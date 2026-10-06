Ο άγνωστος Χ του ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό

Τέσσερις βασικούς είχε ο Παναθηναϊκός στις εθνικές ομάδες για τον κύκλο αγώνων του Σεπτεμβρίου. Μόλις τέσσερις! Τον Τεττέη, τον Λιβάι Γκαρσία, τον Ουναΐ και τον Γιώργο Κυριακόπουλο που δεν πήρε λεπτό συμμετοχής στα τέσσερα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας. Όταν σου τραυματίζεται ο ένας στους τέσσερις, δεν το λες και… καλό ποσοστό! Οι τραυματισμοί είναι στοιχείο του ποδοσφαίρου και οι ομάδες είναι αδύνατον να τους αποφύγουν. Ευτυχώς για τους Πράσινους αυτή η θλάση του Λιβάι Γκαρσία δεν θα τον θέσει νοκ άουτ για περισσότερες από μάξιμουμ 20 μέρες. Όμως ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η απώλεια είναι σούπερ σημαντική!Ο Λιβάι δεν είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ούτε ο δεύτερος, ούτε καν ο τρίτος. Eνα γκολ έχει πετύχει όλο κι όλο, εκείνο στη Σόφια εναντίον της CSKA 1948, όταν τα έκανε όλα: πίεσε, έκλεψε, πλάσαρε σκόραρε! Η μοναδική κατηγορία στην οποία έχει πρωτιά εφέτος είναι τα… δοκάρια, καθώς τρεις φορές οι τελικές προσπάθειές του έχουν καταλήξει στις δοκούς των εστιών. Όμως το δικό του «πακέτο» δεν το έχει άλλος επιθετικός του Παναθηναϊκού! Δηλαδή το πακέτο που συνδυάζει τεχνική, δύναμη, ταχύτητα, εκρηκτικότητα. Πολλά απ΄ αυτά διαθέτει ο Ανδρέας Τεττέη, από τον οποίο, όμως, λείπει η πείρα. Και κάπως έτσι, μ’ αυτόν τον τραυματισμό, ο Παναθηναϊκός χάνει έναν παίκτη ο οποίος έχει όλο το ταλέντο και όλες τις δυνατότητες να πληγώσει τον Ολυμπιακό στο ούτως ή άλλως ευάλωτο αριστερό άκρο του.Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, συνεπώς, ο Βισέντε Ταμπόρδα θα είναι ο δεξιός χαφ – εξτρέμ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και για να είμαστε ειλικρινείς, ο Αργεντινός μπορεί να ήταν η προτίμηση του Τζέικομπ Νίστρουπ ακόμα κι αν ο Λιβάι ήταν υγιής. Γιατί; Οχι γιατί ο Λιβάι δεν… μαρκάρει. Αλλά διότι ο Αργεντινός προσφέρει άλλους είδους ισορροπίες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού: στηρίζει περισσότερο τους χαφ στο passing game, έχει μάθει να παίζει με τον Καλάμπρια, του αρέσει και του ταιριάζει ο ελεύθερος ρόλος που του δίνει ο Δανός τεχνικός, ξέρει πάρα πολύ καλά πού ακριβώς πρέπει να βρίσκεται, ανάλογα με το πού παίζεται η μπάλα. Είναι αργός για τα σημερινά στάνταρντς του σύγχρονου ποδοσφαίρου, αλλά εν μέρει καλύπτει αυτή την αδυναμία του με την τρομερή αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχει ισχυρότατο αισθητήριο του γκολ, είναι και ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του με τέσσερα τέρματα μέχρι τώρα. Η ατυχία του Παναθηναϊκού με τον Λιβάι είχε και την άλλη όψη του νομίσματος: ο Ταμπόρδα αντί να πάει στο Φάληρο με δυο- τρεις προπονήσεις σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα πάει έτοιμος, έχοντας εκγύμναση φουλ εβδομάδας. Όμως μέσα σ’ όλα αυτά υπάρχει κι ένας X Factor για τους Πράσινους ενόψει του ντέρμπι.Εν αντιθέσει με τους ανταγωνιστές τους, οι Πράσινοι δεν είχαν πολλούς «βασικούς» διεθνείς. Οι περισσότεροι που έφυγαν από το Κορωπί συνήθως κάθονται στον πάγκο: Τσάπρας, Κάτρης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Σαλάχ Εντίν, Μπινιάρης. Αντιθέτως, οι 7/11 «βασικούς» έμειναν στην Ελλάδα: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καμαρά, Κάνγκουα Αντίνο. Όπως και ο Ντέσερς, ο Λουζά, ο Πάλμερ – Μπράουν, ο Τσιριβέγια, δηλαδή αρκετοί παίκτες του rotation. Είναι καλό ή κακό για τον Παναθηναϊκό ότι όλοι αυτοί πήραν τις βαθιές ανάσες τους, αλλά δεν έχουν ρυθμό αγώνων, καθώς θα μείνουν για τρεις εβδομάδες χωρίς ματς; Ελα ντε! Θα φανεί μόνο εντός αγωνιστικού χώρου σ’ ένα ματς το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να αντιμετωπίσει ως μια ομάδα η οποία λόγω του 5/5 έχει… λίπος να κάψει στο μακρύ μαραθώνιο, αλλά ως ένα ντέρμπι – ευκαιρία για το 6/6 λόγω του μεταβατικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές ποιοτικών παικτών και νέο προπονητή. Κι αυτό, το πώς δηλαδή θα προσεγγίσει την αναμέτρηση ο Νίστρουπ, μόνο την Κυριακή θα το μάθουμε…