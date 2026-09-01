Σαν σήμερα, πριν από 118 χρόνια, γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος και η Finos Film τιμά τη μνήμη του
Σαν σήμερα, πριν από 118 χρόνια, γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος και η Finos Film τιμά τη μνήμη του
Η ακούραστη δίψα για δημιουργία τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντας την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση, αναφέρεται σε μία αφιερωματική ανάρτηση
Σαν σήμερα, πριν από 118 χρόνια, ήρθε στη ζωή ο Φιλοποίμην Φίνος, ο άνθρωπος που σημάδεψε με το έργο του τον ελληνικό κινηματογράφο. Συνηθίζοντας να τιμά τη μνήμη όσων άφησαν το αποτύπωμά τους στη μεγάλη οθόνη, η Finos Film έκανε το ίδιο και για τον ιδρυτή της.
Στον προσωπικό λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα βίντεο που ζωντανεύει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πορεία του Φιλοποίμενα Φίνου. Το «ταξίδι» του, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ξεκίνησε από ένα όνειρο. Η εφευρετικότητα, η επιμονή και το μεράκι του έγιναν κινητήριος δύναμη μιας ολόκληρης ζωής, οδηγώντας τον να μετατρέψει την πρόοδο της ελληνικής κινηματογραφίας σε προσωπικό στοίχημα.
«Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοποίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμη τον υπηρετήσει. Με αστείρευτη περιέργεια αποσυναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα έναν καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για δημιουργία τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντας την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση
Στον προσωπικό λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα βίντεο που ζωντανεύει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πορεία του Φιλοποίμενα Φίνου. Το «ταξίδι» του, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ξεκίνησε από ένα όνειρο. Η εφευρετικότητα, η επιμονή και το μεράκι του έγιναν κινητήριος δύναμη μιας ολόκληρης ζωής, οδηγώντας τον να μετατρέψει την πρόοδο της ελληνικής κινηματογραφίας σε προσωπικό στοίχημα.
«Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοποίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμη τον υπηρετήσει. Με αστείρευτη περιέργεια αποσυναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα έναν καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για δημιουργία τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντας την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα