Βρετανικό Μουσείο: «Συγγνώμη» στους επισκέπτες μετά το αδιαχώρητο για την Ταπισερί της Μπαγιέ

Τα προβλήματα έγιναν ιδιαίτερα εμφανή τις τελευταίες ημέρες, καθώς καταγράφηκαν αναμονές που έφτασαν τις δύο ώρες - Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν αγοράσει εισιτήριο φέρεται να μην κατάφεραν να δουν την έκθεση

συνωστισμό και τις μεγάλες ουρές αναμονής.



Η μεγάλη ζήτηση για το ιστορικό έργο, που παρουσιάζεται στο Λονδίνο για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 900 χρόνια, φαίνεται πως ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, με αποτέλεσμα ορισμένοι επισκέπτες να περιμένουν ακόμη και δύο ώρες για να μπουν στην έκθεση.







Στο πλαίσιο αυτό, το μουσείο ανακοίνωσε σειρά αλλαγών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, η προσθήκη περισσότερων καθισμάτων, καλύτερη σήμανση στους χώρους, καθώς και η διάθεση ηχητικού οδηγού.



Επισκέπτες περίμεναν έως και δύο ώρες Τα προβλήματα έγιναν ιδιαίτερα εμφανή τις τελευταίες ημέρες, καθώς καταγράφηκαν αναμονές που έφτασαν τις δύο ώρες. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήριο φέρεται να μην κατάφεραν τελικά να δουν την έκθεση, καθώς είχαν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις και το μουσείο έκλεισε νωρίτερα λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.







«Δεν θέλεις κανένας που έρχεται να τη δει να φεύγει έχοντας μια κακή εμπειρία. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να μάθουμε από όσα συνέβησαν» ανέφερε.



Παρά τα προβλήματα, η επισκεψιμότητα είναι εντυπωσιακή. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της έκθεσης, ο αριθμός των επισκεπτών πλησιάζει ήδη τις 100.000.



Κλείσιμο



Ο Κάλιναν απέρριψε την κριτική ότι το Βρετανικό Μουσείο διέθεσε υπερβολικά μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Όπως εξήγησε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι επισκέπτες περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά από το έργο σε σχέση με αυτόν που είχε αρχικά υπολογιστεί.



«Δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον. Είναι ότι ο κόσμος θέλει να περνά περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε βλέποντας το έργο. Και αυτό είναι θετικό. Θέλουμε οι επισκέπτες να έρχονται και να το απολαμβάνουν, όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούμε» σημείωσε.



Για κάθε επισκέπτη προβλέπεται χρονικό περιθώριο περίπου 40 λεπτών. Ωστόσο, αρκετοί παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα, προκαλώντας καθυστερήσεις για όσους ακολουθούν.



Το Βρετανικό Μουσείο ζήτησε συγγνώμη από τους επισκέπτες που ταλαιπωρήθηκαν στην έκθεση της περίφημης Ταπισερί της Μπαγιέ, μετά τις έντονες αντιδράσεις για τονκαι τιςΗ μεγάλη ζήτηση για το ιστορικό έργο, που παρουσιάζεται στο Λονδίνο για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 900 χρόνια, φαίνεται πως ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών, με αποτέλεσμα ορισμένοι επισκέπτες να περιμένουν ακόμη και δύο ώρες για να μπουν στην έκθεση.Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, απολογήθηκε για την κατάσταση, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα. «Σε όσους δεν είχαν μια καλή εμπειρία, ζητάμε πραγματικά συγγνώμη και θέλουμε να το διορθώσουμε» δήλωσε στο BBC.Στο πλαίσιο αυτό, το μουσείο ανακοίνωσε σειρά αλλαγών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, η προσθήκη περισσότερων καθισμάτων, καλύτερη σήμανση στους χώρους, καθώς και η διάθεση ηχητικού οδηγού.Τα προβλήματα έγιναν ιδιαίτερα εμφανή τις τελευταίες ημέρες, καθώς καταγράφηκαν αναμονές που έφτασαν τις δύο ώρες. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήριο φέρεται να μην κατάφεραν τελικά να δουν την έκθεση, καθώς είχαν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις και το μουσείο έκλεισε νωρίτερα λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.Ο Κάλιναν παραδέχθηκε ότι το μουσείο οφείλει να αντλήσει διδάγματα από όσα συνέβησαν.«Δεν θέλεις κανένας που έρχεται να τη δει να φεύγει έχοντας μια κακή εμπειρία. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να μάθουμε από όσα συνέβησαν» ανέφερε.Παρά τα προβλήματα, η επισκεψιμότητα είναι εντυπωσιακή. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της έκθεσης, ο αριθμός των επισκεπτών πλησιάζειΣύμφωνα με τον διευθυντή του μουσείου, η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών δηλώνει ικανοποιημένη από την εμπειρία.Ο Κάλιναν απέρριψε την κριτική ότι το Βρετανικό Μουσείο διέθεσε υπερβολικάΌπως εξήγησε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι επισκέπτες περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά από το έργο σε σχέση με αυτόν που είχε αρχικά υπολογιστεί.«Δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον. Είναι ότι ο κόσμος θέλει να περνά περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε βλέποντας το έργο. Και αυτό είναι θετικό. Θέλουμε οι επισκέπτες να έρχονται και να το απολαμβάνουν, όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούμε» σημείωσε.Για κάθε επισκέπτη προβλέπεται χρονικό περιθώριο. Ωστόσο, αρκετοί παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα, προκαλώντας καθυστερήσεις για όσους ακολουθούν.

Το μουσείο επιστρέφει τα χρήματα σε όσους είχαν εισιτήριο αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στην έκθεση. Ερωτηθείς εάν θα μπορούσαν να καλυφθούν ακόμη και τα έξοδα μετακίνησης όσων ταξίδεψαν στο Λονδίνο χωρίς τελικά να δουν την Ταπισερί, ο Κάλιναν απάντησε ότι αυτό αποτελεί «μια πιθανότητα», επισημαίνοντας πάντως ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή έκθεση.



Κριτική και για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία Η διοργάνωση έχει δεχθεί επικρίσεις και για ζητήματα προσβασιμότητας, κυρίως όσον αφορά τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.



Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου υποστήριξε ότι έχει γίνει ό,τι ήταν δυνατόν, εξηγώντας πως ένας από τους όρους για τη μεταφορά του έργου στο Λονδίνο ήταν να εκτίθεται σε οριζόντια θέση. Η συγκεκριμένη απαίτηση, όπως είπε, δυσκολεύει την ανεμπόδιστη θέασή του από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.



Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη ήδη από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησε η προπώληση. Μέσα στην πρώτη ημέρα πωλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια, αριθμός-ρεκόρ για το μουσείο.



Όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση κατά την πρώτη διάθεση εισιτηρίων θα έχουν ακόμη δύο ευκαιρίες, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο.



Η τιμή του εισιτηρίου για τους ενήλικες φτάνει τις 33 λίρες τις ώρες αιχμής και τις 27 λίρες σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης. Αντίθετα, στη μόνιμη έδρα της Ταπισερί στην Μπαγιέ της Νορμανδίας η είσοδος κοστίζει 12 ευρώ. Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών η είσοδος στην έκθεση του Λονδίνου είναι δωρεάν.



Η Ταπισερί της Μπαγιέ έχει μήκος περίπου 70 μέτρα και μέσα από 58 σκηνές αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας, τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066 και το τέλος της αγγλοσαξονικής κυριαρχίας στη Βρετανία.



Το έργο παραχωρήθηκε προσωρινά από τη γαλλική κυβέρνηση και μεταφέρθηκε από τη Νορμανδία, όπου εκτίθεται από το 1983. Θα παραμείνει στο Βρετανικό Μουσείο έως τον Ιούλιο του 2027.