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Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκλεψαν τα βλέμματα στο Ισπανία – Βέλγιο, δείτε βίντεο
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Μπραντ Πιτ Ινές ντε Ραμόν Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκλεψαν τα βλέμματα στο Ισπανία – Βέλγιο, δείτε βίντεο

Ο διάσημος ηθοποιός παρακολούθησε από τις VIP εξέδρες του SoFi Stadium τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκλεψαν τα βλέμματα στο Ισπανία – Βέλγιο, δείτε βίντεο
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Η παρουσία του Μπραντ Πιτ και της συντρόφου του, Ινές ντε Ραμόν, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, που διεξήχθη στο κατάμεστο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός σε θεωρείο του γηπέδου, φορώντας λευκή αθλητική μπλούζα με την ένδειξη «USA», γυαλιά ηλίου και μπεζ καπέλο φορεμένο ανάποδα. Δίπλα του βρισκόταν η Ινές ντε Ραμόν, η οποία επέλεξε μία κομψή μαύρη εμφάνιση και παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση.

Τα βίντεο από την παρουσία του ζευγαριού στις εξέδρες κατέγραψε ο Έλληνας δημοσιογράφος Γιώργος Σατσίδης, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και απαθανάτισε τον διάσημο ηθοποιό και τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε μάλιστα να φορέσει φανέλα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ινές ντε Ραμόν παρέμεινε διακριτική στο πλευρό του, με τους δύο να συζητούν κατά διαστήματα και να παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


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Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη της Ισπανίας με 2-1, αποτέλεσμα που χάρισε στη «ρόχα» το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Στις VIP εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν ακόμη οι Ισπανοί σταρ του Χόλιγουντ Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ, οι οποίοι πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας, ενώ το παιχνίδι παρακολούθησαν και αρκετές ακόμη προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού.
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