Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβαλε τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβαλε τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η εμφάνιση μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου – «Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα»
Σε αλλαγή του προγράμματός της προχώρησε η Κατερίνα Λιόλιου, προκειμένου να δώσει το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναβάλλοντας τη συναυλία που είχε προγραμματίσει στα Ιωάννινα για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Την απόφασή της γνωστοποίησε η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι η εμφάνισή της στα Ιωάννινα μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια ότι αυτά θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία και δεν απαιτείται κάποια αλλαγή.
Όπως έχει γνωστοποιήσει η οικογένειά του, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Μέσα από Instagram Story, η Κατερίνα Λιόλιου εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τον λόγο για τον οποίο μεταφέρεται η συναυλία, αποχαιρετώντας παράλληλα τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα.
Η ανάρτηση της Κατερίνας Λιόλιου
«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Την απόφασή της γνωστοποίησε η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι η εμφάνισή της στα Ιωάννινα μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια ότι αυτά θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία και δεν απαιτείται κάποια αλλαγή.
«Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα»Η απόφαση της Κατερίνας Λιόλιου έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα για τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Όπως έχει γνωστοποιήσει η οικογένειά του, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.
Μέσα από Instagram Story, η Κατερίνα Λιόλιου εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τον λόγο για τον οποίο μεταφέρεται η συναυλία, αποχαιρετώντας παράλληλα τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα.
Η ανάρτηση της Κατερίνας Λιόλιου
«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα