Αρχίζει η τηλεοπτική μητέρα των μαχών

Στις 21:00 στον ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα το «Ντέρτι», μία δραματική σειρά εποχής που μεταφέρει την ιστορία της στη δεκαετία του 1980, σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, με διπλό επεισόδιο. Πυρήνας κάθε ιστορίας είναι οι ήρωές της. Είναι οι σχέσεις που τους ενώνουν και οι συγκρούσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους. Στον πυρήνα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», υπάρχει ένα σύνθετο μωσαϊκό προσώπων που το καθένα από αυτά έχει τη δική του διαδρομή, τη δική του αλήθεια και τη δική του πληγή. Πρόσωπα με δύναμη και αδυναμίες, με όνειρα και εμμονές, με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Και καθώς οι ζωές τους διασταυρώνονται, κάθε χαρακτήρας αποκαλύπτει το ξεχωριστό αποτύπωμά του, βάζοντας ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία. Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αργύρης Πανταζάρας, Νατάσα Ασίκη, Αντώνης Αντωνίου.Η τελευταία πρεμιέρα της ημέρας, έρχεται στις 22:00 στον ALPHA. Πρόκειται για το «Ριφιφί», τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία προβάλλεται για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση. Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στον Δεκέμβριο του 1992, όταν έξι άνδρες και μία γυναίκα οργανώνουν μια παράτολμη ληστεία σε τραπεζικό θησαυροφυλάκιο, ανοίγοντας ένα τούνελ κάτω από την πόλη. Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή. Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Άννα Μενενάκου.Το GNTM επιστρέφει στο Star απόψε στις 21.00 με έναν νέο κύκλο επεισοδίων. Στην παρέα των κριτών προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα. Οι υπόλοιποι είναι ήδη γνωστοί από τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Αγγελος Μπράτης και Ζενεβιέβ Μαζαρί. Φέτος, οι δοκιμασίες γίνονται ακόμη πιο θεαματικές, με concepts που προσεγγίζουν τις πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, τα μοντέλα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, ενώ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν με καταξιωμένους φωτογράφους, επαγγελματίες μοντέλα και διεθνούς φήμης σχεδιαστές. Παράλληλα, στο πλατό όπου θα γίνεται η αξιολόγηση των προσπαθειών των μοντέλων, η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας θα επιβραβεύεται με ένα ξεχωριστό έπαθλο!