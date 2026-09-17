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Ο Κάρολος ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο μετά τον θάνατο της Νταϊάνας, γράφει ο Τσαρλς Σπένσερ στο βιβλίο
ΚΟΣΜΟΣ
Βασιλιάς Κάρολος Πριγκίπισσα Νταϊάνα Θάνατος Τσαρλς Σπένσερ Βιβλίο

Ο Κάρολος ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο μετά τον θάνατο της Νταϊάνας, γράφει ο Τσαρλς Σπένσερ στο βιβλίο

Ο Τσαρλς Σπένσερ λέει στα αποσπάσματα του βιβλίου που έγραψε για την αδερφή του ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ήταν «σε κατάσταση έκστασης» αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνας

Ο Κάρολος ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο μετά τον θάνατο της Νταϊάνας, γράφει ο Τσαρλς Σπένσερ στο βιβλίο
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Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας ακουγόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο» μετά τον θάνατο της πρώην συζύγου του, της πριγκίπισσας Νταϊάνας, υποστηρίζει ο αδελφός της στο βιβλίο του, νέα αποσπάσματα του οποίου δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Τσαρλς Σπένσερ λέει στα αποσπάσματα που δημοσίευσε η Daily Mail ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ήταν «σε κατάσταση έκστασης» αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνας σε τροχαίο δυστύχημα το 1997, πιθανότατα επειδή αυτό σήμαινε ότι ήταν πλέον ελεύθερος να παντρευτεί ξανά. Υποστηρίζει επίσης ότι «και άλλα πρόσωπα στο Παλάτι ένιωσαν ανακούφιση, αν όχι και ικανοποίηση» από τον θάνατό της, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Την Τετάρτη ο Κάρολος έκανε μια ασυνήθιστη κίνηση, απαντώντας στις επικρίσεις αφού η ίδια εφημερίδα δημοσίευσε τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου. Μέσω του εκπροσώπου του δήλωσε ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

Μέχρι στιγμή σήμερα δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον βασιλιά για τα νέα αποσπάσματα, στα οποία υποστηρίζεται επίσης ότι η Νταϊάνα πήγε σε περιοχή, στα νότια παράλια της Βρετανίας, όπου έχουν γίνει πολλές απόπειρες αυτοκτονίας, όμως η αγάπη της για τους γιους της, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, «την σταμάτησε». «Είναι ένα λυπηρό γεγονός ότι, στα κατοπινά χρόνια, η Νταϊάν πήγε περισσότερες από μία φορές στο Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας, ενώ σκεφτόταν να δώσει τέλος σε όλα αυτά», γράφει ο αδελφός της.

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε ηλικία 36 ετών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγέντ ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους παπαράτσι που το κυνηγούσαν με τα μηχανάκια τους.

Ο Τσαρλς Σπένσερ λέει στο βιβλίο ότι μίλησε με τον Κάρολο λίγο αφότου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της Νταϊάνας. «Σε αντίθεση με τους άλλους συνομιλητές μου, οι οποίο έμειναν εμβρόντητοι, ανίκανοι να διατυπώσουν συλλυπητήρια και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκείνος ακουγόταν σε έκσταση, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Κάνοντας τώρα μια αναδρομή, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδρασή του πρίγκιπα θα πρέπει να ήταν ότι σκεφτόταν περισσότερο το πώς αυτό το συμβάν θα τον απελευθέρωνε για να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά να συνειδητοποιήσει την απώλεια εκείνης που δεν αγαπούσε», πρόσθεσε.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν το 1992 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1996, έναν χρόνο αφότου η πριγκίπισσα δήλωσε σε συνέντευξή της στο BBC ότι «ήταν τρία πρόσωπα σε αυτόν τον γάμο», αναφερόμενη στη σχέση του συζύγου της με την Καμίλα Μπάρκερ Μπόουλς.
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