».
Το χρονικόΥπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής όταν ο 76χρονος πήγε για μπάνιο με την 21χρονη φίλη του στην Βουλιαγμένη και αφού έβγαλαν τα εισιτήριά τους άρχισαν να ψάχνουν για ξαπλώστρες.
Εκείνη την ώρα η πλαζ δεν ήταν γεμάτη και οι δύο τους βρήκαν ξαπλώστρες κοντά στη θάλασσα. Την ώρα που άφηναν τα πράγματά τους ο 82χρονος, που καθόταν στις διπλανές ξαπλώστρες με τη σύζυγό του, τους είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο κάθεται η παρέα του και ότι οι έξι ξαπλώστρες είναι πιασμένες.
Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και κάποια στιγμή ο 82χρονος χτύπησε σύμφωνα με μαρτυρίες την 21χρονη. Τότε τα «αίματα» άναψαν και οι ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 82χρονος αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, κατέρρευσε και στην πλαζ σήμανε «συναγερμός». Στο σημείο έφτασε ο γιατρός της οργανωμένης παραλίας και δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο για να τον επαναφέρουν.
Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια ανάνηψης με απινιδωτή καθώς είχε υποστεί ανακοπή.
Κατόπιν, ασθενοφόρο παρέλαβε τον 82χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα