Τα 100 εκατ. βαρέλια της G7 αγοράζουν χρόνο, αλλά οι αναλυτές επιμένουν για Brent στα 115 δολάρια: Γιατί δεν τελείωσε η κρίση, το Ορμούζ κρατά το «κλειδί»