Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο: «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου»
GALA
Μαρία Μαζωνάκη Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο: «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου»

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη στράφηκε για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του στα social media για να εκφράσει τον πόνο της

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με μαύρο φόντο: «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια λιτή αλλά ταυτόχρονα συγκινητική ανάρτηση η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε για πρώτη φορά μέσα από τα social media τον πόνο της για τον θάνατό του.

Η δημοσίευση της Μαρίας Μαζωνάκη στο Instagram περιορίζεται σε ένα μαύρο φόντο, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι του Ορφέα Περίδη «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου».  Δεν θέλησε όμως να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μερικά λόγια για τη δύσκολη απώλεια του αδερφού της σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.

Δείτε την ανάρτησή της

12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης