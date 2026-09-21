Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συνέργεια στους συλληφθέντες για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι κατηγορούμενοι, ένας 76χρονος και μια 21χρονη, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τετάρτη (23/9)