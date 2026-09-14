O Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη
O Χαβιέ Μπαρδέμ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Ρώμης για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη
Το τιμητικό βραβείο θα απονείμει στον ηθοποιό ο Πάολο Σορεντίνο
UPD:
Για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου. Το τιμητικό βραβείο θα απονείμει στον Μπαρδέμ ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο.
Στο πλαίσιο της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία «The Beloved» του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκογιέν με συμπρωταγωνίστριες τις Βικτώρια Λουένγκο και Μελίνα Μάθιους.
Στο φιλμ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Esteban Martinez, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη με παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Μετά από χρόνια αποξένωσης, ο Martinez συναντά ξανά την κόρη του, μια ανερχόμενη ηθοποιό, προκειμένου να συνεργαστούν σε μια ταινία. Η συνάντησή τους όμως αυτή τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με ένα ταραγμένο παρελθόν που κανένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει.
Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ.
Εκτός από τις δύο ταινίες ο σταρ αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη τον Δεκέμβριο στο ρόλο του Stilgar για το «Dune: Part Three» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής «Hello & Paris» για την Amazon MGM έχοντας στο πλευρό του την Κέιτ Χάντσον.
Φωτογραφία: Shutterstock
Στο πλαίσιο της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία «The Beloved» του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκογιέν με συμπρωταγωνίστριες τις Βικτώρια Λουένγκο και Μελίνα Μάθιους.
Στο φιλμ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Esteban Martinez, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη με παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Μετά από χρόνια αποξένωσης, ο Martinez συναντά ξανά την κόρη του, μια ανερχόμενη ηθοποιό, προκειμένου να συνεργαστούν σε μια ταινία. Η συνάντησή τους όμως αυτή τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με ένα ταραγμένο παρελθόν που κανένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει.
Javier Bardem to Be Honored by Rome Film Festival With Lifetime Achievement Award https://t.co/P2n6T7XoT4— Variety (@Variety) September 14, 2026
Εκτός από τις δύο ταινίες ο σταρ αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη τον Δεκέμβριο στο ρόλο του Stilgar για το «Dune: Part Three» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής «Hello & Paris» για την Amazon MGM έχοντας στο πλευρό του την Κέιτ Χάντσον.
Φωτογραφία: Shutterstock
UPD:
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