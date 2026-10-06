Μεγάλη κατάκτηση για την GRECOTEL στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026

Τοστο Ρέθυμνο, ένα ξενοδοχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της GRECOTEL και ένα σύμβολο της κρητικής φιλοξενίας διακρίνεται για 2η συνεχή χρονιά από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller και μάλιστα σε μία χρονιά-ορόσημο αφού το resort υποδέχθηκε τη φετινή σεζόν πλήρως ανανεωμένο μετά την εκτεταμένη ανακαίνισή του.Η ισχυρή παρουσία της GRECOTEL στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 έρχεται να προστεθεί σε μία χρονιά σημαντικών διακρίσεων για τον Όμιλο, ο οποίος αναδείχθηκε Luxury Hotel Brand of the Year στα Aspire Awards και Luxury Hotel Company of the Year στα TTG Luxury Travel Awards.Μεκαιπουστους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς, η GRECOTEL συγκαταλέγεται στα πλέον επιδραστικά luxury hospitality brands ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά της μέσα από εμβληματικά ξενοδοχεία και καινοτόμα προϊόντα φιλοξενίας. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της είναι το motto “Hotels & Resorts To Live®”, δημιουργώντας αξέχαστα βιώματα για εκατομμύρια επισκέπτες που την επιλέγουν, πρεσβεύοντας την αυθεντική Ελλάδα που περήφανα εμπεριέχει σε κάθε έκφανση της φιλοξενίας της.