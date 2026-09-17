Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη
Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη
Το αυριανό rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς - Η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές πρόκειται να «εκτινάξει» τη συναλλακτική δραστηριότητα
Νευρικές κινήσεις και έντονη μεταβλητότητα είναι τα δύο στοιχεία που παρατηρούνται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά κυρίως στις επικείμενες εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.691,10 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.688,17 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.712,08 μονάδες.
Η πρώτη αύξηση επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μετά από τρία χρόνια είναι πλέον γεγονός. Η Federal Reserve, υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, προχωρώντας σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,75% – 4%. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed υιοθέτησε αυστηρή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση εντός της τρέχουσας χρονιάς προκειμένου να τιθασευτεί ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
Η «σύσφιξη» της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου -καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς- δίνει το περιθώριο για ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές.
Εν αναμονή ιστορικών ανακατατάξεων βρίσκεται η εγχώρια αγορά, καθώς αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell, με επίσημη ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει πρωτοφανείς συναλλακτικές ροές. Την Παρασκευή (18/8) αναμένεται επίσης το τριμηνιαίο κλείσιμο στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα options σε μετοχές και δείκτες, αλλά και οι ετυμηγορίες της Moody’s και της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία.
Συνολικά 9 ελληνικές εισηγμένες εισάγονται στον δείκτη Stoxx Europe 600 καθώς και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.
Όσον αφορά τους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι και συγκεκριμένα οι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες θα ταξινομηθούν στην κατηγορία Micro Cap.
Για την ομαλή διαχείριση των πρωτοφανών όγκων εντολών, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να παρατείνουν τη φάση συναλλαγών «At-the-Close», καθώς και την καταγραφή προσυμφωνημένων συναλλαγών (block-trades) έως τις 17:30, αντί για τις 17:20, για το διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή προετοιμάζει την αγορά για το μεγαλύτερο rebalancing στην ιστορία της.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.691,10 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.688,17 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.712,08 μονάδες.
Η πρώτη αύξηση επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μετά από τρία χρόνια είναι πλέον γεγονός. Η Federal Reserve, υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, προχωρώντας σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,75% – 4%. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed υιοθέτησε αυστηρή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση εντός της τρέχουσας χρονιάς προκειμένου να τιθασευτεί ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
Η «σύσφιξη» της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου -καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς- δίνει το περιθώριο για ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές.
Εν αναμονή ιστορικών ανακατατάξεων βρίσκεται η εγχώρια αγορά, καθώς αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell, με επίσημη ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει πρωτοφανείς συναλλακτικές ροές. Την Παρασκευή (18/8) αναμένεται επίσης το τριμηνιαίο κλείσιμο στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα options σε μετοχές και δείκτες, αλλά και οι ετυμηγορίες της Moody’s και της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία.
Συνολικά 9 ελληνικές εισηγμένες εισάγονται στον δείκτη Stoxx Europe 600 καθώς και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.
Όσον αφορά τους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι και συγκεκριμένα οι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες θα ταξινομηθούν στην κατηγορία Micro Cap.
Για την ομαλή διαχείριση των πρωτοφανών όγκων εντολών, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να παρατείνουν τη φάση συναλλαγών «At-the-Close», καθώς και την καταγραφή προσυμφωνημένων συναλλαγών (block-trades) έως τις 17:30, αντί για τις 17:20, για το διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή προετοιμάζει την αγορά για το μεγαλύτερο rebalancing στην ιστορία της.
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