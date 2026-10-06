Achaia Pass 2026 - 2027: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού της Αχαΐας

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και ενεργοποίηση της δράσης «– Achaia Pass 2026-2027», με πόρους του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030 με στόχο την ενίσχυση της περιοχής της Αχαΐας.ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, τα οποία διατίθενται με στόχο τη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η οποία επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές.Η απόφαση υπογράφεται από Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.