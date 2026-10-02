Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι και για τον τρόπο που θα βάλει και τους υπόλοιπους παίκτες στην ομάδα