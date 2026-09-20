Νεκρή γυναίκα από μαχαιριές στην Ηγουμενίτσα: Ο σύντροφός της κάλεσε την Αστυνομία, ισχυρίζεται ότι δέχθηκαν επίθεση
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Νεκρή Τραυματίας Αστυνομία

Νεκρή γυναίκα από μαχαιριές στην Ηγουμενίτσα: Ο σύντροφός της κάλεσε την Αστυνομία, ισχυρίζεται ότι δέχθηκαν επίθεση

Ο 27χρονος εντοπίστηκε μέσα σε πυκνή βλάστηση και αναμένεται να δώσει κατάθεση

Νεκρή γυναίκα από μαχαιριές στην Ηγουμενίτσα: Ο σύντροφός της κάλεσε την Αστυνομία, ισχυρίζεται ότι δέχθηκαν επίθεση
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, όταν ένας 27χρονος κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η 25χρονη ήταν νεκρή.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν την νεαρή νεκρή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έφερε τραύματα, τα οποία εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επίσης επίθεση και είχε χτυπηθεί, ωστόσο οι αστυνομικοί που τον εξέτασαν αρχικά δεν διαπίστωσαν εξωτερικά τραύματα ή εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στο Τμήμα, όπου θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Νεκρή γυναίκα από μαχαιριές στην Ηγουμενίτσα: Ο σύντροφός της κάλεσε την Αστυνομία, ισχυρίζεται ότι δέχθηκαν επίθεση
Πηγή: thespro.gr
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ

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