Μπραντ Πιτ: Η κοινή εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο US Open και το ιδιαίτερο τοπ της από δαντέλα
Μπραντ Πιτ: Η κοινή εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο US Open και το ιδιαίτερο τοπ της από δαντέλα
Η σύντροφος του ηθοποιού επέλεξε ένα ιβουάρ τοπ με ανοίγματα στους ώμους, κεντημένα λουλούδια και περίτεχνη δαντέλα
Στον τελικό ανδρών του US Open στη Νέα Υόρκη, έδωσαν το «παρών» ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, με τη σύντροφο του ηθοποιού να τραβά τα βλέμματα με το look της και το ιδιαίτερο τοπ που επέλεξε να φορέσει.
Η σύντροφος του ηθοποιού εμφανίστηκε με ένα ιβουάρ τοπ με εντυπωσιακά ανοίγματα στους ώμους, λεπτομέρειες με λουλούδια και περίτεχνη δαντέλα στον λαιμό, δημιουργώντας ένα ρομαντικό σύνολο χωρίς να δείχνει υπερβολικά επίσημο, χάρη στο τζιν παντελόνι που το συνδύασε. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ρούχου ήταν το ντεκολτέ, με λεπτές λωρίδες δαντέλας και λουλούδια. Η εικόνα ολοκληρώθηκε με μια μικρή ανοιχτόχρωμη τσάντα με χρυσή αλυσίδα.
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Ο Μπραντ Πιτ, από την πλευρά του, κινήθηκε σε πιο casual ύφος, φορώντας ένα μπλε πουκάμισο και παντελόνι σε ίδιο χρώμα, καπέλο του μπέιζμπολ φορεμένο ανάποδα και γυαλιά aviator με χρυσό σκελετό. Ένα χρυσό κολιέ και ένα ρολόι ολοκλήρωσαν την εμφάνισή του.
Οι δυο τους έδειχναν άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον, συζητώντας πριν καθίσουν στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι φωτογράφοι τους κατέγραψαν να μιλούν, να κρατιούνται από το χέρι και να αντιδρούν στην εξέλιξη του αγώνα.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η σύντροφος του ηθοποιού εμφανίστηκε με ένα ιβουάρ τοπ με εντυπωσιακά ανοίγματα στους ώμους, λεπτομέρειες με λουλούδια και περίτεχνη δαντέλα στον λαιμό, δημιουργώντας ένα ρομαντικό σύνολο χωρίς να δείχνει υπερβολικά επίσημο, χάρη στο τζιν παντελόνι που το συνδύασε. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ρούχου ήταν το ντεκολτέ, με λεπτές λωρίδες δαντέλας και λουλούδια. Η εικόνα ολοκληρώθηκε με μια μικρή ανοιχτόχρωμη τσάντα με χρυσή αλυσίδα.
Δείτε φωτογραφίες
Brad Pitt and Ines de Ramon made the US Open their latest stadium date night. 📸 pic.twitter.com/BhrtRsr7eH— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 14, 2026
Οι δυο τους έδειχναν άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον, συζητώντας πριν καθίσουν στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι φωτογράφοι τους κατέγραψαν να μιλούν, να κρατιούνται από το χέρι και να αντιδρούν στην εξέλιξη του αγώνα.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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