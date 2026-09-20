Η χαρά του κομπογιαννίτη: Το 20%-30% των ασθενών ψάχνει για «εναλλακτικές θεραπείες»

Ταμπέλα «ιατρείο»

Οι καταγγελίες

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων. Μαζί του ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, και η πρόεδρος της διοικούσας του ΠΙΣ, Ματίνα Παγώνη

Ερευνες μέσω ΑΙ για επικίνδυνα ιατρεία

Για τους παιδιάτρους, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά ανηλίκους και αποφάσεις που λαμβάνονται από τους γονείς για την υγεία τους. Μάλιστα, ένας χαρακτηριστικός, έστω άτυπος, δείκτης για το πώς αυτή η επιλεκτική σχέση με την τεκμηριωμένη ιατρική αποτυπώνεται στην παιδιατρική είναι η στάση απέναντι στον εμβολιασμό. Οι παιδίατροι περιγράφουν γονείς που μπορεί να εμπιστεύονται τη συμβατική ιατρική για την αντιμετώπιση μιας ασθένειας, αλλά να αμφισβητούν συγκεκριμένες συστάσεις της, με τον εμβολιασμό να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.Η βεβαίωση λειτουργίας ενός ιατρείου -που δίνεται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο- δεν αποτελεί μια γενική άδεια για κάθε ιατρική πράξη. Η τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο -μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον- έφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο ακριβώς αυτό το ερώτημα: τι επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, με ποια υποδομή και υπό ποιες προϋποθέσεις;Η νομιμότητα εξετάζεται σε συνάρτηση με το τι ακριβώς επιτρέπεται να γίνεται μέσα στον χώρο, ποια πράξη διενεργείται, από ποια ειδικότητα, με ποιον εξοπλισμό και υπό ποιες συνθήκες. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο, το Π.Δ. 84/2001, βάζει συγκεκριμένα όρια: στα ιδιωτικά ιατρεία δεν επιτρέπονται α) υπηρεσίες που, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, παρέχονται αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, β) ιατρικές πράξεις για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία.Μια διαγνωστική εξέταση, όπως ένα υπερηχογράφημα ή ένα τεστ κόπωσης, μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ιδιωτικού ιατρείου από τον γιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και με τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Για ορισμένες πιο σύνθετες εξετάσεις, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ειδικότερες απαιτήσεις ως προς την παρουσία και την ευθύνη του αντίστοιχου ειδικού γιατρού και τον εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτει η δομή. Η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως «μία ακόμη εξέταση που γίνεται σε ένα ιατρείο». Η διενέργειά τους προϋποθέτει κατάλληλη ενδοσκοπική υποδομή, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ όταν χρησιμοποιείται καταστολή ή αναισθησία ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και απαιτήσεις ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει ακόμη περισσότερο όταν κατά την ενδοσκόπηση πραγματοποιούνται επεμβατικές πράξεις, όπως λήψη βιοψίας ή αφαίρεση πολύποδα.Το ζήτημα της λειτουργίας των ιατρείων και των πρακτικών που ακολουθούν οι επαγγελματίες υγείας φτάνει και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), μέσω καταγγελιών πολιτών. «Σε κάθε διοικητικό συμβούλιο έχουμε να εξετάσουμε περίπου δέκα καταγγελίες που έχουν γίνει στον Σύλλογο», αναφέρει στο «ΘΕΜΑ» μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΑ. Οι καταγγελίες φτάνουν στις υπηρεσίες του ΙΣΑ είτε διαδικτυακά, μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα του, είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικά.Ο πολίτης που επιθυμεί να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος γιατρού οφείλει να καταβάλει παράβολο 50 ευρώ. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία και επιβεβαιώνεται και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών του ΙΣΑ. Αυτό, ωστόσο, όπως εξηγεί το μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ, δεν σημαίνει ότι οι προφορικές καταγγελίες δεν ελέγχονται, ούτε ότι σοβαρές υποθέσεις που υποδεικνύουν πιθανή παράβαση μπαίνουν στο αρχείο επειδή δεν συνοδεύονται από το συγκεκριμένο παράβολο.Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι, πέρα από τον αρχικό έλεγχο που προηγείται της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους, δειγματοληπτικούς και έκτακτους ελέγχους, καθώς και ελέγχους μετά από καταγγελίες πολιτών ή ενημέρωση από άλλες αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, από το 2024 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περίπου 5.500 φορείς για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή την τροποποίησή της, ενώ στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 επιπλέον έλεγχοι, είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικής διαδικασίας, είτε κατόπιν καταγγελιών των πολιτών. Επίσης, ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1.443.119 ευρώ σε 58 γιατρούς και φορείς ΠΦΥ, ενώ σε 55 περιπτώσεις ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή επιβλήθηκε παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Τα στοιχεία αφορούν συνολικά τις ελεγκτικές και πειθαρχικές διαδικασίες του Συλλόγου και δεν συνδέονται αποκλειστικά με πρακτικές εναλλακτικής ιατρικής ή με παράνομες ιατρικές πράξεις. Το ελεγκτικό έργο του ΙΣΑ βρίσκεται, πάντως, πλέον και στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το σύνολο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχους χώρους, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.Εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας ξεκινούν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης. Το νέο ψηφιακό εργαλείο Med Watch «σκανάρει» το Διαδίκτυο και τα social media, εντοπίζοντας διαφημιζόμενες υπηρεσίες υγείας και διασταυρώνοντάς τες με τις άδειες λειτουργίας και τις ειδικότητες των γιατρών που είναι καταχωρισμένες στους ιατρικούς συλλόγους. Ηδη από 8.500 ελέγχους, 231 δομές χαρακτηρίστηκαν «κόκκινες» και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Το εργαλείο θα επεκταθεί στα κέντρα αισθητικής και, μέσα σε δέκα ημέρες, σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, προετοιμάζεται εφαρμογή για τους πολίτες.Φωτογραφία: EUROKINISSI