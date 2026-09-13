Συντετριμμένη η Άντζελα Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Συντετριμμένη η Άντζελα Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Μαζί της ήταν και η κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρέθηκαν η Άντζελα Δημητρίου και η κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη λαϊκή αγρυπνία, όπου από νωρίς έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη. Η αγρυπνία ξεκίνησε μετά τις 20:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Η Άντζελα Δημητρίου έφτασε εμφανώς συντετριμμένη, με τη συγκίνησή της να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Η ίδια θέλησε να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και να του απευθύνει το δικό της τελευταίο «αντίο».
Η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στη λαϊκή αγρυπνία, όπου από νωρίς έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη. Η αγρυπνία ξεκίνησε μετά τις 20:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Η Άντζελα Δημητρίου έφτασε εμφανώς συντετριμμένη, με τη συγκίνησή της να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Η ίδια θέλησε να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και να του απευθύνει το δικό της τελευταίο «αντίο».
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