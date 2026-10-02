Ο Φιλ Κόλινς θυμήθηκε τη στιγμή που η κόρη του, Λίλι, ξέσπασε σε κλάματα φοβούμενη ότι θα τον χάσει λόγω του αλκοολισμού του
Ο Φιλ Κόλινς θυμήθηκε τη στιγμή που η κόρη του, Λίλι, ξέσπασε σε κλάματα φοβούμενη ότι θα τον χάσει λόγω του αλκοολισμού του
Δεν πίστευα ποτέ ότι το παιδί μου θα προλάβαινε να γνωρίσει τον παππού του, του είχε πει η Λίλι Κόλινς
Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, ο Φιλ Κόλινς μίλησε για την περίοδο κατά την οποία η κατάχρηση αλκοόλ έθεσε σοβαρά σε κίνδυνο τη ζωή του, αλλά και για τον φόβο των παιδιών του ότι μπορεί να μην τον ξαναέβλεπαν. Η Λίλι Κόλινς, όπως είπε, ξέσπασε αργότερα σε κλάματα, λέγοντάς του ότι δεν πίστευε πως η κόρη της θα προλάβαινε να γνωρίσει τον παππού της.
Ο 75χρονος τραγουδιστής παραλίγο να χάσει τη ζωή του πριν από δύο χρόνια, έπειτα από χρόνια κατάχρησης αλκοόλ, και κατέληξε σε μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο της Ελβετίας, με την οικογένειά του να ταξιδεύει εκεί για να πάρει ορισμένες «δύσκολες αποφάσεις».
Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε στη μάχη του με το αλκοόλ και είπε ότι η κόρη του σήμερα μετανιώνει για την ανοιχτή επιστολή που είχε γράψει στο παρελθόν, στην οποία δήλωνε ότι τον «συγχωρεί» για όσα θεωρούσε ότι είχε κάνει λάθος ως πατέρας.
Ο Κόλινς χαρακτήρισε τη νοσηλεία του τον Απρίλιο του 2024 μια εμπειρία που τον έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά. «Είχα μπει στο νοσοκομείο μερικές φορές για παγκρεατίτιδα εξαιτίας του ποτού. Μέχρι εκείνο το σημείο στη ζωή μου, όμως, δεν είχα νοσηλευτεί ποτέ και ξαφνικά βρέθηκα να ζω μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και αυτό πραγματικά με συνέφερε».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Πέρασα τόσο πολύ χρόνο στο νοσοκομείο και δεν θυμάμαι πραγματικά πολλά από εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Ο μάνατζέρ μου, ο Τόνι Σμιθ, συγκέντρωσε τα πέντε παιδιά μου στην Ελβετία για να τους εξηγήσει την κατάσταση, γιατί κάποια στιγμή τα πράγματα δεν έδειχναν καλά.Ήμουν σε μηχάνημα αιμοκάθαρσης και διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μου άρχισαν να καταρρέουν. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να παραμείνω στην αιμοκάθαρση. Και φυσικά, τώρα τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε επίσκεψη ως ένα μπόνους».
Ο τραγουδιστής έχει πέντε παιδιά: την Τζόλι, κόρη της πρώτης συζύγου του, Αντρέα Μπερτορέλι, την οποία υιοθέτησε, τον Σάιμον, επίσης με την Αντρέα, τη Λίλι με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζιλ Τάβελμαν, και τους Νικ και Μάθιου με την τρίτη σύζυγό του, Οριάν Σεβέι. Ο Φιλ Κόλινς εξομολογήθηκε ότι συνήθιζε να ξυπνά το πρωί και να θέλει ένα ποτήρι κρασί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν έπινε ποτέ μετά τις 6 το απόγευμα.
«Σε ό,τι αφορά το ποτό, θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβαινε με εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν όταν επιστρέφουν από τη δουλειά, συνεχίζουν να πίνουν μέχρι αργά, μεθούν εντελώς, πέφτουν κάτω και κάνουν εμετό. Αυτή είναι η συνηθισμένη καρικατούρα ενός μεθυσμένου. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Δεν έπινα ποτέ όταν δούλευα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος», εκμυστηρεύτηκε.
Ο Κόλινς εξήγησε ότι όταν αποσύρθηκε άρχισε να πίνει περισσότερο, χρησιμοποιώντας το αλκοόλ και ως τρόπο για να καλύψει άλλα προβλήματα που εμφανίζονταν στη ζωή του, όπως η κατάρρευση του γάμου του με την τρίτη σύζυγό του, Οριάν, το 2020. «Όταν αποσύρθηκα, σκέφτηκα: “Τώρα θα κάνω όλα όσα δεν μπορούσα να κάνω πριν. Αν θέλω να δω κρίκετ όλη μέρα, θα το κάνω. Αν θέλω να πιω ένα ποτήρι κρασί, θα το πιω”. Αλλά φυσικά μετά αρχίζεις να το κάνεις όλο και νωρίτερα. Δεν έπινα ποτέ μετά τις 6 το απόγευμα, οπότε δεν θεωρούσα τον εαυτό μου μεθυσμένο», τόνισε.
Συνεχίζοντας, είπε: «Ζούσα μόνος μου. Ακόμη και όταν ήμουν παντρεμένος, είχα αρχίσει να πίνω και αυτό συνέβαινε επειδή υπήρχαν άλλα προβλήματα που έγιναν εμφανή με τον καιρό, άσχετα με το ποτό. Καταλαβαίνω όμως ότι ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται: “Όταν τον είδα τότε, άραγε ήταν μεθυσμένος;”. Αλλά ποτέ δεν έπινα όταν δούλευα. Δεν μπορούσα να το κάνω».
Επίσης, μοιράστηκε ότι τα περασμένα Χριστούγεννα η Λίλι Κόλινς ξέσπασε σε κλάματα, αναπολώντας τον φόβο που είχε νιώσει δύο χρόνια νωρίτερα ότι ο πατέρας της μπορεί να πέθαινε εξαιτίας του αλκοολισμού του. Η ηθοποιός είχε γίνει μητέρα τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, αποκτώντας με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, μια κόρη που ονόμασαν Τόβε Τζέιν ΜακΝτάουελ.
«Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν υπέροχο να ακούω τις ιστορίες τους για το πόσο φοβούνταν ότι δεν θα με ξανάβλεπαν. Η Λίλι, για παράδειγμα, ξέσπασε σε κλάματα, επειδή τώρα έχει κι εκείνη παιδί, και μου είπε: “Δεν πίστευα ποτέ ότι το παιδί μου θα προλάβαινε να γνωρίσει τον παππού του”. Ήταν πολύ συγκινητικό», είπε σχετικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κόλινς αναφέρθηκε στην ανοιχτή επιστολή που είχε γράψει η ηθοποιός για εκείνον, λέγοντας ότι κατάφερε να τη διαβάσει μόνο μία φορά. Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» είχε δημοσιεύσει την επιστολή στο πρώτο της βιβλίο, «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», το 2017, γράφοντας ότι τον «συγχωρεί» για το γεγονός ότι «δεν ήταν ο πατέρας που περίμενε».
«Σε συγχωρώ που δεν ήσουν πάντα εκεί όταν σε χρειαζόμουν και που δεν ήσουν ο πατέρας που περίμενα», είχε γράψει τότε. «Σε συγχωρώ για τα λάθη που έκανες. Και παρότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ αργά, δεν είναι. Υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος για να προχωρήσουμε», είχε προσθέσει.
Ο 75χρονος τραγουδιστής παραλίγο να χάσει τη ζωή του πριν από δύο χρόνια, έπειτα από χρόνια κατάχρησης αλκοόλ, και κατέληξε σε μηχανική υποστήριξη σε νοσοκομείο της Ελβετίας, με την οικογένειά του να ταξιδεύει εκεί για να πάρει ορισμένες «δύσκολες αποφάσεις».
Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε στη μάχη του με το αλκοόλ και είπε ότι η κόρη του σήμερα μετανιώνει για την ανοιχτή επιστολή που είχε γράψει στο παρελθόν, στην οποία δήλωνε ότι τον «συγχωρεί» για όσα θεωρούσε ότι είχε κάνει λάθος ως πατέρας.
Ο Κόλινς χαρακτήρισε τη νοσηλεία του τον Απρίλιο του 2024 μια εμπειρία που τον έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά. «Είχα μπει στο νοσοκομείο μερικές φορές για παγκρεατίτιδα εξαιτίας του ποτού. Μέχρι εκείνο το σημείο στη ζωή μου, όμως, δεν είχα νοσηλευτεί ποτέ και ξαφνικά βρέθηκα να ζω μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και αυτό πραγματικά με συνέφερε».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Πέρασα τόσο πολύ χρόνο στο νοσοκομείο και δεν θυμάμαι πραγματικά πολλά από εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Ο μάνατζέρ μου, ο Τόνι Σμιθ, συγκέντρωσε τα πέντε παιδιά μου στην Ελβετία για να τους εξηγήσει την κατάσταση, γιατί κάποια στιγμή τα πράγματα δεν έδειχναν καλά.Ήμουν σε μηχάνημα αιμοκάθαρσης και διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μου άρχισαν να καταρρέουν. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να παραμείνω στην αιμοκάθαρση. Και φυσικά, τώρα τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε επίσκεψη ως ένα μπόνους».
Phil Collins reveals daughter Lily Collins burst into tears over fears he would die from alcoholism and says she regrets writing 'hurtful' open letter 'forgiving him' for his shortcomings https://t.co/5mFug6MIfZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 2, 2026
«Σε ό,τι αφορά το ποτό, θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συνέβαινε με εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν όταν επιστρέφουν από τη δουλειά, συνεχίζουν να πίνουν μέχρι αργά, μεθούν εντελώς, πέφτουν κάτω και κάνουν εμετό. Αυτή είναι η συνηθισμένη καρικατούρα ενός μεθυσμένου. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Δεν έπινα ποτέ όταν δούλευα, γιατί δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος», εκμυστηρεύτηκε.
Ο Κόλινς εξήγησε ότι όταν αποσύρθηκε άρχισε να πίνει περισσότερο, χρησιμοποιώντας το αλκοόλ και ως τρόπο για να καλύψει άλλα προβλήματα που εμφανίζονταν στη ζωή του, όπως η κατάρρευση του γάμου του με την τρίτη σύζυγό του, Οριάν, το 2020. «Όταν αποσύρθηκα, σκέφτηκα: “Τώρα θα κάνω όλα όσα δεν μπορούσα να κάνω πριν. Αν θέλω να δω κρίκετ όλη μέρα, θα το κάνω. Αν θέλω να πιω ένα ποτήρι κρασί, θα το πιω”. Αλλά φυσικά μετά αρχίζεις να το κάνεις όλο και νωρίτερα. Δεν έπινα ποτέ μετά τις 6 το απόγευμα, οπότε δεν θεωρούσα τον εαυτό μου μεθυσμένο», τόνισε.
Συνεχίζοντας, είπε: «Ζούσα μόνος μου. Ακόμη και όταν ήμουν παντρεμένος, είχα αρχίσει να πίνω και αυτό συνέβαινε επειδή υπήρχαν άλλα προβλήματα που έγιναν εμφανή με τον καιρό, άσχετα με το ποτό. Καταλαβαίνω όμως ότι ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται: “Όταν τον είδα τότε, άραγε ήταν μεθυσμένος;”. Αλλά ποτέ δεν έπινα όταν δούλευα. Δεν μπορούσα να το κάνω».
Επίσης, μοιράστηκε ότι τα περασμένα Χριστούγεννα η Λίλι Κόλινς ξέσπασε σε κλάματα, αναπολώντας τον φόβο που είχε νιώσει δύο χρόνια νωρίτερα ότι ο πατέρας της μπορεί να πέθαινε εξαιτίας του αλκοολισμού του. Η ηθοποιός είχε γίνει μητέρα τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, αποκτώντας με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, μια κόρη που ονόμασαν Τόβε Τζέιν ΜακΝτάουελ.
«Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν υπέροχο να ακούω τις ιστορίες τους για το πόσο φοβούνταν ότι δεν θα με ξανάβλεπαν. Η Λίλι, για παράδειγμα, ξέσπασε σε κλάματα, επειδή τώρα έχει κι εκείνη παιδί, και μου είπε: “Δεν πίστευα ποτέ ότι το παιδί μου θα προλάβαινε να γνωρίσει τον παππού του”. Ήταν πολύ συγκινητικό», είπε σχετικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κόλινς αναφέρθηκε στην ανοιχτή επιστολή που είχε γράψει η ηθοποιός για εκείνον, λέγοντας ότι κατάφερε να τη διαβάσει μόνο μία φορά. Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» είχε δημοσιεύσει την επιστολή στο πρώτο της βιβλίο, «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», το 2017, γράφοντας ότι τον «συγχωρεί» για το γεγονός ότι «δεν ήταν ο πατέρας που περίμενε».
«Σε συγχωρώ που δεν ήσουν πάντα εκεί όταν σε χρειαζόμουν και που δεν ήσουν ο πατέρας που περίμενα», είχε γράψει τότε. «Σε συγχωρώ για τα λάθη που έκανες. Και παρότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ αργά, δεν είναι. Υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος για να προχωρήσουμε», είχε προσθέσει.
Η Λίλι Κόλινς ήταν πέντε ετών όταν ο Φιλ Κόλινς χώρισε από τη μητέρα της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έβαλε τέλος στον γάμο τους μέσω φαξ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ελβετία, όπου έζησε για τα επόμενα 20 χρόνια. Μετά τον χωρισμό του ζευγαριού το 1994, εκείνη και η μητέρα της μετακόμισαν στο Λος Άντζελες και η ηθοποιός έβλεπε τον πατέρα της κυρίως στις σχολικές διακοπές.
Ο Κόλινς είπε στον Πιρς Μόργκαν: «Τη διάβασα μόνο μία φορά. Και τώρα μου έχει πει ότι εύχεται να μην την είχε γράψει, επειδή πιστεύει ότι ήταν πληγωτική. Δεν λέω ότι δεν ήταν πληγωτική. Ξέρω τι έκανα και τι δεν έπρεπε να είχα κάνει. Φέρθηκα άσχημα στη μητέρα της. Προσπαθούσα πάντα να είμαι εκεί για τη Λίλι».
Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε: «Από τότε που ήταν πέντε ή έξι ετών, κάθε φορά που έφευγα από το σπίτι, προσπαθούσα να είμαι εκεί για εκείνη. Όμως, φυσικά, δεν είχα τον έλεγχο της ίδιας μου της ζωής. Δεν θέλω να φαίνεται ότι αποφεύγω το θέμα, αλλά, για παράδειγμα, όταν διαλύθηκε ο πρώτος μου γάμος, αυτό συνέβη επειδή δεν ήμουν εκεί».
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι οι συνεχείς περιοδείες είχαν βαρύ τίμημα στην προσωπική του ζωή. Όπως είπε, μόνο το 1977 οι Genesis πραγματοποίησαν τρεις περιοδείες στις ΗΠΑ, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές περιοδείες και μία στην Ιαπωνία. «Όταν τελικά χώρισα από την πρώτη μου σύζυγο, τα παιδιά από το συγκρότημα μου είπαν: “Γιατί δεν μας το είπες; Θα είχαμε σταματήσει”. Αλλά είναι εύκολο να το λες εκ των υστέρων. Δεν ήταν έτσι τότε. Ήμασταν συγκρότημα. Ήταν ένας για όλους και όλοι για έναν». Για τον πρώτο του γάμο πρόσθεσε: «Ναι, έλειπα και απομακρυνθήκαμε. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοούσε η Λίλι στην ανοιχτή επιστολή της».
Όταν ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν η επιστολή τον πλήγωσε, εκείνος απάντησε: «Δεν θυμάμαι πραγματικά πώς ένιωσα, γιατί τη διάβασα μόνο μία φορά. Μου είχε μιλήσει γι' αυτήν. Υποθέτω ότι πληγώθηκα. Πάντα προσπαθούσα να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Δεν ήθελα να παντρευτώ τρεις φορές. Δεν ξεκινάς τη ζωή σου σκεπτόμενος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».
Ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει για κάτι, απάντησε: «Σε έναν βαθμό, ναι. Μετανιώνω που διαλύθηκαν οι γάμοι μου. Μερικές φορές έφυγα εγώ, μία φορά έφυγα εγώ και δύο φορές με έδιωξαν. Δεν θα το διατύπωνα ακριβώς έτσι, αλλά από την άλλη απέκτησα πέντε υπέροχα παιδιά, τα οποία δεν θα είχα αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά. Οπότε πρέπει να τα ζυγίζω και τα δύο».
Ο Κόλινς είπε στον Πιρς Μόργκαν: «Τη διάβασα μόνο μία φορά. Και τώρα μου έχει πει ότι εύχεται να μην την είχε γράψει, επειδή πιστεύει ότι ήταν πληγωτική. Δεν λέω ότι δεν ήταν πληγωτική. Ξέρω τι έκανα και τι δεν έπρεπε να είχα κάνει. Φέρθηκα άσχημα στη μητέρα της. Προσπαθούσα πάντα να είμαι εκεί για τη Λίλι».
Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε: «Από τότε που ήταν πέντε ή έξι ετών, κάθε φορά που έφευγα από το σπίτι, προσπαθούσα να είμαι εκεί για εκείνη. Όμως, φυσικά, δεν είχα τον έλεγχο της ίδιας μου της ζωής. Δεν θέλω να φαίνεται ότι αποφεύγω το θέμα, αλλά, για παράδειγμα, όταν διαλύθηκε ο πρώτος μου γάμος, αυτό συνέβη επειδή δεν ήμουν εκεί».
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι οι συνεχείς περιοδείες είχαν βαρύ τίμημα στην προσωπική του ζωή. Όπως είπε, μόνο το 1977 οι Genesis πραγματοποίησαν τρεις περιοδείες στις ΗΠΑ, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές περιοδείες και μία στην Ιαπωνία. «Όταν τελικά χώρισα από την πρώτη μου σύζυγο, τα παιδιά από το συγκρότημα μου είπαν: “Γιατί δεν μας το είπες; Θα είχαμε σταματήσει”. Αλλά είναι εύκολο να το λες εκ των υστέρων. Δεν ήταν έτσι τότε. Ήμασταν συγκρότημα. Ήταν ένας για όλους και όλοι για έναν». Για τον πρώτο του γάμο πρόσθεσε: «Ναι, έλειπα και απομακρυνθήκαμε. Οπότε καταλαβαίνω τι εννοούσε η Λίλι στην ανοιχτή επιστολή της».
Όταν ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν η επιστολή τον πλήγωσε, εκείνος απάντησε: «Δεν θυμάμαι πραγματικά πώς ένιωσα, γιατί τη διάβασα μόνο μία φορά. Μου είχε μιλήσει γι' αυτήν. Υποθέτω ότι πληγώθηκα. Πάντα προσπαθούσα να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Δεν ήθελα να παντρευτώ τρεις φορές. Δεν ξεκινάς τη ζωή σου σκεπτόμενος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».
Ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει για κάτι, απάντησε: «Σε έναν βαθμό, ναι. Μετανιώνω που διαλύθηκαν οι γάμοι μου. Μερικές φορές έφυγα εγώ, μία φορά έφυγα εγώ και δύο φορές με έδιωξαν. Δεν θα το διατύπωνα ακριβώς έτσι, αλλά από την άλλη απέκτησα πέντε υπέροχα παιδιά, τα οποία δεν θα είχα αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά. Οπότε πρέπει να τα ζυγίζω και τα δύο».
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