Κέρδη στη Wall Street καθώς υποχωρούν τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στην ανάκαμψη με τον Nasdaq να πιάνει νέα υψηλά ενδοσυνεδριακά - Η ασθενής αύξηση της απασχόλησης περιορίζει τα στοιχήματα για δεύτερη σερί αύξηση επιτοκίων από τη Fed - Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων