Morgan Stanley: Ευκαιρία αγορών στις τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank
Morgan Stanley: Ευκαιρία αγορών στις τράπεζες – Ξεχωρίζει η Alpha Bank
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις
Ελκυστικό σημείο εισόδου στις ευρωπαϊκές τράπεζες βλέπει η Morgan Stanley μετά την πρόσφατη διόρθωση, εκτιμώντας ότι η πίεση στις μετοχές οφείλεται περισσότερο στην επιδείνωση του κλίματος στις αγορές κρατικών ομολόγων και σε κατοχύρωση κερδών, παρά σε ουσιαστική επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών του κλάδου.
Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στην Alpha Bank, την οποία η Morgan Stanley περιλαμβάνει στις προτιμώμενες επιλογές της μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η σύσταση για τη μετοχή είναι Overweight, με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ, έναντι 4,65 ευρώ στην αποτίμηση της έκθεσης, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 18%.
Θετική είναι επίσης η στάση για Πειραιώς και Eurobank, για τις οποίες η σύσταση είναι Overweight. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ, από 10,65 ευρώ, με δυνητικό περιθώριο ανόδου 15%, ενώ για τη Eurobank η τιμή στόχος βρίσκεται στα 5,40 ευρώ, έναντι 4,70 ευρώ, επίσης με περιθώριο 15%. Για την Εθνική Τράπεζα, η σύσταση είναι Equal-weight, με τιμή στόχο 19,30 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο 13%. Για την CrediaBank η Morgan Stanley δίνει σύσταση Equal-weight, τιμή αναφοράς 1,01 ευρώ και τιμή στόχο 1,09 ευρώ, δηλαδή δυνητικό περιθώριο περίπου 8%.
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Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στην Alpha Bank, την οποία η Morgan Stanley περιλαμβάνει στις προτιμώμενες επιλογές της μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η σύσταση για τη μετοχή είναι Overweight, με τιμή στόχο τα 5,50 ευρώ, έναντι 4,65 ευρώ στην αποτίμηση της έκθεσης, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 18%.
Θετική είναι επίσης η στάση για Πειραιώς και Eurobank, για τις οποίες η σύσταση είναι Overweight. Η τιμή στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ, από 10,65 ευρώ, με δυνητικό περιθώριο ανόδου 15%, ενώ για τη Eurobank η τιμή στόχος βρίσκεται στα 5,40 ευρώ, έναντι 4,70 ευρώ, επίσης με περιθώριο 15%. Για την Εθνική Τράπεζα, η σύσταση είναι Equal-weight, με τιμή στόχο 19,30 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο 13%. Για την CrediaBank η Morgan Stanley δίνει σύσταση Equal-weight, τιμή αναφοράς 1,01 ευρώ και τιμή στόχο 1,09 ευρώ, δηλαδή δυνητικό περιθώριο περίπου 8%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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