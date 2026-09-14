O Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη
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Χαβιέ Μπαρδέμ Πάολο Σορεντίνο

O Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη

Το τιμητικό βραβείο θα απονείμει στον ηθοποιό ο Πάολο Σορεντίνο

O Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη
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Για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου. Το τιμητικό βραβείο θα απονείμει στον Μπαρδέμ ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο.

Στο πλαίσιο της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία «The Beloved» του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκογιέν με συμπρωταγωνίστριες τις Βικτώρια Λουένγκο και Μελίνα Μάθιους.

Στο φιλμ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Esteban Martinez, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη με παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Μετά από χρόνια αποξένωσης, ο Martinez συναντά ξανά την κόρη του, μια ανερχόμενη ηθοποιό, προκειμένου να συνεργαστούν σε μια ταινία. Η συνάντησή τους όμως αυτή τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με ένα ταραγμένο παρελθόν που κανένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ.

Εκτός από τις δύο ταινίες ο σταρ αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη τον Δεκέμβριο στο ρόλο του Stilgar για το «Dune: Part Three» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής «Hello & Paris» για την Amazon MGM έχοντας στο πλευρό του την Κέιτ Χάντσον.

Φωτογραφία: Shutterstock
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