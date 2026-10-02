Γιαμπουσέλε: Κάναμε σπουδαία δουλειά, να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή
SPORTS
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός

Γιαμπουσέλε: Κάναμε σπουδαία δουλειά, να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ και στάθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Γιαμπουσέλε: Κάναμε σπουδαία δουλειά, να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή
Ο πολυτιμότερος παίκτης της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Γιαμπουσέλε τόνισε πως αυτό που θέλουν οι παίκτες είναι να ακολουθούν το πλάνο του προπονητή.

Αναλυτικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δήλωσε:

«Κάναμε σπουδαία δουλειά σαν ομάδα, μοιράσαμε σωστά την μπάλα. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μας βοήθησε με τη φωνή του. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή.

Πάντα προσπαθώ να φέρνω χαρά στην ομάδα. Είμαι δύο μήνες εδώ, το να χαίρομαι στο παρκέ μαζί με τους συμπαίκτες μου είναι κάτι πολύ όμορφο. Αγαπώ τον κόσμο και την ατμόσφαιρα και το απολαμβάνω εδώ»

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