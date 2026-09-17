Πολιτικό «θρίλερ» στη Λατινική Αμερική: Σύμβουλος των Μιλέι και Μπολσονάρου διέταξε τη δολοφονία της εγκύου πρώην του

«Την εξαλείφουμε αμέσως ή χαθήκαμε» είχε γράψει σε μήνυμα ο 45χρονος Φερνάντο Σεριμέδο για τη γυναίκα που γνώριζε πολλά - Ερευνάται επιπλέον για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος

Φερνάντο Σεριμέδο, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο στη Βολιβία, απασχολεί πλέον τις αρχές διαφόρων κρατών της Λατινικής Αμερικής.



Ο σύμβουλος, που εργάστηκε για τον Νάσρι Ασφούρα στην Ονδούρα, για τον



Έρευνες

Η 33χρονη, έγκυος, χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες στην επίθεση που διέπραξαν δυο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων. Αντιμέτωπος με δίωξη για «απόπειρα γυναικοκτονίας», ο Φερνάντο Σεριμέδο, 45 ετών, διατάχθηκε να προφυλακιστεί για έξι μήνες.



Οι συνήγοροί του διατρανώνουν την αθωότητά του, αλλά οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους το τηλέφωνό του, και μήνυμα που είχε στείλει τον εκθέτει ανεπανόρθωτα: «Την εξαλείφουμε αμέσως ή χαθήκαμε. Ξέρεις κανέναν που μπορεί να κάνει τη δουλειά;»







Η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση

Η κ. Βέγιερ αφηγήθηκε πως ήταν «μάρτυρας» φερόμενης διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται προσωπικά ο πρόεδρος



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Έγγραφα που αποκάλυψε η κ. Βέγιερ και επίσημη φωτογραφία που εικονίζει τον Φερνάντο Σεριμέδο πλάι στον πρόεδρο Πας κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τον Μάρτιο στη Φλόριντα ωστόσο δείχνουν πως η σχέση ήταν πιο στενή απ’ ό,τι αναγνωρίζει ο αρχηγός του βολιβιανού κράτους.



Για την πολιτολόγο Ντανιέλα Οσόριο, ο σύμβουλος βρήκε «χώρο» και έδρασε εξαιτίας της «έλλειψης οργάνωσης» και της «ιδρυματοποίησης» γύρω από τον πρόεδρο Πας.



Σε άλλες χώρες

Μια δικηγόρος βαριά τραυματισμένη από σφαίρες. Μια φάρμα bots. Διασυνδέσεις ως τα πιο υψηλά κλιμάκια της εξουσίας σε διάφορες χώρες. Η υπόθεση του Αργεντινού πολιτικού συμβούλου, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο στη Βολιβία, απασχολεί πλέον τις αρχές διαφόρων κρατών της Λατινικής Αμερικής.Ο σύμβουλος, που εργάστηκε για τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, για τονστην Ονδούρα, για τον Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Βραζιλία κ.ά., κατηγορείται από τη βολιβιανή δικαιοσύνη πως ήταν ο ηθικός αυτουργός της απόπειρας δολοφονίας της πρώην συντρόφου του: η δικηγόρος και ακτιβίστρια Νάδια Βέγιερ υπέστη επίθεση από πληρωμένους εκτελεστές τη 17η Αυγούστου στη Σάντα Κρους, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.Η 33χρονη, έγκυος, χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες στην επίθεση που διέπραξαν δυο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων. Αντιμέτωπος με δίωξη για», ο Φερνάντο Σεριμέδο, 45 ετών, διατάχθηκε να προφυλακιστεί για έξι μήνες.Οι συνήγοροί του διατρανώνουν την αθωότητά του, αλλά οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους το τηλέφωνό του, και μήνυμα που είχε στείλει τον εκθέτει ανεπανόρθωτα: «Την εξαλείφουμε αμέσως ή χαθήκαμε. Ξέρεις κανέναν που μπορεί να κάνει τη δουλειά;»«Είναι σίγουρη πως το κίνητρο ήταν πως ήξερα πολλά και ότι μπορούσα να τα πω», δήλωσε η Νάδια Βέγιερ στην εφημερίδα Clarín της Αργεντινής. Ο σύμβουλος αντιμετωπίζει επίσης διακριτή έρευνα, για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος, μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσών σε μετρητά σε ακίνητα που συνδέονται με τον ίδιο.Η κ. Βέγιερ αφηγήθηκε πως ήταν «μάρτυρας» φερόμενης διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται προσωπικά ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας και μέλη της οικογένειάς του, με τον κ. Σεριμέδο να διαδραματίζει, κατ’ αυτήν, ρόλο ενδιάμεσου. Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2025, ο κ. Πας προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σχέση του με τον πρώην σύμβουλό του.«Δεν υπήρξε ποτέ άμεση σχέση εργασίας» της προεδρίας και του κ. Σεριμέδο, υποστήριξε ο πρόεδρος Πας σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Παραδέχτηκε όμως πως τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2025 και στην αρχή της θητείας του.Έγγραφα που αποκάλυψε η κ. Βέγιερ και επίσημη φωτογραφία που εικονίζει τον Φερνάντο Σεριμέδο πλάι στον πρόεδρο Πας κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίαςτον Μάρτιο στη Φλόριντα ωστόσο δείχνουν πως η σχέση ήταν πιο στενή απ’ ό,τι αναγνωρίζει ο αρχηγός του βολιβιανού κράτους.Για την πολιτολόγο, ο σύμβουλος βρήκε «χώρο» και έδρασε εξαιτίας της «έλλειψης οργάνωσης» και της «ιδρυματοποίησης» γύρω από τον πρόεδρο Πας.

Η υπόθεση ωστόσο απέκτησε στο μεταξύ διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από την επικράτεια του κράτους των Άνδεων.



Η Νάδια Βέγιερ κλήθηκε να καταθέσει την 23η Σεπτεμβρίου, μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Βολιβία, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται στην Αργεντινή εξαιτίας υποψιών για διαφθορά στην εθνική υπηρεσία αναπηρίας (ANDIS): η δικηγόρος μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο κ. Σεριμέδο της είχε εκμυστηρευτεί πως ενεχόταν σε αυτήν η Καρίνα Μιλέι, αδελφή του προέδρου της Αργεντινής.



Στη Χιλή, άρχισε να διενεργείται έρευνα για ενδεχόμενη ανάμιξη του κ. Σεριμέδο στην προεκλογική εκστρατεία. Κοινοβουλευτική επιτροπή ερευνά ευρύτερα τη χρήση μποτ και χειραγώγησης στο διαδίκτυο σε εκλογικές διαδικασίες από το 2020, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών που κέρδισε τον Δεκέμβριο ο τότε ακόμη υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.



Στην Ονδούρα, ο ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία Σαλβαδόρ Νασράλα ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για τον ρόλο του συμβούλου στην εκστρατεία του σημερινού προέδρου Νάσρι Ασφούρα και την ενδεχόμενη χρήση μποτ.



«Αυτό που μας δείχνει αυτό το πρόσωπο είναι ότι (...) τα δίκτυα οργανώσεων της άκρας δεξιάς είναι διακρατικά κι αλληλένδετα σε υψηλό βαθμό», παρατήρησε η Μαρσέλα Ρίος, περιφερειακή διευθύντρια του οργανισμού IDEA International.



Η σκιά των μποτ Η ανακάλυψη αυτής που έμοιαζε να είναι «φάρμα μποτ» στο σπίτι του κ. Σεριμέδο, μηχανισμός ο οποίος του επέτρεπε να διαχειρίζεται ανώνυμους λογαριασμούς σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έριξε φως στις πρακτικές του στο διαδίκτυο, που βρίσκονταν ήδη στο στόχαστρο της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης.



Οι πρακτικές αυτές είχαν πυροδοτήσει την έναρξη έρευνας σε βάρος του στη Βραζιλία, για τη φερόμενη συμμετοχή του σε «ψηφιακό στρατό» που αμφισβητούσε τη νίκη του προέδρου Λούλα το 2022.



Τον Φεβρουάριο, στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ενώ παραλάμβανε το βραβείο του «ισπανόφωνου πολιτικού συμβούλου της χρονιάς», ευχαριστούσε τον Μπραντ Παρσκέιλ, άλλοτε διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κι ειδικό στις ψηφιακές εκλογικές στρατηγικές, διότι του παρείχε την «τεχνολογία» του.



Ο Φερνάντο Σεριμέδο είναι «καλό παράδειγμα» δραστηριοτήτων «αδιαφανών» και «συγκαλυμμένων» από πολιτικούς παράγοντες, συμπέρανε η Μαρσέλα Ρίος.