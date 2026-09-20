Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα

Ο υπουργός Υγείας απάντησε σε όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού για την κβαντική τεχνολογία και τον όρο «ολιστικός παιδίατρος» που χρησιμοποιεί





Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε, επίσης, ότι η κυρία Καρυστιανού «μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει».









Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Μαρία Καρυστιανού

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα,



Τι είχε πει για την «κβαντική ιατρική» η Μαρία Καρυστιανού

Κλείσιμο υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όταν την ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι στους οποίους έδινε συνέντευξη, ότι την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας βρισκόταν στην ΕΡΤ και είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, χαρακτηρίζοντάς την ως «κβαντική ιατρό», η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανέφερε: «Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω». Αναφερόμενη στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.



«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».







Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που, όπως είπε, βασίζονται σε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής: «Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».



Απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού και όσα υποστήριξε νωρίτερα για την «κβαντική ιατρική», έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , κατηγορώντας την ότι «για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί "κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης" η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής.Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε, επίσης, ότι η κυρία Καρυστιανού «μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει».«Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι "κβαντική παιδίατρος" και αυτό τα λέει όλα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της με αφορμή τηνΌταν την ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι στους οποίους έδινε συνέντευξη, ότι την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας βρισκόταν στην ΕΡΤ και είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, χαρακτηρίζοντάς την ως «κβαντική ιατρό», η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανέφερε: «Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν.Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω». Αναφερόμενη στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που, όπως είπε, βασίζονται σε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής: «Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».

Η αναφορά στα νανογιλέκα Η κυρία Καρυστιανού συνέχισε την κριτική της προς τον υπουργό Υγείας, αναφερόμενη και σε παλαιότερη δραστηριότητά του. «Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ να πάρουμε και εσείς και εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει».



«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής» Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική. «Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».



Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος» Στην ερώτηση για την αναφορά στη σελίδα της ότι είναι «ολιστική παιδίατρος», η κυρία Καρυστιανού εξήγησε ότι χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς.



«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».