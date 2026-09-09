ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ποια συμπρωταγωνίστριά της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» της πρότεινε να κάνουν τρίο
GALA
Τζάκλιν Σμιθ Οι Άγγελοι του Τσάρλι

Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ποια συμπρωταγωνίστριά της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» της πρότεινε να κάνουν τρίο

Η 80χρονη ηθοποιός την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie» όπου μιλά για τις μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της ζωής της

Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ποια συμπρωταγωνίστριά της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» της πρότεινε να κάνουν τρίο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία αποκάλυψη έκανε η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Κέλι Γκάρετ στους «Άγγελους του Τσάρλι», δηλώνοντας στα απομνημονεύματά της πως μία από τις συμπρωταγωνίστριές της της είχε προτείνει να κάνουν τρίο.

Η 80χρονη ηθοποιός, το 1976 που ξεκίνησε να προβάλλεται η σειρά, συμμετείχε στο πλευρό των Φάρα Φόσετ και Κέιτ Τζάκσον. Οι δύο γυναίκες, ωστόσο, αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του σίριαλ, με τη Τζάκσον να αντικαθίσταται αρχικά από τη Σέλι Χακ και έπειτα από την Τάνια Ρόμπερτς.

Η τελευταία, σύμφωνα με το βιβλίο της Σμιθ με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie» που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, είναι εκείνη που τη ρώτησε εάν θα ήθελε να συμμετέχει σε τρίο με τον σύζυγό της, Μπάρι.

 Όπως αναφέρει η ηθοποιός, απέρριψε την πρόταση της συμπρωταγωνίστριάς της, η οποία της έγινε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης τους προς τη Χαβάη. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η «ειλικρίνεια της Ρόμπερτς σχετικά με τη σεξουαλικότητά της ήταν θαρραλέα και συνειδητοποιημένη».

shutterstock_96503408
Τάνια Ρόμπερτς / Shutterstock

Η Ρόμπερτς, σύμφωνα με την Τζάκλιν Σμιθ, δεν ντρεπόταν για τον ανοιχτό γάμο που είχε με τον σύζυγό της, ούτε «για το να προτείνει σε άλλους ανθρώπους να κάνουν swinging μαζί τους». Μάλιστα, παρέμεινε στο πλευρό του αγαπημένου της Μπάρι μέχρι και τον θάνατό του το 2006, έπειτα από εγκεφαλίτιδα σε ηλικία 60 ετών.

Η ίδια έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από λοίμωξη του ουροποιητικού εξελίχθηκε σε σηψαιμία.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης