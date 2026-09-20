«Του έδωσε μέθη»: Το μήνυμα για τον Μαζωνάκη που εξετάζουν οι Αρχές, τι λέει η γραμματέας από το ιατρείο της Καρνεάδου

Ενώ οι Αρχές εξετάζουν παρατυπίες και παρανομίες που συνέβησαν στο ιατρείο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας ένα

που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενή της, στο οποίο ανέφερε πως χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή.

«Άστα. Η … του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα που λίγο αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το MEGA.

Κλείσιμο