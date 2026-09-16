Χριστίνα Παππά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Επισκέφτηκα το ιατρείο πριν από αρκετά χρόνια, ήταν σκοτεινό, δεν εμπιστεύτηκα καθόλου τον γιατρό»

Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος οδηγούνται στη φυλακή . Μ

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί η ίδια το ιατρείο πριν από χρόνια και περιέγραψε την εικόνα που είχε αποκομίσει από τον χώρο: «Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει για δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε».Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας, σε άλλο ιατρείο, περιγράφοντας την ξαφνική πτώση της πίεσής της και την αντιμετώπιση που ακολούθησε. «Πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο. Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή» υποστήριξε η Χριστίνα Παππά.Τέλος, συνέδεσε την προσωπική της εμπειρία με τη συζήτηση για την ανάγκη προσοχής και διερεύνησης πριν από την επιλογή μιας θεραπείας: «Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε».Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όταν υπέστη την ανακοπή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη,ετά τις πολύωρες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Έπειτα από δυο προθεσμίες που έλαβαν οι δυο γιατροί εμφανίστηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου λίγο μετά τις 14:00 ενώπιον του ανακριτή, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει και καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τους.