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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Νάπολη: Βρήκαν €3,2 εκατ. και πολυτελή ρολόγια κρυμμένα σε τοίχους σπιτιού, δείτε βίντεο
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Νάπολη: Βρήκαν €3,2 εκατ. και πολυτελή ρολόγια κρυμμένα σε τοίχους σπιτιού, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις έρευνες, η διακίνηση ναρκωτικών και οι εκβιασμοί αποτελούσαν τις βασικές δραστηριότητες της οργάνωσης, 34 συλλήψεις
Τρία εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα στους τοίχους ενός διαμερίσματος στο Καϊβάνο, εντόπισαν οι ιταλικές Αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή της Νάπολης. Τα χρήματα, μαζί με πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας, κατασχέθηκαν από τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν συνολικά στη σύλληψη 34 ατόμων.
Σύμφωνα με τις έρευνες, η διακίνηση ναρκωτικών και οι εκβιασμοί αποτελούσαν τις βασικές δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τους καραμπινιέρους.
«Για να καταδείξουμε τη σημασία της επιχείρησης, σε ένα μόνο σπίτι κατασχέσαμε 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολύτιμα ρολόγια» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκρατέρι.
Από τους 34 συλληφθέντες, οι 23 οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 11 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τις έρευνες, η διακίνηση ναρκωτικών και οι εκβιασμοί αποτελούσαν τις βασικές δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τους καραμπινιέρους.
«Για να καταδείξουμε τη σημασία της επιχείρησης, σε ένα μόνο σπίτι κατασχέσαμε 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολύτιμα ρολόγια» δήλωσε ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκρατέρι.
Από τους 34 συλληφθέντες, οι 23 οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 11 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Δείτε βίντεο:
Maxi operazione dei #Carabinieri a Caivano e Casoria: 34 persone gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed estorsione. Smantellato un pericoloso sodalizio criminoso operante nella provincia di Napoli.— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) September 21, 2026
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