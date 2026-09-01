Σαν σήμερα, πριν από 118 χρόνια, γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος και η Finos Film τιμά τη μνήμη του

Η ακούραστη δίψα για δημιουργία τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντας την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση, αναφέρεται σε μία αφιερωματική ανάρτηση