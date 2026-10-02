Η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει το πρώτο βραβείο στη μνήμη των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ
GALA
Τζέιμι Λι Κέρτις Ρομπ Ράινερ Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ Βραβείο

Η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει το πρώτο βραβείο στη μνήμη των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ

«Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο ως απόδειξη της εξαιρετικής παρακαταθήκης την οποία η Μισέλ και ο Ρομπ μοιράστηκαν με τόσους πολλούς από εμάς», είπε η ηθοποιός

Η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει το πρώτο βραβείο στη μνήμη των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ
Πολυετή φιλανθρωπική δράση είχαν αναπτύξει ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, στηρίζοντας μια σειρά από οργανισμούς. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους όμως, κατείχε το Children's Institute στο Λος Άντζελες.

Το Ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1906, παρέχει στήριξη σε περισσότερα από 30.000 παιδιά και οικογένειες στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής γονέων και χώρους δημιουργικής απασχόλησης. Mάλιστα η αδελφή της Μισέλ Ράινερ, Μάρτιν Σίνγκερ ηγείται του οργανισμού ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το Children's Institute σε συνεργασία με τα παιδιά του σκηνοθέτη Τζέικ και Ρόμι, θεσμοθέτησε το Βραβείο «Michele and Rob Reiner Champion for Change». Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει τη «διά βίου αφοσίωση του ζευγαριού στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στο Λος Άντζελες, σε όλη την Καλιφόρνια και πέραν αυτής». «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ουσιαστικό τρόπο για να τιμήσουμε την παρακαταθήκη της αδελφής μου Μισέλ και του γαμπρού μου Ρομπ», δήλωσε η Σίνγκερ. «Είχα το προνόμιο να τους βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπονετικού κόσμου για τα παιδιά και τις οικογένειες. Το έργο τους δεν είχε ποτέ στόχο την αναγνώριση, αλλά να επιφέρει τη μόνιμη αλλαγή», συνέχισε.


Το εναρκτήριο Βραβείο θα απονεμηθεί στις 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου γκαλά Cape & Gown στο ξενοδοχείο Beverly Wilshire του Μπέβερλι Χιλς. Πρώτη παραλήπτρια θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ και Εmmy Τζέιμι Λι Κέρτις η οποία έχει αναπτύξει σημαντικό φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, ενώ ήταν στενή φίλη με τους Ράινερ. «Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο ως απόδειξη της εξαιρετικής παρακαταθήκης την οποία η Μισέλ και ο Ρομπ μοιράστηκαν με τόσους πολλούς από εμάς», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.

«Έζησαν μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων, χτίζοντας κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους και προσφέροντας τόσα πολλά στον κόσμο γύρω τους. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να τιμάται ξανά και ξανά», πρόσθεσε.

Επίσης στην εκδήλωση θα δώσει το παρών και ο βραβευμένος με Grammy Τζον Μάγιερ, ο οποίος διατηρεί επίσης δεσμούς με την οικογένεια, ενώ είχε γράψει και ερμηνεύσει το τραγούδι «Say» για την ταινία «The Bucket List» (2007) σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ και με πρωταγωνιστές τους Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) και Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman).

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης