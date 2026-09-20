«Του έδωσε μέθη»: Το μήνυμα για τον Μαζωνάκη που εξετάζουν οι Αρχές, τι λέει η γραμματέας από το ιατρείο της Καρνεάδου
«Του έδωσε μέθη»: Το μήνυμα για τον Μαζωνάκη που εξετάζουν οι Αρχές, τι λέει η γραμματέας από το ιατρείο της Καρνεάδου
Το μήνυμα φέρεται να έστειλε εργαζόμενη σε συγγενή της και λίγο αργότερα διαγράφτηκε - Η γραμματέας περιέγραψε πως συνάδελφος άκουσε στον διάδρομο του ιατρείου λέξεις «κλειδιά», όπως «μέθη» και «κάποιες άλλες»
Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ενώ οι Αρχές εξετάζουν παρατυπίες και παρανομίες που συνέβησαν στο ιατρείο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενή της, στο οποίο ανέφερε πως χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή.
«Άστα. Η … του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα που λίγο αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το MEGA. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.
Την ίδια στιγμή, μία από τις γραμματείς του ιατρείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απάντησε για το αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά” όπως μέθη και κάποιες άλλες».
«Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η γραμματέας.
Με τον Γιώργο Μαζωνάκη «είπαμε “καλησπέρα”, είδε έναν γνωστό του, που ήταν στο ιατρείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση ο άνθρωπος, είχαν να συναντηθούν πολλά χρόνια. Μετά από λίγο τον πήρε η γιατρός μέσα».
Η ίδια υποστηρίζει πως έφυγε στις 15:20 «οπότε μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή ήταν όλα ήσυχα, γενικά επικρατούσε πολλή ησυχία στον χώρο, ο γιατρός είχε ξαπλώσει, ξεκουραζόταν, περίμενε το επόμενό του ραντεβού, γιατί είχε γυρίσει από το φαΐ του και μέχρι την ώρα που εγώ έκλεισα την πόρτα του ιατρείου, ήταν όλα ήσυχα. Εγώ ενημερώθηκα από το διαδίκτυο για το συμβάν δύο ώρες αργότερα».
«Από όσο ενημερώθηκα, όταν είχαμε πάει να δώσουμε και κατάθεση, με τα κορίτσια στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ναι όντως καθάρισαν οι νοσηλεύτριες τον χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν από μόνες τους μηχανικά ή αν ειπώθηκε κάτι από την γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω», είπε.
Όσο για τη σχέση των γιατρών με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό που τη Δευτέρα θα δώσει κατάθεση, η γραμματέας απάντησε: «σίγουρα υπήρχε μια επικοινωνία. Αν τον είχα δει νομίζω ήταν παλαιότερα, όχι πρόσφατα. Είχαν μία άτυπη συνεργασία με την γιατρό. Κατά κάποιο τρόπο είχε νοικιάσει απ’ ότι ξέρω τον άλλο χώρο στην Πατριάρχου όχι στην Καρνεάδου, για να κάνει ένα σεμινάριό του».
«Άστα. Η … του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα που λίγο αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το MEGA. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.
Την ίδια στιγμή, μία από τις γραμματείς του ιατρείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απάντησε για το αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά” όπως μέθη και κάποιες άλλες».
«Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η γραμματέας.
Με τον Γιώργο Μαζωνάκη «είπαμε “καλησπέρα”, είδε έναν γνωστό του, που ήταν στο ιατρείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση ο άνθρωπος, είχαν να συναντηθούν πολλά χρόνια. Μετά από λίγο τον πήρε η γιατρός μέσα».
Η ίδια υποστηρίζει πως έφυγε στις 15:20 «οπότε μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή ήταν όλα ήσυχα, γενικά επικρατούσε πολλή ησυχία στον χώρο, ο γιατρός είχε ξαπλώσει, ξεκουραζόταν, περίμενε το επόμενό του ραντεβού, γιατί είχε γυρίσει από το φαΐ του και μέχρι την ώρα που εγώ έκλεισα την πόρτα του ιατρείου, ήταν όλα ήσυχα. Εγώ ενημερώθηκα από το διαδίκτυο για το συμβάν δύο ώρες αργότερα».
«Από όσο ενημερώθηκα, όταν είχαμε πάει να δώσουμε και κατάθεση, με τα κορίτσια στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ναι όντως καθάρισαν οι νοσηλεύτριες τον χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν από μόνες τους μηχανικά ή αν ειπώθηκε κάτι από την γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω», είπε.
Όσο για τη σχέση των γιατρών με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό που τη Δευτέρα θα δώσει κατάθεση, η γραμματέας απάντησε: «σίγουρα υπήρχε μια επικοινωνία. Αν τον είχα δει νομίζω ήταν παλαιότερα, όχι πρόσφατα. Είχαν μία άτυπη συνεργασία με την γιατρό. Κατά κάποιο τρόπο είχε νοικιάσει απ’ ότι ξέρω τον άλλο χώρο στην Πατριάρχου όχι στην Καρνεάδου, για να κάνει ένα σεμινάριό του».
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