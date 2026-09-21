Ακύλας: Είναι συγκινητική η αγάπη του κόσμου, μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της
Ακύλας: Είναι συγκινητική η αγάπη του κόσμου, μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της
Πραγματικά ακραίο, σχολίασε ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο
Συγκινητική είναι η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του Ακύλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα ακραίο σκηνικό που έζησε με θαυμάστριά του.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο και κατέκτησε τη δέκατη θέση, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως σε ένα από τα γράμματα που του δίνουν μετά τις συναυλίες που πραγματοποιεί, μία γυναίκα του άφησε και τα κλειδιά του σπιτιού της.
Ο Ακύλας εξήγησε: «Ήταν πραγματικά συγκινητικό πώς σε κάθε πόλη είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές... Μάλιστα, στη Χαλκιδική ήρθε μία κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε “το σπίτι αυτό βρίσκεται σε αυτή την οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα” και λέω “δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα”. Πραγματικά ακραίο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο και κατέκτησε τη δέκατη θέση, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως σε ένα από τα γράμματα που του δίνουν μετά τις συναυλίες που πραγματοποιεί, μία γυναίκα του άφησε και τα κλειδιά του σπιτιού της.
Ο Ακύλας εξήγησε: «Ήταν πραγματικά συγκινητικό πώς σε κάθε πόλη είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές... Μάλιστα, στη Χαλκιδική ήρθε μία κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε “το σπίτι αυτό βρίσκεται σε αυτή την οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα” και λέω “δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα”. Πραγματικά ακραίο».
Δείτε το βίντεο
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