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Η «Οδύσσεια» αναδείχτηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal
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Οδύσσεια Κρίστοφερ Νόλαν Ταινία

Η «Οδύσσεια» αναδείχτηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal

Το φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν κατά την ένατη εβδομάδα προβολής του ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το «Jurassic World» το 2015

Η «Οδύσσεια» αναδείχτηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal
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Αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal. Κατά την ένατη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το «Jurassic World» το 2015.

Σύμφωνα με το The Wrap, το νέο επίτευγμα για το στούντιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ της ταινίας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας το «The Dark Knight Rises» που κατείχε την κορυφαία θέση όλων των εποχών για ταινία με σήμανση R-rated αλλά και ο τίτλος της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών Imax.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί επίσης την πρώτη ταινία που δεν είναι σίκουελ ή ριμέικ μετά το «Avatar» στις αρχές του 2010 που κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις εκτός της Βόρειας Αμερικής, αποδεικνύοντας την κυριαρχία του Νόλαν ως του πιο δημοφιλούς σκηνοθέτη στον παγκόσμιο κινηματογράφο.


«Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα γεγονός που αφορά μία ολόκληρη γενιά και ενισχύει το ίδιο το ενδιαφέρον του κοινού για τον κινηματογράφο», δήλωσε η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος του NBCUniversal Entertainment.

Η «Οδύσσεια» συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία του Νόλαν με την Universal, η οποία ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, όταν ο σκηνοθέτης έβαλε τέλος στη δεκαετή συμπόρευσή του με τη Warner Bros. και υπέγραψε με το στούντιο της Comcast την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας «Oppenheimer».

Σημειώνεται ότι το φιλμ με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Ακολουθώντας τον βασικό άξονα του ομηρικού έπους, το φιλμ παρουσιάζει τη δεκαετή περιπλάνηση του ήρωα μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη.

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Σε συνδυασμό με το «Spider-Man: Brand New Day» των Sony/Marvel, η «Οδύσσεια» καθόρισε το δεύτερο μισό της θερινής σεζόν, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στις πιο κερδοφόρες ταινίες του καλοκαιριού.
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