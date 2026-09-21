Νέο πλήγμα σε tanker μέσα στο Ορμούζ, δύο ναυτικοί τραυματίες

καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου,, με δεξαμενόπλοιο να πλήττεται από άγνωστο βλήμα κατά την είσοδό τουκαι δύο μέλη του πληρώματος να τραυματίζονται ελαφρά.Την πληροφορία γνωστοποίησε το(UKMTO). Σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδίδει το MarineLink, στρατιωτικές αρχές ανέφεραν στο UKMTO ότι το tanker πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση όταν δέχθηκε το πλήγμα. Παρά το συμβάν, το πλοίο διατηρεί την πρόωσή του και συνεχίζει αυτοδύναμα προς το επόμενο λιμάνι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.Κρίσιμο παραμένει ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το όνομα του πλοίου, η σημαία του ή η εταιρεία που το διαχειρίζεται. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης ούτε επίσημη απόδοση του πλήγματος σε συγκεκριμένη πλευρά. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν σύνδεση της επίθεσης με το Ιράν ή άλλη δύναμη της περιοχής.Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της κατάστασης που επικρατεί πλέον στο Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το, μόλις 17 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το Στενό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έναντι 37 μία εβδομάδα νωρίτερα και περίπου 125 μεγάλων εμπορικών πλοίων ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η ορατή εμπορική κίνηση έχει περιοριστεί δραστικά, αν και μέρος των εξαγωγών πετρελαίου συνεχίζεται με δεξαμενόπλοια που πλέουν με απενεργοποιημένους αναμεταδότες.