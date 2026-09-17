Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ: Από σήμερα οι αιτήσεις στο υπουργείο Παιδείας
Εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ: Από σήμερα οι αιτήσεις στο υπουργείο Παιδείας
Αναλυτικά η εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσίευσε την εγκύκλιο με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027».
Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 17η Σεπτεμβρίου έως την 28η Σεπτεμβρίου 2026 (ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2026»
- Η Εγκύκλιος, εδώ.
- Η αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, εδώ.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Από σήμερα οι αιτήσεις με συστημένη επιστολή ή courierΤο υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αθλητές να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών, να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν στο υπουργείο.
Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 17η Σεπτεμβρίου έως την 28η Σεπτεμβρίου 2026 (ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2026»
- Η Εγκύκλιος, εδώ.
- Η αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, εδώ.
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