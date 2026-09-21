Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: Όταν μας είπε ότι περιμένει παιδί η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη, συγκινήθηκε
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: Όταν μας είπε ότι περιμένει παιδί η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη, συγκινήθηκε
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου με μία ανάρτηση στο Instagram
Την αντίδραση της Βίκυς Σταυροπούλου όταν η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί αποκάλυψε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, σημειώνοντας πως δεν ήταν καθόλου ψύχραιμη από τη συγκίνησή της.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ανέφερε πως είναι έτοιμος να κρατήσει το μωρό στα χέρια του και να το φροντίσει, τονίζοντας πως είναι πολύ χαρούμενος που βλέπει πως η Δανάη Μπάρκα, την οποία έχει σαν κόρη του, είναι ευτυχισμένη.
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είπε χαρακτηριστικά για την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης Μπάρκα: «Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι "περιμένω παιδί". Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ' όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα "παιδί μου, με το καλό, προχώρα". Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλίμονο, αν χρειάζεται θα το κρατάμε το μωρό. Δεν φοβάμαι, είμαι ετοιμοπόλεμος».
Παράλληλα, μίλησε για τους τσακωμούς του με τη Βίκυ Σταυροπούλου: «Έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές. Συνήθως εγώ κάνω πίσω», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας του με το έμφραγμα που υπέστη και επισήμανε πως έμαθε να ζει τη στιγμή.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια πόζαρε στην παραλία με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, φορώντας ολόσωμο λευκό μαγιό που αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ την αγκάλιαζε ο άντρας της. «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…και από τους τρεις μας», έγραψε στη λεζάντα.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ανέφερε πως είναι έτοιμος να κρατήσει το μωρό στα χέρια του και να το φροντίσει, τονίζοντας πως είναι πολύ χαρούμενος που βλέπει πως η Δανάη Μπάρκα, την οποία έχει σαν κόρη του, είναι ευτυχισμένη.
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είπε χαρακτηριστικά για την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης Μπάρκα: «Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι "περιμένω παιδί". Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος απ' όλους. Η μαμά της δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος, της είπα "παιδί μου, με το καλό, προχώρα". Η Βίκυ έκανε σαματά. Συγκινήθηκε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλίμονο, αν χρειάζεται θα το κρατάμε το μωρό. Δεν φοβάμαι, είμαι ετοιμοπόλεμος».
Παράλληλα, μίλησε για τους τσακωμούς του με τη Βίκυ Σταυροπούλου: «Έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές. Συνήθως εγώ κάνω πίσω», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας του με το έμφραγμα που υπέστη και επισήμανε πως έμαθε να ζει τη στιγμή.
Όταν η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τηςΗ Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στο ευρύ κοινό το βράδυ της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, με μία ανάρτηση στο Instagram.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια πόζαρε στην παραλία με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, φορώντας ολόσωμο λευκό μαγιό που αναδείκνυε τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ την αγκάλιαζε ο άντρας της. «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…και από τους τρεις μας», έγραψε στη λεζάντα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα