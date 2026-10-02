Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο: «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου»
Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο: «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου»
Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη στράφηκε για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του στα social media για να εκφράσει τον πόνο της
Με μια λιτή αλλά ταυτόχρονα συγκινητική ανάρτηση η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε για πρώτη φορά μέσα από τα social media τον πόνο της για τον θάνατό του.
Η δημοσίευση της Μαρίας Μαζωνάκη στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου». Δεν θέλησε όμως να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μερικά λόγια για τη δύσκολη απώλεια του αδερφού της σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.
Δείτε την ανάρτησή της
Η δημοσίευση της Μαρίας Μαζωνάκη στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου». Δεν θέλησε όμως να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μερικά λόγια για τη δύσκολη απώλεια του αδερφού της σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.
Δείτε την ανάρτησή της
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