Ράλι 1,7% στο Χρηματιστήριο: Δυναμική ανάκαμψη για τις τράπεζες

Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών - Διήμερη άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, επέστρεψε πάνω από τις 2.680 μονάδες - Κέρδη 4% για τις τραπεζικές μετοχές