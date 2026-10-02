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Η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει το πρώτο βραβείο στη μνήμη των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ
Η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει το πρώτο βραβείο στη μνήμη των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ
«Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο ως απόδειξη της εξαιρετικής παρακαταθήκης την οποία η Μισέλ και ο Ρομπ μοιράστηκαν με τόσους πολλούς από εμάς», είπε η ηθοποιός
Πολυετή φιλανθρωπική δράση είχαν αναπτύξει ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, στηρίζοντας μια σειρά από οργανισμούς. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους όμως, κατείχε το Children's Institute στο Λος Άντζελες.
Το Ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1906, παρέχει στήριξη σε περισσότερα από 30.000 παιδιά και οικογένειες στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής γονέων και χώρους δημιουργικής απασχόλησης. Mάλιστα η αδελφή της Μισέλ Ράινερ, Μάρτιν Σίνγκερ ηγείται του οργανισμού ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το Children's Institute σε συνεργασία με τα παιδιά του σκηνοθέτη Τζέικ και Ρόμι, θεσμοθέτησε το Βραβείο «Michele and Rob Reiner Champion for Change». Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει τη «διά βίου αφοσίωση του ζευγαριού στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στο Λος Άντζελες, σε όλη την Καλιφόρνια και πέραν αυτής». «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ουσιαστικό τρόπο για να τιμήσουμε την παρακαταθήκη της αδελφής μου Μισέλ και του γαμπρού μου Ρομπ», δήλωσε η Σίνγκερ. «Είχα το προνόμιο να τους βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπονετικού κόσμου για τα παιδιά και τις οικογένειες. Το έργο τους δεν είχε ποτέ στόχο την αναγνώριση, αλλά να επιφέρει τη μόνιμη αλλαγή», συνέχισε.
Το εναρκτήριο Βραβείο θα απονεμηθεί στις 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου γκαλά Cape & Gown στο ξενοδοχείο Beverly Wilshire του Μπέβερλι Χιλς. Πρώτη παραλήπτρια θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ και Εmmy Τζέιμι Λι Κέρτις η οποία έχει αναπτύξει σημαντικό φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, ενώ ήταν στενή φίλη με τους Ράινερ. «Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο ως απόδειξη της εξαιρετικής παρακαταθήκης την οποία η Μισέλ και ο Ρομπ μοιράστηκαν με τόσους πολλούς από εμάς», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.
«Έζησαν μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων, χτίζοντας κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους και προσφέροντας τόσα πολλά στον κόσμο γύρω τους. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να τιμάται ξανά και ξανά», πρόσθεσε.
Επίσης στην εκδήλωση θα δώσει το παρών και ο βραβευμένος με Grammy Τζον Μάγιερ, ο οποίος διατηρεί επίσης δεσμούς με την οικογένεια, ενώ είχε γράψει και ερμηνεύσει το τραγούδι «Say» για την ταινία «The Bucket List» (2007) σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ και με πρωταγωνιστές τους Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) και Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το Ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1906, παρέχει στήριξη σε περισσότερα από 30.000 παιδιά και οικογένειες στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής γονέων και χώρους δημιουργικής απασχόλησης. Mάλιστα η αδελφή της Μισέλ Ράινερ, Μάρτιν Σίνγκερ ηγείται του οργανισμού ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το Children's Institute σε συνεργασία με τα παιδιά του σκηνοθέτη Τζέικ και Ρόμι, θεσμοθέτησε το Βραβείο «Michele and Rob Reiner Champion for Change». Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει τη «διά βίου αφοσίωση του ζευγαριού στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στο Λος Άντζελες, σε όλη την Καλιφόρνια και πέραν αυτής». «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ουσιαστικό τρόπο για να τιμήσουμε την παρακαταθήκη της αδελφής μου Μισέλ και του γαμπρού μου Ρομπ», δήλωσε η Σίνγκερ. «Είχα το προνόμιο να τους βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπονετικού κόσμου για τα παιδιά και τις οικογένειες. Το έργο τους δεν είχε ποτέ στόχο την αναγνώριση, αλλά να επιφέρει τη μόνιμη αλλαγή», συνέχισε.
Jamie Lee Curtis to Receive Inaugural Award Inspired by Rob and Michelle Reiner at Children's Institute Gala; John Mayer to Perform https://t.co/BqGNZtCcuD— The Hollywood Reporter (@THR) October 1, 2026
Το εναρκτήριο Βραβείο θα απονεμηθεί στις 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου γκαλά Cape & Gown στο ξενοδοχείο Beverly Wilshire του Μπέβερλι Χιλς. Πρώτη παραλήπτρια θα είναι η βραβευμένη με Όσκαρ και Εmmy Τζέιμι Λι Κέρτις η οποία έχει αναπτύξει σημαντικό φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, ενώ ήταν στενή φίλη με τους Ράινερ. «Νιώθω βαθιά τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο ως απόδειξη της εξαιρετικής παρακαταθήκης την οποία η Μισέλ και ο Ρομπ μοιράστηκαν με τόσους πολλούς από εμάς», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.
«Έζησαν μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων, χτίζοντας κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους και προσφέροντας τόσα πολλά στον κόσμο γύρω τους. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να τιμάται ξανά και ξανά», πρόσθεσε.
Επίσης στην εκδήλωση θα δώσει το παρών και ο βραβευμένος με Grammy Τζον Μάγιερ, ο οποίος διατηρεί επίσης δεσμούς με την οικογένεια, ενώ είχε γράψει και ερμηνεύσει το τραγούδι «Say» για την ταινία «The Bucket List» (2007) σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ και με πρωταγωνιστές τους Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) και Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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