The StemCell Clinic: Από τη σαμανική και την κβαντική ιατρική στην πλασμαφαίρεση και τα θεϊκά βλαστοκύτταρα

Μια φαντασμαγορική προθήκη επιστημονισμού από τη μία, με μια πινακοθήκη πτυχίων ιατρικής, στο πλαίσιο μιας σκηνοθεσίας περί κέντρου υψηλής τεχνογνωσίας στην εφαρμογή θεραπειών αιχμής. Ονομασίες που ηχούν καθηλωτικά: Μικροσκόπια «σκοτεινού πεδίου», «ζωντανού αίματος», υδροθεραπεία παχέως εντέρου, «κυτταρική αναγέννηση», «αναζωογόνηση από μέσα προς τα έξω» και, οπωσδήποτε, «ολιστική ιατρική». Από την άλλη, όμως, ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο μπαινοβγαίνει στο μπαλκόνι σαν να ήταν κομμάτι της επίπλωσης, παρόλο που μόνο τα αναλώσιμά του κοστίζουν περί τα 1.000 ευρώ ανά χρήση και, βεβαίως, προϋποθέτουν κλινικές συνθήκες αποστείρωσης και μια ειδικά εκπαιδευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα. Ενα ιατρείο εγκατεστημένο σε έναν από τους πιο σικ δρόμους του Κολωνακίου, αλλά στην πράξη ένας χώρος που θυμίζει περισσότερο αποθήκη θρησκόληπτου ρακοσυλλέκτη.Σε αυτό το σκηνικό, πιθανώς μετά από παρότρυνση άλλων διασήμων που διαφήμισαν τις δήθεν εξωπραγματικές ικανότητες των δύο γιατρών βάσει της δικής τους άμεσης εμπειρίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε στο διαμέρισμα της οδού Καρνεάδου με την προσδοκία να αποκαθάρει τον οργανισμό του από επιβλαβείς τοξίνες. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου αφέθηκε στην επιστημονικοφανή αλχημεία των γιατρών-σαμάνων. Δυστυχώς όμως, δεν θα έβγαινε ποτέ ζωντανός από το ιατρείο με το ανώνυμο κουδούνι, εκεί όπου έδρευε το επώνυμο δίδυμο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα. Δύο γιατρών που, παρά τον Ορκο του Ιπποκράτη που έδωσαν κάποτε, τη συσσώρευση πιστοποιητικών για την επάρκειά τους σε εξεζητημένες θεραπείες αντιγήρανσης, κατέφυγαν στο Ιντερνετ και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να πληροφορηθούν τι κάνει κάποιος όταν ένας συνάνθρωπός του ψυχορραγεί μπροστά του.Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται για το μοιραίο απομεσήμερο στην Καρνεάδου, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.Ουδείς γνωρίζει εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο πρώτος, ο μόνος ή απλώς ένας από όσους δεν επέζησαν μετά από την πλασμαφαίρεση, είτε στο συγκεκριμένο είτε σε κάποιο άλλο από τα «ιατρεία του θανάτου» που κρύβονται πίσω από τις πομφόλυγες της «ολιστικής ιατρικής». Ο Μαζωνάκης ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, μία προσωπικότητα πάνδημης αναγνωρισιμότητας, οπότε αυτομάτως ο αιφνίδιος θάνατός του και δη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες θα έστελνε τους δύο γιατρούς απευθείας στον εισαγγελέα. Ωστόσο, η πελατεία των Θεοδωροπούλου και Γάκα ήταν πολυπληθής. Ενδεχομένως στο προσεχές μέλλον να αποκαλυφθούν ασθενείς οι οποίοι έφυγαν από το ιατρείο τους με περισσότερα και πιο σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αποπειράθηκαν να επιλύσουν. Αλλωστε, στους Θεοδωρόπουλο και Γάκα προσέτρεχαν άνθρωποι με ποικίλα ζητήματα - από την αναζήτηση της χαμένης τους νιότης, έως τον καθαρισμό του παχέος εντέρου. Παρεμπιπτόντως, για έναν υποκλυσμό (κοινώς κλύσμα), οι συγκεκριμένοι θεράποντες της ιατρικής χρέωναν 500 ευρώ κατ’› ελάχιστον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πραγματικότητα το ζεύγος διατηρούσε δύο ιατρεία στο Κολωνάκι. Το δεύτερο, επί της Πατριάρχου Ιωακείμ 6, λειτουργούσε παράλληλα και ως έδρα ενός δεύτερου εταιρικού σχήματος, μιας εταιρείας που εισήγε μηχανήματα αιμοκάθαρσης, όπως αυτό που μπαινόβγαινε στο μπαλκόνι της Καρνεάδου.Το «ΘΕΜΑ» συνέλεξε μαρτυρίες από μια σειρά ατόμων που υποβλήθηκαν σε διάφορες θεραπείες από τους Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Ως προς τον άτυπο τιμοκατάλογο των προσφερόμενων υπηρεσιών, γυναίκα που μας μίλησε, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της δεν θα δημοσιοποιηθούν, αναφέρει ότι γνωρίζει το ζευγάρι επί 15 χρόνια. Η ίδια κάνει λόγο για χρεώσεις που κυμαίνονται από τα 350 ευρώ για μια απλή επίσκεψη, έως 7.000 ευρώ ανά συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, μετά τη διαδικασία οι δύο γιατροί συνήθως συνέστηναν ένα κοκτέιλ βιταμινών και σκευασμάτων, κόστους περίπου 3.000 ευρώ επιπλέον. Προκειμένου, όπως φέρεται να πλασαριζόταν στον ασθενή «να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».Η ίδια αναφέρεται επίσης στην περίπτωση γυναίκας η οποία επιθυμούσε απεγνωσμένα να τεκνοποιήσει. Από αυτήν το ζεύγος ζήτησε περί τα 10.000 ευρώ για ένα πρόγραμμα με δήθεν ειδικά παρασκευάσματα, τα οποία, σύμφωνα πάντα με την ως άνω μαρτυρία, υποτίθεται πως μόνο η Ιωάννα Γάκα μπορούσε να προμηθεύσει, κατ’ απόλυτη αποκλειστικότητα.Η διαδικασία που ακολουθούσαν είχε ως εξής: Μετά την πρώτη συζήτηση με κάποιον νέο ασθενή, του μεταφερόταν η εικόνα ότι ο οργανισμός του ήταν επιβαρυμένος, οπότε διατυπώνονταν προτάσεις για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η μάρτυρας τονίζει με έμφαση ότι «το δίδυμο “έραβε κοστούμι’’ ακριβώς στα μέτρα του κάθε ασθενή». Εννοώντας ότι, ανάλογα με τη θεραπεία που υποτίθεται πως χρειαζόταν ο εκάστοτε πελάτης, διαμορφωνόταν και το αντίστοιχο εξατομικευμένο πακέτο εξετάσεων και θεραπειών. Προφανώς, ο τιμοκατάλογος προσαρμοζόταν με βάση το status του ασθενούς, για το οποίο οι Θεοδωρόπουλος και Γάκα είχαν πλήρη ενημέρωση. Ούτως ή άλλως, κατά κανόνα, δεν χρειαζόταν να προσπαθήσουν καν γι’ αυτό, εφόσον οι πελάτες τους ήταν γνωστά ονόματα της εν Αθήναις high society.Μια άλλη πρώην ασθενής του ζεύγους εκμυστηρεύεται στο «ΘΕΜΑ» ότι οι Θεοδωρόπουλος και Γάκα είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους στην εναλλακτική άσκηση της ιατρικής προς το τέλος της δεκαετίας του 2000. Τότε διατηρούσαν δίδυμο ιατρείο στην οδό Υψηλάντου, το οποίο, όπως το περιγράφει η αυτόπτης, ήταν λιτό: ένα χολ-προθάλαμος στην είσοδο, δεξιά το ιατρείο της Γάκα και αριστερά εκείνο του Θεοδωρόπουλου. Η εν λόγω γυναίκα είχε αποταθεί σε αυτούς το 2008, ύστερα από σύσταση φίλης της, η οποία, όπως λέει η πρώτη, υιοθετούσε πρόθυμα μη συμβατικές θεραπείες. «Την επισκέφτηκα για αδυνάτισμα, με είχε συστήσει μια άλλη φίλη που είναι οπαδός των εναλλακτικών θεραπειών. Πιστεύω ότι από εκεί ήταν και οι περισσότεροι πελάτες της Γάκα στην αρχή. Πάνω στο γραφείο της υπήρχε ένας υπολογιστής με μεγάλη οθόνη και μια παραλληλόγραμη πλάκα, περίπου 40 επί 30 εκατοστά. Σου έβαζε την παλάμη πάνω στην πλάκα και το κομπιούτερ, υποτίθεται βάσει ενός προγράμματος, έβγαζε μια διάγνωση 5 σελίδων, απαριθμώντας ποια τρόφιμα μεταβολίζει ο οργανισμός σου και ποια όχι. Εμένα μού έβγαλε ότι μπορούσα να πίνω όσο καφέ ήθελα και οποιαδήποτε ώρα, αλλά να αποφεύγω εντελώς το αλκοόλ. Επίσης, ότι ο οργανισμός μου δεν μεταβολίζει τα μανιτάρια».Αν κάποιος, αυθόρμητα, αναλογιστεί ότι τα τεστ δυσανεξίας δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη, ότι η περίφημη πλάκα δεν διαφέρει πολύ από την παραδοσιακή χειρομαντεία, πιθανώς δεν πέφτει και πολύ έξω για την επιστημονική εγκυρότητα των μεθόδων που εφάρμοζε η Γάκα.«Η επίσκεψη μού κόστισε 350 ευρώ», συμπληρώνει η ίδια πηγή, «και τα συμπληρώματα που μου συνταγογράφησαν πάνω από 500 ευρώ. Μπορούσες να τα πάρεις από την ίδια τη Γάκα ή από συγκεκριμένα φαρμακεία. Εγώ πάντως δεν τα αγόρασα. Τελικά δεν κατάφερα να χάσω τα κιλά που επιθυμούσα, εκείνο όμως που δεν ξεχνώ δεν είναι το αποτέλεσμα της δίαιτας, αλλά η τεράστια ζήτηση. Εμένα μου πήρε μήνες έως ότου καταφέρω να κλείσω ραντεβού. Γιατί εκείνη την εποχή η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος θεωρούνταν “γκουρού’’ για το αδυνάτισμα».

Αναβάθμιση στην Καρνεάδου

Ιατρείο-πρακτορείο

Εψαχναν στο ΑΙ για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες

Οι τέσσερις αντιφάσεις των γιατρών

Οι τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή και οι καταθέσεις που «καίνε» τους δύο γιατρούς

Την περίοδο 2009-2010, και ενώ η πελατεία μεγάλωνε συνεχώς, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τη δραστηριότητά τους, η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της αναζητούσαν έναν ιδιόκτητο χώρο. Η επόμενη στάση ήταν, λοιπόν, η Καρνεάδου 11. Εκεί το μοντέλο άρχισε σταδιακά να αποκτά διαφορετική κλίμακα. Μια άλλη γυναίκα, η οποία επισκέφθηκε το ιατρείο το 2018, εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» ότι πλέον οι δύο γιατροί είχαν αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Η ίδια είχε απευθυνθεί στην Ιωάννα Γάκα επειδή προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί. Γνώριζε ότι η Γάκα ήταν γυναικολόγος και ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, ωστόσο, όπως λέει, και οι δύο είχαν στραφεί παράλληλα σε μια περισσότερο «ολιστική» προσέγγιση της υγείας: «Είχα πάει στη Γάκα ένα διάστημα όπου προσπαθούσα να συλλάβω», θυμάται. Αρχικά τής ζητήθηκε να πραγματοποιήσει αιματολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, όπως περιγράφει, υποβλήθηκε σε έναν ακόμη έλεγχο μέσω ενός μηχανήματος στο οποίο τοποθετούσε την παλάμη της. Υποτίθεται «για να δει τις δυσανεξίες χωρίς αιματολογική εξέταση». Ακολούθησε ένας κατάλογος τροφών και μια σειρά από σκευάσματα συνολικού κόστους 400 ευρώ. «Μου έγραψε μια σειρά από ακριβά σκευάσματα και θυμάμαι όταν ο φαρμακοποιός είδε τι μας είχε γράψει, είχε πει ότι ήταν πολύ “ψαγμένα’’». Η ίδια, πάντως, επιμένει σε μια λεπτομέρεια που θεωρεί σημαντική: «Η Γάκα δεν ήταν ο τύπος που προσπαθούσε να σου πουλήσει, απλώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού μαζί τους». Και τότε (σ.σ.: το 2018) στις διαθέσιμες υπηρεσίες του ιατρείου δεν είχε προστεθεί ακόμη η πλασμαφαίρεση.Με το πέρασμα του χρόνου, η εικόνα που προβαλλόταν προς τα έξω άλλαξε πλήρως. Η πελατεία δεν περιοριζόταν πλέον στην Ελλάδα. Ανθρωποι ταξίδευαν από το εξωτερικό, κυρίως από την Κύπρο, ειδικά για να υποβληθούν στις φροντίδες του ζεύγους. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονταν επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αλλά και η δομή των υπηρεσιών έμοιαζε πια περισσότερο με πακέτα premium ιατρικού τουρισμού, παρά με ένα κλασικό ιδιωτικό ιατρείο. Μέσω του ενημερωτικού υλικού που έχουμε στη διάθεσή μας, η «κλινική» των Θεοδωρόπουλου και Γάκα διαφήμιζε ότι μπορούσε να οργανώσει κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, ραντεβού, βοήθεια με νομικά έγγραφα και διαδικασίες για αλλοδαπούς, γεύματα σε εστιατόρια - έως τη διευθέτηση τυχόν νοσηλείας.Ακόμη πιο χαρακτηριστικό ήταν το 24ωρο concierge, δηλαδή οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με όσα προβάλλονταν, αναλάμβανε τις ταξιδιωτικές ανάγκες του ασθενούς, μαζί με αυτές των συνοδών του, από τη στιγμή της άφιξης μέχρι και την αναχώρησή τους. Κάθε ασθενής μπορούσε παράλληλα να έχει προσωπικό «patient liaison manager», κάτι σαν σύνδεσμο και μπάτλερ, έναν άνθρωπο που αποτελούσε το βασικό σημείο επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του. Αυτό ήταν και το ανώτατο στάδιο μιας εντυπωσιακής μεταμόρφωσης από απλό ιατρείο σε ένα πρακτορείο ιατρικού τουρισμού για εκλεκτή πελατεία. Από δύο δωμάτια στην Υψηλάντου σε μια οργανωμένη δομή προσανατολισμένη και σε πελάτες υψηλών οικονομικών δυνατοτήτων, όπου η ιατρική υπηρεσία συνδυαζόταν με μετακινήσεις, διαμονή και προσωπική εξυπηρέτηση. Ισως αυτή να ήταν και η ερμηνεία που έδινε το ζεύγος στον όρο «ολιστική ιατρική».Στο επίσημο βιογραφικό του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος συστήνεται ως απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή του ακολούθησε πολυετή εκπαίδευση στην Παθολογία και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στην Αιματολογία, μέσω συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με το βρετανικό National Institute of Biological Standards and Control.Η Ιωάννα Γάκα παρουσιάζει τον εαυτό της ως γυναικολόγο, με ιδιαίτερη, συστηματική ενασχόληση με την ολιστική ιατρική. Στο βιογραφικό της η ίδια αναφέρει πως είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικεύθηκε στη Γυναικολογία, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία και διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων. Αναφέρει επίσης δεύτερη διδακτορική έρευνα στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη νόσο Lyme και περιγράφει την προσέγγισή της ως συνδυασμό σύγχρονης ιατρικής γνώσης με ενεργειακές και ψυχοσωματικές προσεγγίσεις. Παράλληλα φερόταν να δηλώνει ότι συνέχισε την εκπαίδευσή της σε πεδία όπως η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η μικροσκόπηση ζωντανού αίματος, η Νευροθεραπεία και η Σαμανική Ιατρική.Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, πάντως, την «ήξερε» ως γιατρό άνευ ειδικότητας. Η εντύπωση που επικρατεί, ωστόσο, είναι ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ασκούσε όλο και λιγότερο την ιατρική αυτή καθεαυτή, έχοντας αναλάβει τα διοικητικά και επιχειρηματικά θέματα του ιατρείου. Στα οποία, ασφαλώς, συμπεριλαμβάνονταν οι δημόσιες σχέσεις και η υποδοχή της πελατείας.Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις: Η γιατρός έσβησε από το κινητό της φωτογραφία του Μαζωνάκη και εξαφάνισε το ημερολόγιο με τις επισκέψεις του.Οι κατηγορούμενοι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που απολογούνται αύριο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν περιπέσει σε τέσσερις βασικές αντιφάσεις. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε ουσιαστικά νεκρός στο «Ελπίς» από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ ούτε ο Θεοδωρόπουλος, ούτε η Γάκα προθυμοποιήθηκαν να τον συνοδεύσουν στο νοσοκομείο. Αντιθέτως, «καθάρισαν» τον χώρο, έσβησαν από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο τα ραντεβού του τραγουδιστή και η Γάκα διέγραψε από το κινητό της φωτογραφία του ενώ βρισκόταν στο ιατρείο της.Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που αφορούν τη λειτουργία της Stem Cell, του ιατρείου δηλαδή των Θεοδωρόπουλου και Γάκα. Οπως προκύπτει, άνθρωποι υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση χωρίς καν να προηγείται καρδιολογική εκτίμηση, ούτε καρδιογράφημα, αφού τέτοιες εξετάσεις δεν βρέθηκαν στους φακέλους των ασθενών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο γιατροί φέρονται να αναζήτησαν πληροφορίες για να επαναφέρουν τον αναίσθητο άνθρωπο στο ΑΙ. Ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι του έκανε ΚΑΡΠΑ και του χορήγησε αδρεναλίνη, ενώ η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας της προσπάθησε να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον απινιδωτή. Οπως διαπιστώθηκε όμως, αυτός δεν λειτουργούσε.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών που αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί:Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης; Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 16.00, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα.Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στον χώρο της θεραπείας; Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης (που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη), ενώ μάρτυρας-εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά.Ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα; Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός- γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση, όμως, με τις άδειες των (συστεγαζόμενων) ιατρείων και τις παροχές που παρείχαν στους ασθενείς τους.Τι συνέβη με τον απινιδωτή που υπήρχε στη Stem Cell; Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απινιδωτής που υπήρχε στον χώρο δεν λειτουργούσε.Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτούργησε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως, είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως, έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τρσγουδιστή.Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε ουσιαστικά νεκρός στο νοσοκομείο. Ωστόσο οι γιατροί εκεί ακολούθησαν όλα τα βήματα που προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Ο τραγουδιστής όταν διακομίστηκε στο «Ελπίς» είχε ακόμη στο ένα του χέρι φλεβοκαθετήρα που είχε βάλει η Γάκα.Κρίσιμο για τη δικαστική διερεύνηση των αιτιών του θανάτου του 54χρονου Μαζωνάκη θα είναι το ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα. Την Παρασκευή οι ιατροδικαστές δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την αιτία του θανάτου από τη νεκροψία-νεκροτομή και οι απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, που συνήθως απαιτούν περίπου έναν μήνα.Οι δύο γιατροί του Κολωνακίου, όπως προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα, προέβαιναν τόσο σε ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχαν την άδεια να διενεργούν όσο και σε αμφιβόλου επιστημονικής βάσης πρακτικές και παρεμβάσεις. Η κατηγορία που τους βαρύνει είναι της θανατηφόρας έκθεσης, που αποτελεί κακούργημα, ενώ η οικογένεια Μαζωνάκη αναμένεται να αιτηθεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο: οι γιατροί γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να υποβάλλουν τον Γιώργο Μαζωνάκη (ή οποιονδήποτε άλλο ασθενή τους) σε πλασμαφαίρεση, αφού η ιατρική πράξη έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και γίνεται αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία, με εξειδικευμένο προσωπικό, τα οποία επιπλέον διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.Στο 200 τετραγωνικών μέτρων ιατρείο των Θεοδωρόπουλου και Γάκα μετέβη λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Η πρώτη διαπίστωσή της ήταν ότι στα εξεταστήρια που δηλώθηκε ότι ήταν της Γάκα υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία, όπως είπε η ίδια, είχαν εγκατασταθεί το 2021 και το 2026. Ο Ιατρικός Σύλλογος, πάντως, δηλώνει ότι δεν υπήρχε κανένα μηχάνημα εγκατεστημένο το 2025, όταν είχε γίνει έλεγχος του χώρου. Κατά τον έλεγχο του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρότι εκείνη ισχυρίζεται ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε ξεκινήσει, εντούτοις στο ιστορικό του μηχανήματος διαπιστώθηκε ότι έχει καταγραφεί λειτουργία επί 42 λεπτά με τον τραγουδιστή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρεται ότι εντοπίστηκε και άλλο μηχάνημα «φυγόκεντρου», για το οποίο η Γάκα είχε δηλώσει ότι το είχε απομακρύνει έπειτα από συστάσεις που της είχαν γίνει μετά από αυτοψία του Συλλόγου που είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Ο Ιατρικός Σύλλογος, μάλιστα, εισηγείται την οριστική διακοπή λειτουργίας του ιατρείου της Γάκα και την επιβολή προστίμου, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιατρείου του Θεοδωρόπουλου για έξι μήνες και την επιβολή προστίμου και την παραπομπή τους στα πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου. Σημειώνεται ότι η Γάκα δήλωσε γυναικολόγος, ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογος τη γνωρίζει ως ιατρό άνευ ειδικότητας, ενώ ο Θεοδωρόπουλος έχει ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, έχει η περιγραφή της Γάκα για την επικοινωνία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, αλλά και όσα ισχυρίζεται ότι έγιναν την περασμένη Τετάρτη, όταν ο άνθρωπος στην πραγματικότητα πέθανε μέσα στο ιατρείο της και δεν είχε καμία ελπίδα να επανέλθει παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ αρχικά και των γιατρών στο «Ελπίς» στη συνέχεια.Η Γάκα υποστήριξε ότι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο της και τον υπέβαλε σε ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που διαθέτει. «Διαπίστωσα», λέει, «ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος». Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολλή ώρα. Τη ρώτησε, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να ανταποκριθεί σε επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Εκείνη τότε τού πρότεινε καθαρισμό του αίματος. Του μίλησε, σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, για μια θεραπεία χωρίς παρενέργειες και αντενδείξεις, κατάλληλη για την περίπτωσή του. Του περιέγραψε, μάλιστα, ότι ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, σε δύο περιφερικές φλέβες μπαίνουν δύο πεταλούδες, από τη μια μεριά προοδευτικά βγαίνει το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από τη δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία, του είπε, διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες.Η Γάκα υποστήριξε μάλιστα ότι δεν ζήτησε την έγγραφη συναίνεσή του, αφού αν δεν ήθελε να κάνει τη «θεραπεία», απλά δεν θα πήγαινε στο ιατρείο της την επόμενη μέρα. Ο τραγουδιστής, πάντως, όταν πήγε στο ιατρείο την περασμένη Τετάρτη είπε στη Γάκα ότι ήταν άυπνος, ανήσυχος, ενώ είχε τον ίδιο βήχα με την προηγούμενη μέρα και είχε χειρότερη άρθρωση. Εκείνη παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, ξεκίνησε τη διαδικασία να τον υποβάλει στη «θεραπεία» και δεν την ανέβαλε με δεδομένη την κατάστασή του. Η Γάκα υποστηρίζει ότι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ. Επειδή ο άνθρωπος δεν ανταποκρινόταν παρά τις προσπάθειες, του χορηγήθηκαν και 5 ml αδρεναλίνης - η τελευταία δόση, μάλιστα, έγινε όταν είχε φτάσει διασώστης του ΕΚΑΒ και ο Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι χορηγούσε αδρεναλίνη.Ιδιαίτερα επιβαρυντικές όμως, είναι και οι καταθέσεις των ιατρών του «Ευαγγελισμού» που κλήθηκαν από την Αστυνομία να εξηγήσουν πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται η πλασμαφαίρεση. Οπως τόνισαν, ενδείκνυται να πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο εντός νοσοκομείου, διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Τέτοιες καταστάσεις απαιτούν άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από ειδικευμένους γιατρούς, αφού ο αναγκαίος εξοπλισμός απαγορεύεται από τον νόμο να υπάρχει σε ιδιωτικά ιατρεία.Φωτογραφίες: EUROKINISSI, NDP Photo Agency