Τσάκα: Παραδέχθηκε το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού και κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκιση!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο χαφ της Σάντερλαντ κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση 5 ετών, όμως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορέι να... ρίξουν την ποινή σε ένα απλό πρόστιμο, ύψους περίπου 10.500 ευρώ