Τα άκουσε η Έμιλι Μπλαντ για το «κάνε μια δουλειά ακόμη κι αν δεν βγάζεις χρήματα»: Η ευτυχία δεν πληρώνει το ενοίκιο, της γράφουν
Η ηθοποιός κλήθηκε να δώσει συμβουλή σε όσους μισούν τη δουλειά τους
Στο στόχαστρο αντιδράσεων βρέθηκε η Έμιλι Μπλαντ μετά από δηλώσεις της, με τις οποίες συμβούλευσε όσους δεν είναι ευχαριστημένοι με την επαγγελματική τους πορεία να εργαστούν σε έναν τομέα που τους ευχαριστεί ακόμα και εάν δεν βγάζουν αρκετά χρήματα.
Η 43χρονη ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από την ταινία «The Devil Wears Prada», όπου υποδύθηκε μια εξαντλημένη βοηθό αρχισυντάκτριας περιοδικού μόδας, κλήθηκε να δώσει συμβουλή σε όσους «μισούν τη δουλειά τους». Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στο «Betches» τι θα συμβούλευε «γυναίκες που αυτή τη στιγμή μισούν τη δουλειά τους», αρχικά είπε χαμηλόφωνα «παραιτήσου… όχι», για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Απλώς βρες κάτι που πραγματικά θέλεις να κάνεις. Ακόμη κι αν δεν βγάζεις χρήματα, αρκεί να το αγαπάς, θα είσαι ευτυχισμένος».
Η απάντησή της δεν έγινε θετικά δεκτή από μερίδα του κοινού, με πολλούς να επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια τοποθέτηση που προέρχεται από προνομιούχα θέση, δεδομένου ότι η ίδια διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Αν και η τοποθέτησή της θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προτροπή να εγκαταλείψει κανείς ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και να ακολουθήσει τα όνειρά του, πολλοί δεν συμμερίστηκαν αυτή την οπτική.
Κάποιοι επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η Έμιλι Μπλαντ αμείβεται με εκατομμύρια για να κάνει αυτό που αγαπά, γράφοντας μεταξύ άλλων στα social media: «Είναι πολύ εύκολο για πλούσιους ανθρώπους να το λένε αυτό», «είναι εύκολο να το λες όταν πληρώνεσαι εκατομμύρια για κάτι που αγαπάς», «πολύ ταξικό σχόλιο», και «είναι εύκολο να το λες όταν τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα για εσένα».
Άλλοι σχολίασαν ότι η ευτυχία δεν αρκεί για να βιοποριστεί κανείς και πως άλλα είναι τα κριτήρια για να ανταπεξέλθει κανείς στις ανάγκες της καθημερινότητας: «Η ευτυχία δεν πληρώνει το ενοίκιο», «οι λογαριασμοί μου δεν δέχονται την ευτυχία ως πληρωμή» και «κάποιοι από εμάς πρέπει να δουλεύουμε για να ζήσουμε». Υπήρξαν επίσης επικριτικά σχόλια για τη συγκεκριμένη συμβουλή ως προς την καριέρα: «Το “κάνε αυτό που αγαπάς ακόμη κι αν δεν πληρώνει” είναι κακή συμβουλή. Κάνε κάτι που πληρώνει καλά και δεν μισείς και βρες ικανοποίηση εκτός δουλειάς».
Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση ήταν υπερβολική. Πιο συγκεκριμένα κάποιος έγραψε: «Η Έμιλι δέχεται επίθεση για αυτό, ενώ δεν είναι η πρώτη που το λέει, ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος» και άλλος ανέφερε: «Ξέρω ότι κάποιοι θα πουν ότι μιλάει από προνομιακή θέση, κάτι που ισχύει, αλλά η δουλειά μου με είχε διαλύσει. Έπεφταν τα μαλλιά μου, είχα προβλήματα στο δέρμα, έσπασα δόντι από το άγχος. Παραιτήθηκα και, παρότι δεν είναι εύκολο και έχω παιδί, είμαι καλύτερος άνθρωπος και γονιός χωρίς αυτό το στρες. Η ψυχική υγεία έχει σημασία».
'Me paying my rent with the love of my job': Emily Blunt is called out for her 'wealthy privilege' after issuing 'out of touch' career advice and claiming you don't need to earn money to be happy https://t.co/yaW0I29puI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 30, 2026
