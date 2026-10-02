Αλιείς στον Τσίπρα: «Δεκάδες τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα, έχεις ευθύνη, έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα» - Σταματήστε την προπαγάνδα, απάντησε

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συναντήθηκε με αλιείς και επαγγελματίες του κλάδου των γρι-γρι, οι οποίοι εδώ και δύο ημέρες βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος





Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είχε συνάντηση με παράκτιους αλιείς και επαγγελματίες του κλάδου των γρι-γρι, οι οποίοι εδώ και δύο ημέρες βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που έχει καταστήσει το επάγγελμά τους μη βιώσιμο.







Όπως ανέφεραν, δείχνοντας φωτογραφίες από τα ραντάρ που είχαν στα κινητά τους, η παρουσία των τουρκικών αλιευτικών είναι ιδιαίτερα έντονη και στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Αιγαίου. «Είναι τρεις Έλληνες και 400 Τούρκοι» ανέφεραν οι αλιείς. Ένας εξ' αυτών επεσήμανε ότι πέρσι στις 10 Σεπτεμβρίου σε απόσταση 4 μιλίων από τη Θάσο Τούρκοι ψαράδες επιχείρησαν να διώξουν τους Έλληνες πυροβολώντας με καραμπίνες!



Έχετε και εσείς μερίδιο ευθύνης Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών και για την παλιότερή δήλωσή του ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. «Έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης» του επεσήμανε ο κ. Παν. Μαυρίδης με τον Αλέξη Τσίπρα να αντιδρά και να τον καλεί να σταματήσει την προπαγάνδα.







«Κι εσείς ως κυβέρνηση είχατε 118 εκατ. ευρώ για την αλιεία αλλά τα 64 πήγαν στην ιχθυοκαλλιέργεια και μόνον 4 σε εμάς. Τώρα είναι 519 εκατ. και πάλι στην ιχθυοκαλλιέργεια θα πάνε. Αν δεν μας θέλουν να βγούμε να μας το πούνε» του επεσήμανε και ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε: «Δίκιο έχεις»...



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Η αναφορά στον Χάρρυ Κλύνν Αναφερόμενος δική του κυβερνητική θητεία ο κ. Τσίπρας παρέπεμψε σε ένα σκετς του Χάρρυ Κλυνν που έλεγε ότι «έφταιγαν οι προηγούμενοι», σχολιάζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση κυβερνά επτά χρόνια και πρόσθεσε: «Επτά χρόνια είχαν να διαχειριστούν πολλά χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, εμείς μαζεύαμε για να δώσουμε...».



Σε ερώτηση ενός ψαρά τι θα έκανε ο ίδιος εάν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Τσίπρας απάντησε:



«Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι θα γίνουν τα πράγματα, από τη μία μέρα στην άλλη, παράδεισος. Δε θα σας υποσχεθώ ότι θα γίνετε πλούσιοι. Αλλά μπορώ να εγγυηθώ ένα σχέδιο που θα έχει στη βάση την ενίσχυση των ανθρώπων που παράγουν, προκειμένου να σταματήσει αυτή η τρομακτική απόκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι πρώτον μείωση 30% μεσοσταθμικά στους λογαριασμούς του ρεύματος, χτύπημα των καρτέλ, γιατί τα καρτέλ στην οικονομία είναι αυτά τα οποία ξεζουμίζουν οποιαδήποτε παραγωγική δυνατότητα υπάρχει. Να αλλάξει η συμπεριφορά των τραπεζών. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων και δεν χρηματοδοτείται καμία επιχειρηματική δραστηριότητα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ταυτόχρονα μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν στήριξη στα άμεσα προβλήματα».



Αποδέκτης καταγγελιών για δράση τουρκικών αλιευτικών ακόμα και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα έγινε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη.Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είχε συνάντηση με παράκτιους αλιείς και επαγγελματίες του κλάδου των γρι-γρι, οι οποίοι εδώ και δύο ημέρες βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος που έχει καταστήσει το επάγγελμά τους μη βιώσιμο.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους οι εκπρόσωποι των αλιέων επεσήμαναν στον κ. Τσίπρα ότι σε καθημερινή βάση εκατοντάδες τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου (Σαμοθράκη Λήμνο, Ψαρά).Όπως ανέφεραν, δείχνοντας φωτογραφίες από τα ραντάρ που είχαν στα κινητά τους, η παρουσία των τουρκικών αλιευτικών είναι ιδιαίτερα έντονη και στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Αιγαίου. «Είναι τρεις Έλληνες και 400 Τούρκοι» ανέφεραν οι αλιείς. Ένας εξ' αυτών επεσήμανε ότι πέρσι στις 10 Σεπτεμβρίου σε απόσταση 4 μιλίων από τη Θάσο Τούρκοι ψαράδες επιχείρησαν να διώξουν τους Έλληνες πυροβολώντας με καραμπίνες!Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών και για την παλιότερή δήλωσή του ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. «Έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης» του επεσήμανε ο κ. Παν. Μαυρίδης με τον Αλέξη Τσίπρα να αντιδρά και να τον καλεί να σταματήσει την προπαγάνδα.«Ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε σε κανένα κόμμα ανήκω» του απάντησε ο κ. Μαυρίδης και επεσήμανε ότι είμαστε σε έναν κλάδο που μας κυνηγάνε όλοι.«Κι εσείς ως κυβέρνηση είχατε 118 εκατ. ευρώ για την αλιεία αλλά τα 64 πήγαν στην ιχθυοκαλλιέργεια και μόνον 4 σε εμάς. Τώρα είναι 519 εκατ. και πάλι στην ιχθυοκαλλιέργεια θα πάνε. Αν δεν μας θέλουν να βγούμε να μας το πούνε» του επεσήμανε και ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε: «Δίκιο έχεις»...Αναφερόμενος δική του κυβερνητική θητεία ο κ. Τσίπρας παρέπεμψε σε ένα σκετς του Χάρρυ Κλυνν που έλεγε ότι «έφταιγαν οι προηγούμενοι», σχολιάζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση κυβερνά επτά χρόνια και πρόσθεσε: «Επτά χρόνια είχαν να διαχειριστούν πολλά χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, εμείς μαζεύαμε για να δώσουμε...».Σε ερώτηση ενός ψαρά τι θα έκανε ο ίδιος εάν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας ο κ. Τσίπρας απάντησε:«Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι θα γίνουν τα πράγματα, από τη μία μέρα στην άλλη, παράδεισος. Δε θα σας υποσχεθώ ότι θα γίνετε πλούσιοι. Αλλά μπορώ να εγγυηθώ ένα σχέδιο που θα έχει στη βάση την ενίσχυση των ανθρώπων που παράγουν, προκειμένου να σταματήσει αυτή η τρομακτική απόκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι πρώτον μείωση 30% μεσοσταθμικά στους λογαριασμούς του ρεύματος, χτύπημα των καρτέλ, γιατί τα καρτέλ στην οικονομία είναι αυτά τα οποία ξεζουμίζουν οποιαδήποτε παραγωγική δυνατότητα υπάρχει. Να αλλάξει η συμπεριφορά των τραπεζών. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων και δεν χρηματοδοτείται καμία επιχειρηματική δραστηριότητα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ταυτόχρονα μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν στήριξη στα άμεσα προβλήματα».

«Να πάρω τηλέφωνο τον Μητσοτάκη αλλά δεν θα μου το σηκώσει» Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους αλιείς να διαμορφώσουν "μαχητά" και ρεαλιστικά αιτήματα για να τα αναδείξει η αντιπολίτευση, αλλά και τον πρωθυπουργό να έρθει να τους συναντήσει, όπως έκανε ο ίδιος.



«Πάρε τον εσύ στο τηλέφωνο» του είπε ένας ψαράς κι ο κ. Τσίπρας απάντησε, χαριτολογώντας: «Να τον καλέσω, αλλά δε θα μου το σηκώσει...».



«Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας» Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και γενικότερα στην ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση.



«Είχαν τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες, τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Είχαν δυνατότητα να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Βεβαίως αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Αλλά αυτό είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να δει που θα δώσει το δημοσιονομικό χώρο που έχει. Ποια ήταν η προτεραιότητα; Προφανώς δεν ήταν η προτεραιότητα να ζεσταθεί ο κόσμος. Το 20% των Ελλήνων, με βάση τις έρευνες της Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις χώρες των 27, μαζί πάλι με τη Βουλγαρία».



«Η συγκυρία είναι ότι έχουμε μία κρίση πληθωριστική σε όλη την Ευρώπη" συνέχισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: "Αλλά πώς την αντιμετωπίζουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και πώς την αντιμετωπίζουν εδώ; Πώς γίνεται εδώ να είναι ακριβότερη από άλλες χώρες η τιμή των καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα η αγοραστική μας δύναμη είναι χαμηλότερη και συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;».



"Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας" πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ..







02.10.2026, 21:51