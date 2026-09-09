Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ποια συμπρωταγωνίστριά της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» της πρότεινε να κάνουν τρίο
Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ποια συμπρωταγωνίστριά της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» της πρότεινε να κάνουν τρίο
Η 80χρονη ηθοποιός την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie» όπου μιλά για τις μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της ζωής της
Μία αποκάλυψη έκανε η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Κέλι Γκάρετ στους «Άγγελους του Τσάρλι», δηλώνοντας στα απομνημονεύματά της πως μία από τις συμπρωταγωνίστριές της της είχε προτείνει να κάνουν τρίο.
Η 80χρονη ηθοποιός, το 1976 που ξεκίνησε να προβάλλεται η σειρά, συμμετείχε στο πλευρό των Φάρα Φόσετ και Κέιτ Τζάκσον. Οι δύο γυναίκες, ωστόσο, αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του σίριαλ, με τη Τζάκσον να αντικαθίσταται αρχικά από τη Σέλι Χακ και έπειτα από την Τάνια Ρόμπερτς.
Η τελευταία, σύμφωνα με το βιβλίο της Σμιθ με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie» που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, είναι εκείνη που τη ρώτησε εάν θα ήθελε να συμμετέχει σε τρίο με τον σύζυγό της, Μπάρι.
Η Ρόμπερτς, σύμφωνα με την Τζάκλιν Σμιθ, δεν ντρεπόταν για τον ανοιχτό γάμο που είχε με τον σύζυγό της, ούτε «για το να προτείνει σε άλλους ανθρώπους να κάνουν swinging μαζί τους». Μάλιστα, παρέμεινε στο πλευρό του αγαπημένου της Μπάρι μέχρι και τον θάνατό του το 2006, έπειτα από εγκεφαλίτιδα σε ηλικία 60 ετών.
Η ίδια έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από λοίμωξη του ουροποιητικού εξελίχθηκε σε σηψαιμία.
Η 80χρονη ηθοποιός, το 1976 που ξεκίνησε να προβάλλεται η σειρά, συμμετείχε στο πλευρό των Φάρα Φόσετ και Κέιτ Τζάκσον. Οι δύο γυναίκες, ωστόσο, αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του σίριαλ, με τη Τζάκσον να αντικαθίσταται αρχικά από τη Σέλι Χακ και έπειτα από την Τάνια Ρόμπερτς.
Η τελευταία, σύμφωνα με το βιβλίο της Σμιθ με τίτλο «I Once Knew a Guy Named Charlie» που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, είναι εκείνη που τη ρώτησε εάν θα ήθελε να συμμετέχει σε τρίο με τον σύζυγό της, Μπάρι.
Όπως αναφέρει η ηθοποιός, απέρριψε την πρόταση της συμπρωταγωνίστριάς της, η οποία της έγινε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης τους προς τη Χαβάη. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι η «ειλικρίνεια της Ρόμπερτς σχετικά με τη σεξουαλικότητά της ήταν θαρραλέα και συνειδητοποιημένη».
Charlie's Angels bombshell Jaclyn Smith, 80, exposes famous co-star who invited her to a THREESOME https://t.co/9Jwc55LXAN— Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026
Η Ρόμπερτς, σύμφωνα με την Τζάκλιν Σμιθ, δεν ντρεπόταν για τον ανοιχτό γάμο που είχε με τον σύζυγό της, ούτε «για το να προτείνει σε άλλους ανθρώπους να κάνουν swinging μαζί τους». Μάλιστα, παρέμεινε στο πλευρό του αγαπημένου της Μπάρι μέχρι και τον θάνατό του το 2006, έπειτα από εγκεφαλίτιδα σε ηλικία 60 ετών.
Η ίδια έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από λοίμωξη του ουροποιητικού εξελίχθηκε σε σηψαιμία.
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