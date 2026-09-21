Γιάννης Σπαλιάρας: Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα

Όπως εξήγησε, τα προβλήματα που οδήγησαν στο τέλος της προηγούμενης σχέσης του ξεκίνησαν τον Μάρτιο: «Ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει η πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν...», παραδέχτηκε.



Όσον αφορά Όσον αφορά στη γνωριμία με τη νέα του σύντροφο , η οποία ονομάζεται Τάμτα, ανέφερε πως θυμίζει σκηνή σε ρομαντική ταινία: «Με τη νέα μου σύντροφο θα έλεγα ότι η γνωριμία μας θυμίζει ταινία περισσότερο. Πρώτα με εντόπισε εκείνη και μετά εγώ. Πρώτα εκείνη με κοίταξε και μετά εγώ της μίλησα», είπε.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή της συντρόφου του: «Είναι από την Τυφλίδα. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά ηλικίας παίζει ρόλο. Είναι 28 χρονών».

Κλείνοντας, μίλησε για τα σχέδιά του για το μέλλον: «Το ενδεχόμενο να αποκτήσω οικογένεια το σκέφτομαι, αλλά είναι πολύ νωρίς να πω κάτι τέτοιο. Είμαι έναν μήνα σε σχέση. Μου δίνει πολλή δύναμη και στήριξη, αν και δεν είναι δίπλα μου. Είναι πρώτη φορά που είμαι σε μια σχέση έτσι με απόσταση. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα», εξομολογήθηκε.