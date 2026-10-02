Ο Φιλ Κόλινς θυμήθηκε τη στιγμή που η κόρη του, Λίλι, ξέσπασε σε κλάματα φοβούμενη ότι θα τον χάσει λόγω του αλκοολισμού του

Η Λίλι Κόλινς ήταν πέντε ετών όταν ο Φιλ Κόλινς χώρισε από τη μητέρα της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έβαλε τέλος στον γάμο τους μέσω φαξ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ελβετία, όπου έζησε για τα επόμενα 20 χρόνια. Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού το 1994, εκείνη και η μητέρα της μετακόμισαν στο Λος Άντζελες και η ηθοποιός έβλεπε τον πατέρα της κυρίως στις σχολικές διακοπές.Ο Κόλινς είπε στον Πιρς Μόργκαν: «Τη διάβασα μόνο μία φορά. Και τώρα μου έχει πει ότι εύχεται να μην την είχε γράψει, επειδή πιστεύει ότι ήταν πληγωτική. Δεν λέω ότι δεν ήταν πληγωτική. Ξέρω τι έκανα και τι δεν έπρεπε να είχα κάνει. Φέρθηκα άσχημα στη μητέρα της. Προσπαθούσα πάντα να είμαι εκεί για τη Λίλι».Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε: «Από τότε που ήταν πέντε ή έξι ετών, κάθε φορά που έφευγα από το σπίτι, προσπαθούσα να είμαι εκεί για εκείνη. Όμως, φυσικά, δεν είχα τον έλεγχο της ίδιας μου της ζωής. Δεν θέλω να φαίνεται ότι αποφεύγω το θέμα, αλλά, για παράδειγμα, όταν διαλύθηκε ο πρώτος μου γάμος, αυτό συνέβη επειδή δεν ήμουν εκεί».Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι οι συνεχείς περιοδείες είχαν βαρύ τίμημα στην προσωπική του ζωή. Όπως είπε, μόνο το 1977 οι Genesis πραγματοποίησαν τρεις περιοδείες στις ΗΠΑ, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές περιοδείες και μία στην Ιαπωνία. «Όταν τελικά χώρισα από την πρώτη μου σύζυγο, τα παιδιά από το συγκρότημα μου είπαν: “Γιατί δεν μας το είπες; Θα είχαμε σταματήσει”. Αλλά είναι εύκολο να το λες εκ των υστέρων. Δεν ήταν έτσι τότε. Ήμασταν συγκρότημα. Ήταν ένας για όλους και όλοι για έναν». Για τον πρώτο του γάμο πρόσθεσε: «Ναι, έλειπα και απομακρυνθήκαμε. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοούσε η Λίλι στην ανοιχτή επιστολή της».Όταν ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν η επιστολή τον πλήγωσε, εκείνος απάντησε: «Δεν θυμάμαι πραγματικά πώς ένιωσα, γιατί τη διάβασα μόνο μία φορά. Μου είχε μιλήσει γι' αυτήν. Υποθέτω ότι πληγώθηκα. Πάντα προσπαθούσα να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Δεν ήθελα να παντρευτώ τρεις φορές. Δεν ξεκινάς τη ζωή σου σκεπτόμενος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».Ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει για κάτι, απάντησε: «Σε έναν βαθμό, ναι. Μετανιώνω που διαλύθηκαν οι γάμοι μου. Μερικές φορές έφυγα εγώ, μία φορά έφυγα εγώ και δύο φορές με έδιωξαν. Δεν θα το διατύπωνα ακριβώς έτσι, αλλά από την άλλη απέκτησα πέντε υπέροχα παιδιά, τα οποία δεν θα είχα αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά. Οπότε πρέπει να τα ζυγίζω και τα δύο».