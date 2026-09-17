Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Το αυριανό rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς - Η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές πρόκειται να «εκτινάξει» τη συναλλακτική δραστηριότητα