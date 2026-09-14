Η 27χρονη Τζόι Κινγκ διαψεύδει ότι έκανε λίφτινγκ πριν από το Met Gala: Δεν προχώρησα σε καμία επέμβαση

λίφτινγκ πριν από το Met Gala , διέψευσε η 27χρονη Τζόι Κινγκ , απαντώντας πως «δεν έκανα καμία επέμβαση».

Κλείσιμο

λεμφικό μασάζ

Τις φήμες που την ήθελαν να υποβλήθηκε σεΗ ηθοποιός τόνισε ότι δεν έκανε κάποια αισθητική επέμβαση, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι ακολούθησε προκειμένου να προετοιμαστεί για την εμφάνισή της στη μεγάλη βραδιά της μόδας τον Μάιο.«Δεν έκανα λίφτινγκ» δήλωσε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο podcast «In Your Dreams» και πρόσθεσε: «Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό». Απευθυνόμενη σε όσους πίστεψαν ότι είχε υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση πριν από το Met Gala, είπε: «Θέλω απλώς να σας ενημερώσω ότι δεν έκανα κάποια επέμβαση, δεν έκανα λίφτινγκ».Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στο «Practical Magic 2» μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν και τη Σάντρα Μπούλοκ, αποκάλυψε στη συνέχεια ποια ήταν η προετοιμασία της για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. «Αυτό που έκανα ήταν να κάνω σπρέι μαυρίσματος και μετά έκανα 36 ώρες νηστεία. Καθόλου φαγητό, μόνο νερό, και δεν το προτείνω αυτό».Η Κινγκ εξήγησε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε παρευρεθεί σε ένα πάρτι και επειδή είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ, ένιωθε ότι ήταν πρησμένη. «Έδειχνα χάλια και σκέφτηκα: “Πρέπει να επανέλθω. Θα κάνω 24 ώρες νηστεία, κάτι που είναι καλό να κάνεις μία φορά τον μήνα, αν είσαι αρκετά υγιής για να το κάνεις”. Όταν ξύπνησα και παρήγγειλα μεσημεριανό την επόμενη μέρα, τελικά είχαν γίνει 36 ώρες» συνέχισε.Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης, ότι την προηγούμενη ημέρα από το Met Gala έκανε τόσοόσο και περιποίηση προσώπου, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τη δεύτερη συνεχόμενη εμφάνισή της στα διάσημα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δείχνουμε υπέροχα στο κόκκινο χαλί και μαντέψτε τι; Πέτυχε, γιατί όλοι νόμιζαν ότι είχα κάνει πλαστική» δήλωσε.: AFP