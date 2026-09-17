Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ: 148.000 Έλληνες συμμετείχαν στην ψηφοφορία της ΕΚΤ, η ελληνική υπογραφή σε μία από τις προτάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Χαρτονομίσματα Ευρώ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ: 148.000 Έλληνες συμμετείχαν στην ψηφοφορία της ΕΚΤ, η ελληνική υπογραφή σε μία από τις προτάσεις

Η δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ ολοκληρώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου – Οι δύο θεματικές «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πτηνά» που θα καθορίσουν την εικόνα των νέων τραπεζογραμματίων

Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ: 148.000 Έλληνες συμμετείχαν στην ψηφοφορία της ΕΚΤ, η ελληνική υπογραφή σε μία από τις προτάσεις
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Ικανοποιητική κρίνεται, αναλογικά, η συμμετοχή των Ελλήνων στην ψηφοφορία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την νέα εμφάνιση του ευρώ, πέντε ημέρες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα του Ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Περίπου 148. 000 χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν μέχρι και χθες στη δημόσια διαδικτυακή έρευνα για τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε ολόκληρη την ευρωζώνη μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είχαν συμμετάσχει περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες στη σχετική έρευνα.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ αποκτούν τώρα νέα όψη! Γραφίστες από όλη την Ευρώπη επανασχεδίασαν την πιθανή όψη των τραπεζογραμματίων και μία από τις προτάσεις τους θα γίνει το επόμενο σχέδιό τους.

«Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά» είναι τα δύο διαφορετικά θέματα που επιλέχθηκαν και αποτυπώνονται στις 10 προτάσεις σχεδίων.


Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ καλώντας όλους τους Ευρωπαίους, και φυσικά τους Έλληνες πολίτες, να εκφράσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου (δείτε εδώ).

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα επιλέξει μία πρόταση σχεδίου προς τα τέλη του έτους. Το ΔΣ της ΕΚΤ θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό στοιχείων όπως, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα δύο ερευνών: της δημόσιας διαδικτυακής έρευνας που θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και μιας ξεχωριστής έρευνας με τις ίδιες ερωτήσεις που θα διενεργηθεί παράλληλα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει μάλιστα έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση. Οπότε γι' αυτό έχει σημασία η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια έρευνα.

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Οι επιλογές είναι 10 σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές:

Ευρωπαϊκός πολιτισμός: η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες (Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες).

Ποτάμια και πουλιά: σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση.

Τα 10 σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής καθώς αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης. Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Για την Ελλάδα, έχει διπλό ενδιαφέρον η συμμετοχή. Πρώτον, γιατί στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας και δεύτερον γιατί το Σχέδιο Ε έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου.



Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να εκφράσουν την άποψή τους, μπορούν να το κάνουν σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Η προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα είναι ως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
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