«Σε τι κοινωνία ζούμε;»: Οργή Γεωργιάδη για αναρτήσεις που ταυτίζουν γιατρό με τη Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»…. Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία άσχετη εντελώς ιατρός του ΕΣΥ διασύρθηκε και άρχισαν εκατοντάδες να την υβρίζουν. Μά τί είδους Κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος! Υγ. Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητες τους — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 17, 2026

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Την έντονη αντίδραση του υπουργού υγείαςπροκάλεσε μια νέα περίπτωση αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων (fake news) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θύμα μια γιατρό του ΕΣΥ.Όπως κατήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του, ένας λογαριασμός δημοσίευσε μια παλαιότερη φωτογραφία του με τη γιατρό, κα Πολυτίμη Λεονάρδου, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι πρόκειται για «τη δολοφόνο του Μαζωνάκη» και κάνοντας λόγο για δήθεν «συγκάλυψη».Ο κ. Γεωργιάδης στηλίτευσε το γεγονός ότι χιλιάδες χρήστες αναπαρήγαγαν την είδηση χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, με αποτέλεσμα«Μα τι είδους Κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για την ευκολία με την οποία σπιλώνονται υπολήψεις στο διαδίκτυο.Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά τη θέση του σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας:«Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»….Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία άσχετη εντελώς ιατρός του ΕΣΥ διασύρθηκε και άρχισαν εκατοντάδες να την υβρίζουν.Μά τί είδους Κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!Υγ. Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητες τους»Αξίζει να σημειωθεί ότι την ψευδή ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας γράφοντας: «Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό - δολοφόνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν γνώριζαν».Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο βουλευτής εξήγησε ότι χρησιμοποίησε μια φωτογραφία γιατί νόμιζε ότι είναι η Ιωάννα Γάκα... «Με πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος και μου είπε ότι δεν είναι η Γάκα και εντός διλέπτου την έβγαλα» εξήγησε ο κ. Μπιμπίλας και πρόσθεσε ότι «η ανάρτησή του παραμένει, είναι σαφέστατη και είναι εναντίον αυτών που δεν προστατεύουν την Υγεία».Όταν αναφέρθηκε η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης φωτογραφίας από άλλους χρήστες του διαδικτύου, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γιατρό, ο κ. Μπιμπίλας σημείωσε ότι δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τις αναρτήσεις τρίτων, καθώς ο ίδιος απέσυρε τη φωτογραφία μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που τη δημοσίευσε.