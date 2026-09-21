Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Αρχίζει η τηλεοπτική μητέρα των μαχών
Αρχίζει η τηλεοπτική μητέρα των μαχών
Από το πρωί μπαίνουν στην αρένα σίριαλ, μαγκαζίνο, τηλεπαιχνίδια και ριάλιτι με την ψυχαγωγία να επελαύνει στο πρόγραμμα
Με την πρώτη μονομαχία να λαμβάνει χώρα το βράδυ της Κυριακής με τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» στο Mega και τις «Μπλε ώρες» στον ΣΚΑΪ να ανταγωνίζονται στην prime time ξεκίνησε η μάχη στην αρένα της μυθοπλασίας για τα κανάλια και σήμερα πλέον σηκώνει αυλαία το σύνολο της ψυχαγωγίας. Πρωινά μαγκαζίνο, τηλεπαιχνίδια, ριάλιτι και σίριαλ κόβουν το νήμα της εκκίνησης μιας σεζόν που αναμένεται να είναι η δυσκολότερη και πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών.
Ήδη στην πρωινή ζώνη επιστρέφουν διαδοχικά, από νωρίς το πρωί, τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, με πρώτο το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ακολουθούν η «Σούπερ Κατερίνα» στον Alpha με την Κατερίνα Καινούργιου, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, ο «Πρώτος Καφές» στο Star με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega. Οι εκπομπές καλύπτουν την πρωινή ζώνη 10 με 1 με την γνωστή συνταγή που θέλει ενημέρωση και ψυχαγωγία να μπλέκονται με έναν συχνά παράδοξο τρόπο που βαφτίζεται infotainment και φέτος καταγράφονται μικρές αλλαγές αλλά επί της ουσίας, ανεπαίσθητες, καθώς τα πρόσωπα παραμένουν τα ίδια.
Το μεσημέρι επιστρέφει το «Cash or Trash» στο Star, το πρώτο από τα τηλεπαιχνίδια της σεζόν για να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» special edition κάνει πρεμιέρα στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Στις 20.00 στον Alpha έρχεται το «Σόι σου». Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα.
Στις 21:00, στο MEGA, έρχεται το «Κάμπινγκ», κωμική σειρά με μεγάλο καστ και υψηλές προσδοκίες για την πορεία του. Κεντρικός ήρωας είναι ο Ιορδάνης, ένας ήσυχος λογιστής που βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μια ιστορία με τη μαφία και καταλήγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί συναντά μια ιδιαίτερη παρέα ανθρώπων, με τον καθένα να κουβαλά τα δικά του μυστικά. Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής.
Ήδη στην πρωινή ζώνη επιστρέφουν διαδοχικά, από νωρίς το πρωί, τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, με πρώτο το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ακολουθούν η «Σούπερ Κατερίνα» στον Alpha με την Κατερίνα Καινούργιου, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, ο «Πρώτος Καφές» στο Star με τη Ζήνα Κουτσελίνη και το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega. Οι εκπομπές καλύπτουν την πρωινή ζώνη 10 με 1 με την γνωστή συνταγή που θέλει ενημέρωση και ψυχαγωγία να μπλέκονται με έναν συχνά παράδοξο τρόπο που βαφτίζεται infotainment και φέτος καταγράφονται μικρές αλλαγές αλλά επί της ουσίας, ανεπαίσθητες, καθώς τα πρόσωπα παραμένουν τα ίδια.
Το μεσημέρι επιστρέφει το «Cash or Trash» στο Star, το πρώτο από τα τηλεπαιχνίδια της σεζόν για να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σταδιακά μέσα στην εβδομάδα. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» special edition κάνει πρεμιέρα στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Η Μάχη των σίριαλΣτις 18:30, στον ΣΚΑΪ, κάνει πρεμιέρα η νέα καθημερινή σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», η οποία θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα. Η υπόθεση επικεντρώνεται γύρω από τη σχέση δύο νέων δικηγόρων που αντιδικούν με αφορμή ιστορίες διαζυγίων. Κάθε ιστορία διαζυγίου αναπτύσσεται σε έναν κύκλο πέντε επεισοδίων, ενώ στη σειρά εμφανίζονται και γνωστοί ηθοποιοί σε ρόλους guest. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Μάριος Μαριόλος και η Ειρήνη Τάσσου, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης και Έλενα Χριστοφή.
Στις 20.00 στον Alpha έρχεται το «Σόι σου». Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα.
Στις 21:00, στο MEGA, έρχεται το «Κάμπινγκ», κωμική σειρά με μεγάλο καστ και υψηλές προσδοκίες για την πορεία του. Κεντρικός ήρωας είναι ο Ιορδάνης, ένας ήσυχος λογιστής που βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μια ιστορία με τη μαφία και καταλήγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί συναντά μια ιδιαίτερη παρέα ανθρώπων, με τον καθένα να κουβαλά τα δικά του μυστικά. Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής.
Στις 21:00 στον ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα το «Ντέρτι», μία δραματική σειρά εποχής που μεταφέρει την ιστορία της στη δεκαετία του 1980, σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, με διπλό επεισόδιο. Πυρήνας κάθε ιστορίας είναι οι ήρωές της. Είναι οι σχέσεις που τους ενώνουν και οι συγκρούσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους. Στον πυρήνα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», υπάρχει ένα σύνθετο μωσαϊκό προσώπων που το καθένα από αυτά έχει τη δική του διαδρομή, τη δική του αλήθεια και τη δική του πληγή. Πρόσωπα με δύναμη και αδυναμίες, με όνειρα και εμμονές, με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Και καθώς οι ζωές τους διασταυρώνονται, κάθε χαρακτήρας αποκαλύπτει το ξεχωριστό αποτύπωμά του, βάζοντας ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία. Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αργύρης Πανταζάρας, Νατάσα Ασίκη, Αντώνης Αντωνίου.
Η τελευταία πρεμιέρα της ημέρας, έρχεται στις 22:00 στον ALPHA. Πρόκειται για το «Ριφιφί», τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία προβάλλεται για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση. Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στον Δεκέμβριο του 1992, όταν έξι άνδρες και μία γυναίκα οργανώνουν μια παράτολμη ληστεία σε τραπεζικό θησαυροφυλάκιο, ανοίγοντας ένα τούνελ κάτω από την πόλη. Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή. Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Άννα Μενενάκου.
Greece’s next top model
Το GNTM επιστρέφει στο Star απόψε στις 21.00 με έναν νέο κύκλο επεισοδίων. Στην παρέα των κριτών προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα. Οι υπόλοιποι είναι ήδη γνωστοί από τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Αγγελος Μπράτης και Ζενεβιέβ Μαζαρί. Φέτος, οι δοκιμασίες γίνονται ακόμη πιο θεαματικές, με concepts που προσεγγίζουν τις πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, τα μοντέλα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, ενώ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν με καταξιωμένους φωτογράφους, επαγγελματίες μοντέλα και διεθνούς φήμης σχεδιαστές. Παράλληλα, στο πλατό όπου θα γίνεται η αξιολόγηση των προσπαθειών των μοντέλων, η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας θα επιβραβεύεται με ένα ξεχωριστό έπαθλο!
Η τελευταία πρεμιέρα της ημέρας, έρχεται στις 22:00 στον ALPHA. Πρόκειται για το «Ριφιφί», τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία προβάλλεται για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση. Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στον Δεκέμβριο του 1992, όταν έξι άνδρες και μία γυναίκα οργανώνουν μια παράτολμη ληστεία σε τραπεζικό θησαυροφυλάκιο, ανοίγοντας ένα τούνελ κάτω από την πόλη. Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή. Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Άννα Μενενάκου.
Greece’s next top model
Το GNTM επιστρέφει στο Star απόψε στις 21.00 με έναν νέο κύκλο επεισοδίων. Στην παρέα των κριτών προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα. Οι υπόλοιποι είναι ήδη γνωστοί από τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Αγγελος Μπράτης και Ζενεβιέβ Μαζαρί. Φέτος, οι δοκιμασίες γίνονται ακόμη πιο θεαματικές, με concepts που προσεγγίζουν τις πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, τα μοντέλα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, ενώ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν με καταξιωμένους φωτογράφους, επαγγελματίες μοντέλα και διεθνούς φήμης σχεδιαστές. Παράλληλα, στο πλατό όπου θα γίνεται η αξιολόγηση των προσπαθειών των μοντέλων, η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας θα επιβραβεύεται με ένα ξεχωριστό έπαθλο!
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