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Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι
Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι και για τον τρόπο που θα βάλει και τους υπόλοιπους παίκτες στην ομάδα
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μακάμπι την οποία διέλυσε με 90-67 και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε καλά και στα 40 λεπτά.
Ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε ακόμα θα πρέπει να βρει τρόπο να βάλει στην ομάδα και τους υπόλοιπους παίκτες όταν επιστρέψουν από τους τραυματισμούς.
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για τη νίκη: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, όλα είναι καλά και νορμάλ. Παίζουμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Για τα υψηλά νούμερα και τις απουσίες: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα ματς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους».
Ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε ακόμα θα πρέπει να βρει τρόπο να βάλει στην ομάδα και τους υπόλοιπους παίκτες όταν επιστρέψουν από τους τραυματισμούς.
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για τη νίκη: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, όλα είναι καλά και νορμάλ. Παίζουμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Για τα υψηλά νούμερα και τις απουσίες: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα ματς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους».
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