Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - ΕΚΠΑ: Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΑ Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - ΕΚΠΑ: Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον

Στόχος των δύο προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική δραστηριοποίηση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - ΕΚΠΑ: Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον
Δύο ασύγχρονα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, διοργανώνει η AHK Akademie, εκπαιδευτική υπηρεσία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τα προγράμματα Executive Education του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στόχος των δύο προγραμμάτων είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική δραστηριοποίηση στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα προγράμματα εστιάζουν σε διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές πτυχές της διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης:

· «Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις: Οδηγός για Αποτελεσματική Προβολή και Επιτυχή Διαπραγμάτευση», με έμφαση στην αποτελεσματική παρουσία και προβολή μιας επιχείρησης σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, καθώς και στην αξιοποίηση των επαφών και ευκαιριών που προκύπτουν.

· «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες στο Πλαίσιο Διεθνών Επιχειρηματικών Αποστολών», με έμφαση στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις και επαγγελματικές συμφωνίες σε διεθνές περιβάλλον.

Μέσα από δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη προετοιμασία τις διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Όσοι παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό από το ΕΚΠΑ.

Το κόστος συμμετοχής ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία συνδρομής μέλους του φορέα, το οποίο αναγράφεται στην ιστοσελίδα κάθε προγράμματος.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

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