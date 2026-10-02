Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι
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Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι και για τον τρόπο που θα βάλει και τους υπόλοιπους παίκτες στην ομάδα

Ομπράντοβιτς για τη νίκη επί της Μακάμπι: Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι
Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μακάμπι την οποία διέλυσε με 90-67 και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε καλά και στα 40 λεπτά.

Ο τεχνικός των «πράσινων» τόνισε ακόμα θα πρέπει να βρει τρόπο να βάλει στην ομάδα και τους υπόλοιπους παίκτες όταν επιστρέψουν από τους τραυματισμούς.

Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:

Για τη νίκη: «Παίξαμε καλά και τα 40 λεπτά, όλα είναι καλά και νορμάλ. Παίζουμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Για τα υψηλά νούμερα και τις απουσίες: «Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στην ομάδα όταν επιστρέψουν. Υπάρχουν τόσα ματς στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε όλους».

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