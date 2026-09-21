Γιάννης Σπαλιάρας: Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα
Γιάννης Σπαλιάρας: Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα
Είμαστε μαζί εδώ και έναν μήνα με τη σύντροφό μου, πρόσθεσε το μοντέλο
Μία εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας, σημειώνοντας πως δεν περίμενε ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθεί σε μια σχέση τόσο γρήγορα.
Το μοντέλο που τον Αύγουστο ανακοίνωσε πως μπήκε ένα τέλος στη σχέση του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, ανέβασε λίγο καιρό μετά στα social media φωτογραφίες με μία άλλη γυναίκα και αποκάλυψε πως είναι ξανά ερωτευμένος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε πως ήταν έκπληξη για τον ίδιο να προχωρήσει τόσο σύντομα: «Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», είπε χαρακτηριστικά.
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Όπως εξήγησε, τα προβλήματα που οδήγησαν στο τέλος της προηγούμενης σχέσης του ξεκίνησαν τον Μάρτιο: «Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν...», παραδέχτηκε.
Όσον αφορά στη γνωριμία με τη νέα του σύντροφο, η οποία ονομάζεται Τάμτα, ανέφερε πως θυμίζει σκηνή σε ρομαντική ταινία: «Με τη νέα μου σύντροφο θα έλεγα ότι η γνωριμία μας θυμίζει ταινία περισσότερο. Πρώτα με εντόπισε εκείνη και μετά εγώ. Πρώτα εκείνη με κοίταξε και μετά εγώ της μίλησα», είπε.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή της συντρόφου του: «Είναι από την Τυφλίδα. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο. Είναι 28 χρονών».
Κλείνοντας, μίλησε για τα σχέδιά του για το μέλλον: «Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Είμαι έναν μήνα σε σχέση. Μου δίνει πολλή δύναμη και στήριξη, αν και δεν είναι δίπλα μου. Είναι πρώτη φορά που είμαι σε μια σχέση έτσι με απόσταση. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα», εξομολογήθηκε.
Το μοντέλο που τον Αύγουστο ανακοίνωσε πως μπήκε ένα τέλος στη σχέση του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, ανέβασε λίγο καιρό μετά στα social media φωτογραφίες με μία άλλη γυναίκα και αποκάλυψε πως είναι ξανά ερωτευμένος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε πως ήταν έκπληξη για τον ίδιο να προχωρήσει τόσο σύντομα: «Είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενή μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια. Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε, τα προβλήματα που οδήγησαν στο τέλος της προηγούμενης σχέσης του ξεκίνησαν τον Μάρτιο: «Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν...», παραδέχτηκε.
Όσον αφορά στη γνωριμία με τη νέα του σύντροφο, η οποία ονομάζεται Τάμτα, ανέφερε πως θυμίζει σκηνή σε ρομαντική ταινία: «Με τη νέα μου σύντροφο θα έλεγα ότι η γνωριμία μας θυμίζει ταινία περισσότερο. Πρώτα με εντόπισε εκείνη και μετά εγώ. Πρώτα εκείνη με κοίταξε και μετά εγώ της μίλησα», είπε.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή της συντρόφου του: «Είναι από την Τυφλίδα. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο. Είναι 28 χρονών».
Κλείνοντας, μίλησε για τα σχέδιά του για το μέλλον: «Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Είμαι έναν μήνα σε σχέση. Μου δίνει πολλή δύναμη και στήριξη, αν και δεν είναι δίπλα μου. Είναι πρώτη φορά που είμαι σε μια σχέση έτσι με απόσταση. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα», εξομολογήθηκε.
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