Παράταση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ





Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό. Τη σχετική απόφαση έλαβε χθες βράδυ το Δ.Σ. της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:







- η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται στις 16 Νοεμβρίου 2026.



- Η διαδικασία της Κριτικής Επιτροπής προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.



Ελαιώνας: το νέο μεγάλο σχέδιο αστικής ανάπλασης μετά το Ελληνικό Είναι γνωστό ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον Ελαιώνα σηματοδοτεί μια νέα φάση στον σχεδιασμό της περιοχής. Αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου masterplan για μία από τις μεγαλύτερες, πιο σύνθετες και αναπτυξιακά κρίσιμες περιοχές της Αθήνας. Είναι το νέο μεγάλο σχέδιο αστικής ανάπλασης μετά το Ελληνικό.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών υπουργείων, δήμων και δημόσιων φορέων, καθώς στην περιοχή συναντώνται μεγάλα έργα, μεταφορικές υποδομές, παραγωγικές δραστηριότητες, αρχαιολογικοί χώροι και σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.



Η ανακοίνωση του διαγωνισμού Την προετοιμασία του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στις 2 Ιουλίου 2026, κατά την επίσκεψή του στα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.



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Όπως επεσήμανε εξ άλλου, πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης με μητροπολιτική σημασία, το οποίο μπορεί να δώσει νέα ζωή στην Αθήνα. Η παρέμβασή του συνοψίστηκε στη φράση: «Ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει».



Από τα αποσπασματικά έργα σε μια συνολική στρατηγική Κεντρική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι η μετάβαση από τη λογική των μεμονωμένων έργων σε ένα ενιαίο μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης.



Το νέο masterplan καλείται να συνδέσει:



- τη Διπλή Ανάπλαση και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού,



Με παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που εποπτεύει το έργο για την ανάπλαση του Ελαιώνα και έπειτα από σχετικό αίτημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2026 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για τη Στρατηγική Διαχείριση της Ευρύτερης Περιοχής του Ελαιώνα.Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της καθυστερημένης δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό. Τη σχετική απόφαση έλαβε χθες βράδυ το Δ.Σ. της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:- η προθεσμία εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων μεταφέρεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2026,- η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται στις 16 Νοεμβρίου 2026.- Η διαδικασία της Κριτικής Επιτροπής προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.Είναι γνωστό ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον Ελαιώνα σηματοδοτεί μια νέα φάση στον σχεδιασμό της περιοχής. Αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου masterplan για μία από τις μεγαλύτερες, πιο σύνθετες και αναπτυξιακά κρίσιμες περιοχές της Αθήνας. Είναι το νέο μεγάλο σχέδιο αστικής ανάπλασης μετά το Ελληνικό.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών υπουργείων, δήμων και δημόσιων φορέων, καθώς στην περιοχή συναντώνται μεγάλα έργα, μεταφορικές υποδομές, παραγωγικές δραστηριότητες, αρχαιολογικοί χώροι και σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.Την προετοιμασία του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στις 2 Ιουλίου 2026, κατά την επίσκεψή του στα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τον διαγωνισμό ως το «εναρκτήριο λάκτισμα» μιας ευρύτερης διαδικασίας, η οποία θα συνεχιστεί με διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους δήμους. Συνέδεσε δε, την ανάπλαση με την επέκταση του πρασίνου, την αναδιοργάνωση των μεταφορών και την αλλαγή της συνολικής φυσιογνωμίας της περιοχής.Όπως επεσήμανε εξ άλλου, πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης με μητροπολιτική σημασία, το οποίο μπορεί να δώσει νέα ζωή στην Αθήνα. Η παρέμβασή του συνοψίστηκε στη φράση: «Ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει».Κεντρική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι η μετάβαση από τη λογική των μεμονωμένων έργων σε ένα ενιαίο μοντέλο στρατηγικής διαχείρισης.- τη Διπλή Ανάπλαση και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού,

- τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού,



- τον πράσινο και αθλητικό πόλο του Βοτανικού,



- τον σταθμό Μετρό «Ελαιώνας»,



- τον σχεδιαζόμενο Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων,



- την έκταση του παλαιού ΚΤΕΛ Κηφισού,



- το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος,



- το ρέμα Προφήτη Δανιήλ,



- την Ιερά Οδό και το μέτωπο του Κηφισού.



Στόχος είναι οι παρεμβάσεις αυτές να λειτουργήσουν ως μέρη ενός κοινού σχεδίου και όχι ως ανεξάρτητες αναπτύξεις χωρίς ουσιαστική σύνδεση μεταξύ τους.



Πράσινο και κλιματική ανθεκτικότητα Ένας από τους βασικούς άξονες του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μητροπολιτικού δικτύου πρασίνου και δημόσιων χώρων.



Το δίκτυο προβλέπεται να συνδέει τον πράσινο πόλο του Βοτανικού με το ρέμα Προφήτη Δανιήλ, την Ακαδημία Πλάτωνος, την Ιερά Οδό και, ευρύτερα, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.



Οι προτάσεις καλούνται να εξετάσουν:



- τη δημιουργία πάρκων και πράσινων διαδρομών,



- την αντιμετώπιση των αστικών θερμικών νησίδων,



- τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου,



- την αξιοποίηση του ρέματος Προφήτη Δανιήλ ως περιβαλλοντικού άξονα,



- τη βιοκλιματική διαμόρφωση κτιρίων και δημόσιων χώρων,



- την ενεργειακή μετάβαση,



- την εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας.



Οι νέες παρεμβάσεις οφείλουν να διατηρούν τουλάχιστον τα ποσοστά πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.



Μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα Ο Ελαιώνας έχει κεντρική θέση στο δίκτυο μεταφορών της Αττικής. Στην περιοχή συναντώνται ο Κηφισός, βασικοί οδικοί άξονες, η γραμμή 3 του Μετρό, τα ΚΤΕΛ και πλήθος μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων.



Ο διαγωνισμός επιδιώκει την καλύτερη σύνδεση των μεταφορικών κόμβων με τις γειτονιές και τους δημόσιους χώρους. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σχεδιαζόμενη μεταφορά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων κοντά στον σταθμό Μετρό «Ελαιώνας», ώστε να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος συγκοινωνιακός κόμβος.



Παράλληλα, εξετάζονται:



- η μεταφορά μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Βοτανικό προς τη Φυλή,



- η αποφόρτιση του εσωτερικού οδικού δικτύου,



- η ενίσχυση των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς,



- η δημιουργία συνεχών διαδρομών πεζών,



- η ενσωμάτωση βιώσιμων μορφών μετακίνησης,



- η καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.



Αθλητισμός και καθημερινή ζωή Η Διπλή Ανάπλαση και οι νέες εγκαταστάσεις στον Βοτανικό αποτελούν βασικά δεδομένα του σχεδιασμού.



Η ευρύτερη παρέμβαση περιλαμβάνει:



- το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού,



- τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού,



- δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις,



- χώρους αναψυχής,



- εκτεταμένες εκτάσεις πρασίνου και κοινής ωφέλειας.



Το ζητούμενο του διαγωνισμού είναι ο νέος αθλητικός πόλος να μην παραμείνει ένα περίκλειστο σύνολο μεγάλων εγκαταστάσεων, αλλά να συνδεθεί με τον δημόσιο χώρο, τις γειτονιές και την καθημερινή ζωή της πόλης.



Πολιτισμός και ιστορική ταυτότητα Ο Ελαιώνας διαθέτει πλούσιο αλλά κατακερματισμένο πολιτιστικό απόθεμα. Η ιστορία της περιοχής ξεκινά από τον αρχαίο Ιερό Ελαιώνα και την Ιερά Οδό και περιλαμβάνει την Ακαδημία Πλάτωνος, βυζαντινά και νεότερα μνημεία, καθώς και αξιόλογα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.



Ο διαγωνισμός επιδιώκει:



- την ανάδειξη της ιστορικής στρωματογραφίας της περιοχής,



- τη δημιουργία πολιτιστικών και αρχαιολογικών διαδρομών,



- τη σύνδεση της Ακαδημίας Πλάτωνος με τον ευρύτερο Ελαιώνα,



- την επανάχρηση βιομηχανικών κελυφών,



- την προστασία και ενεργοποίηση ιστορικών τοπόσημων,



- την ένταξη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών στη ζωή της περιοχής.



Η επιδίωξη δεν είναι να εξαφανιστεί η παραγωγική και βιομηχανική μνήμη του Ελαιώνα, αλλά να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της νέας του ταυτότητας.



Παραγωγική ανασυγκρότηση και μεικτές χρήσεις Ο Ελαιώνας εξακολουθεί να φιλοξενεί βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, αποθηκευτικές και μεταφορικές δραστηριότητες. Ο διαγωνισμός δεν αντιμετωπίζει την ανάπλαση ως πλήρη εκτόπιση αυτών των λειτουργιών.



Αντίθετα, ζητά να διερευνηθούν:



- νέοι συνδυασμοί παραγωγής, εργασίας, κατοικίας και υπηρεσιών,



- η ενεργοποίηση ανενεργών ή υποβαθμισμένων εκτάσεων,



- η επανάχρηση παλαιών εγκαταστάσεων,



- η δημιουργία νέων οικονομικών και κοινωνικών πόλων,



- η σύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με τα δίκτυα μεταφορών,



- η ανάπτυξη μεικτών και πολυλειτουργικών περιοχών.



Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού τοπίου, συμβατού με τις ανάγκες της πόλης και με υψηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.



Κατοικία και νέες γειτονιές Η κατοικία αποτελεί μία από τις επιμέρους αλλά ουσιαστικές διαστάσεις του σχεδίου. Τα τεύχη προβλέπουν τη διερεύνηση καινοτόμων περιοχών κατοίκησης και κοινωνικών κατοικιών μικτών χρήσεων, σε συνδυασμό με εργασία και υπηρεσίες.



Οι προτάσεις πρέπει να εξετάσουν ευέλικτα κτιριακά συστήματα, κατάλληλα για διαφορετικά κοινωνικά προφίλ, καθώς και τη σχέση της κατοικίας με τους κοινόχρηστους χώρους και τις λειτουργίες της γειτονιάς.



Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός κατοικιών ούτε το μοντέλο χρηματοδότησης και διαχείρισής τους. Πρόκειται για πεδίο διερεύνησης του διαγωνισμού και όχι για ήδη εγκεκριμένο οικοδομικό πρόγραμμα.



Επικαιροποίηση του πολεοδομικού πλαισίου Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο του Ελαιώνα έχει διαμορφωθεί μέσα από διαδοχικά προεδρικά διατάγματα και σημειακές τροποποιήσεις. Η εφαρμογή του έχει συναντήσει δυσκολίες λόγω του κατακερματισμού της ιδιοκτησίας, του κόστους απαλλοτριώσεων, της έλλειψης χρηματοδότησης και της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων.



Οι προτάσεις του διαγωνισμού καλούνται να προσφέρουν κατευθύνσεις για:



- την επικαιροποίηση των χρήσεων γης,



- τη χωρική οργάνωση νέων και υφιστάμενων δραστηριοτήτων,



- την προστασία των κοινόχρηστων χώρων,



- την αύξηση της εφαρμοσιμότητας του σχεδιασμού,



- τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου.



Η δυνατότητα εφαρμογής των προτάσεων αποτελεί κρίσιμο μέρος της αξιολόγησής τους.



Οι δύο κλίμακες του διαγωνισμού Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν σε δύο επίπεδα:



1. Σε στρατηγική και πολεοδομική κλίμακα, διαμορφώνοντας το συνολικό masterplan, τις βασικές συνδέσεις και τις μεγάλες παρεμβάσεις.



2. Σε κλίμακα αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, εξειδικεύοντας προτάσεις σε χαρακτηριστικές ενότητες, όπως το μέτωπο του Κηφισού, η Ιερά Οδός, ο σταθμός Μετρό «Ελαιώνας» και η ζώνη της Διπλής Ανάπλασης.



Βασικά στοιχεία του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός υπενθυμίζεται ότι προβλέπει τρία βραβεία, συνολικού ύψους 150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ:



- πρώτο βραβείο: 67.500 ευρώ,



- δεύτερο βραβείο: 49.500 ευρώ,



- τρίτο βραβείο: 33.000 ευρώ.



Η διαδικασία ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου 2026 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 16η Νοεμβρίου και ώρα 14:00.



Το βασικό διακύβευμα Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες: πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα.



Η πρόκληση δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των μεταφορών, τη δημιουργία πρασίνου, την περιβαλλοντική θωράκιση, τη σύνδεση των μεγάλων έργων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενεργοποίηση ανενεργών εκτάσεων και τη δημιουργία νέων αστικών λειτουργιών.



Ο συντονισμός που έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης αποκτά σημασία ακριβώς λόγω αυτής της πολυπλοκότητας: το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι προτάσεις του διαγωνισμού θα συνδεθούν με τα έργα που ήδη υλοποιούνται, τις αρμοδιότητες των δήμων και τις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός ενιαίου σχεδίου.