«Τους μιλάω συνέχεια, με βοηθά να ξεπεράσω τον πόνο»: Συγκλονίζει ο πατέρας των τριών παιδιών που σκότωσε η Λίντσεϊ Κλάνσι
«Τους μιλάω συνέχεια, με βοηθά να ξεπεράσω τον πόνο»: Συγκλονίζει ο πατέρας των τριών παιδιών που σκότωσε η Λίντσεϊ Κλάνσι
Ο πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης μιλά για πρώτη φορά δημόσια μετά την κατάληξη της δίκης σε αδιέξοδο - H επόμενη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου
Ο πρώην σύζυγος της Λίντσεϊ Κλάνσι, Πάτρικ Κλάνσι, μιλά για πρώτη φορά δημόσια μετά την ανακήρυξη της δίκης της μητέρας για τον θάνατο των τριών παιδιών τους ως κακοδικία και τον προγραμματισμό νέας ακροαματικής διαδικασίας. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας σε μέρος συνέντευξης που παραχώρησε στο 60 minutes του cbs μιλάει ακόμα στα παιδιά του, καθώς τον βοηθά να ξεπεράσει τον πόνο αυτής της τραγωδίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023 η 36χρονη πρώην νοσοκόμα στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού στη Μασαχουσέτη. Η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορήθηκε για τρεις πράξεις δολοφονίας πρώτου βαθμού, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2026 και κράτησε σχεδόν έξι εβδομάδες, ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από έναν μαραθώνιο συνεδριάσεων οι ένορκοι δεν κατάφεραν να αποφασίσουν ομόφωνα για την τύχη της κατηγορούμενης και έτσι η δίκη κατέληξε σε κακοδικία. Μάλιστα, λίγο έλειψε να κριθεί αθώα, καθώς μόλις ένας ένορκος ψήφισε κατά της αθώωσή της. Η συνολική ψηφοφορία των ενόρκων ήταν 11 υπέρ της αθώωσης και ένας κατά. Η ένορκη επιτροπή συσκέφθηκε για περισσότερες από 38 ώρες σε διάστημα επτά ημερών, προτού ενημερώσει τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν του Πλίμουθ ότι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία. Ο Σάλιβαν κήρυξε επίσημα άκυρη τη δίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.
Παρόλο που η Λίντσεϊ παραδέχτηκε την δολοφονία των παιδιών της, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την εποχή έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος, άρα δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες.
Από την έναρξη της δίκης, ο 38χρονος Πάτρικ, ο οποίος ξαναπαντρεύτηκε τον Απρίλιο και ζει πλέον στη Νέα Υόρκη, έχει δεχτεί πολλές απειλές και έχει αποτελέσει στόχο εκστρατειών παραπληροφόρησης που διεξάγονται από κάποιους influencers, οι οποίοι τον κατηγορούν για τους φόνους των τριών παιδιών. «Τους τελευταίους μήνες, ο Πάτρικ Κλάνσι και η οικογένειά του έχουν υποστεί μια αμείλικτη, κλιμακούμενη και καταστροφική εκστρατεία δυσφήμισης», τόνισε ο δικηγόρος του, Χάουαρντ Κούπερ, στο Boston 25 News. Όπως ανέφερε, «αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει και προωθηθεί από ασήμαντους διασημότητες, τους λεγόμενους "influencers" και καθαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα και τα πιθανά κέρδη τους, δημοσιεύοντας πράγματα που γνωρίζουν ότι είναι καθαρά ψέματα, όπως ότι ο Πάτρικ εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στο θάνατο των μικρών παιδιών του, καθώς και άλλες άθλιες ισχυρισμούς». Ο Κούπερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων για τη διάδοση αυτών των ψευδών.
Ολόκληρη η συνέντευξη αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην εκπομπή «60 Minutes».
Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023 η 36χρονη πρώην νοσοκόμα στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού στη Μασαχουσέτη. Η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορήθηκε για τρεις πράξεις δολοφονίας πρώτου βαθμού, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2026 και κράτησε σχεδόν έξι εβδομάδες, ωστόσο ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από έναν μαραθώνιο συνεδριάσεων οι ένορκοι δεν κατάφεραν να αποφασίσουν ομόφωνα για την τύχη της κατηγορούμενης και έτσι η δίκη κατέληξε σε κακοδικία. Μάλιστα, λίγο έλειψε να κριθεί αθώα, καθώς μόλις ένας ένορκος ψήφισε κατά της αθώωσή της. Η συνολική ψηφοφορία των ενόρκων ήταν 11 υπέρ της αθώωσης και ένας κατά. Η ένορκη επιτροπή συσκέφθηκε για περισσότερες από 38 ώρες σε διάστημα επτά ημερών, προτού ενημερώσει τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν του Πλίμουθ ότι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία. Ο Σάλιβαν κήρυξε επίσημα άκυρη τη δίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.
Παρόλο που η Λίντσεϊ παραδέχτηκε την δολοφονία των παιδιών της, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την εποχή έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος, άρα δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες.
Από την έναρξη της δίκης, ο 38χρονος Πάτρικ, ο οποίος ξαναπαντρεύτηκε τον Απρίλιο και ζει πλέον στη Νέα Υόρκη, έχει δεχτεί πολλές απειλές και έχει αποτελέσει στόχο εκστρατειών παραπληροφόρησης που διεξάγονται από κάποιους influencers, οι οποίοι τον κατηγορούν για τους φόνους των τριών παιδιών. «Τους τελευταίους μήνες, ο Πάτρικ Κλάνσι και η οικογένειά του έχουν υποστεί μια αμείλικτη, κλιμακούμενη και καταστροφική εκστρατεία δυσφήμισης», τόνισε ο δικηγόρος του, Χάουαρντ Κούπερ, στο Boston 25 News. Όπως ανέφερε, «αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει και προωθηθεί από ασήμαντους διασημότητες, τους λεγόμενους "influencers" και καθαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα και τα πιθανά κέρδη τους, δημοσιεύοντας πράγματα που γνωρίζουν ότι είναι καθαρά ψέματα, όπως ότι ο Πάτρικ εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στο θάνατο των μικρών παιδιών του, καθώς και άλλες άθλιες ισχυρισμούς». Ο Κούπερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων για τη διάδοση αυτών των ψευδών.
Ολόκληρη η συνέντευξη αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην εκπομπή «60 Minutes».
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