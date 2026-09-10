Η Κέιτι Χολμς εμφανίστηκε πιασμένη χέρι χέρι με τον σύντροφό της στην Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
Η Κέιτι Χολμς εμφανίστηκε πιασμένη χέρι χέρι με τον σύντροφό της στην Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 39χρονος καλλιτέχνης παρακολούθησαν μαζί επίδειξη μόδας
Μία κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιάρμοσκι έκανε η Κέιτι Χολμς στην Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται ενώ περπατούσε πιασμένο χέρι χέρι.
Το ζευγάρι παρακολούθησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Cult Gaia. Η 47χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε καθώς κατευθυνόταν μαζί με τον 39χρονο καλλιτέχνη στην εκδήλωση. Οι δυο τους περπατούσαν, με τη Χολμς να χαμογελά όταν αντιλήφθηκε τον φακό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο Γιάρμοσκι και η Χολμς κάθισαν στην πρώτη σειρά, όπου φωτογραφήθηκαν να συνομιλούν και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.
Τον Ιούλιο, πηγή είχε δηλώσει στο People ότι το ζευγάρι «έδειχνε πολύ χαριτωμένο» σε προβολή της ταινίας «The Invite» στη Νέα Υόρκη. «Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μαζί και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ» πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Η Κέιτι Χολμε επισημοποίησε τη σχέση τους στο Instagram την 1η Σεπτεμβρίου, όταν ευχήθηκε στον Γιάρμοσκι για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο των καλύτερων».
Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους, οι δυο τους συνέχισαν να μοιράζονται στιγμιότυπα από τις πρόσφατες διακοπές τους στην Ιταλία. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Γιάρμοσκι δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση, μεταξύ άλλων εικόνα από την επίσκεψή τους στη λίμνη Κόμο, όπου η ηθοποιός χαλάρωνε στο πίσω μέρος ενός ταχύπλοου.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Το ζευγάρι παρακολούθησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Cult Gaia. Η 47χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε καθώς κατευθυνόταν μαζί με τον 39χρονο καλλιτέχνη στην εκδήλωση. Οι δυο τους περπατούσαν, με τη Χολμς να χαμογελά όταν αντιλήφθηκε τον φακό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@marieclairemagazine
Love is in the air at @Cult Gaia’s SS’27 show. ❤️ #katieholmes #nyfw #nyfw2026 #nyfw2027♬ original sound - Marie Claire Magazine
Katie Holmes, 47, and boyfriend Jason Bard Yarmosky, 38, pack on the PDA at NYFW https://t.co/B0Rlc7dHGs— Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026
Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο Γιάρμοσκι και η Χολμς κάθισαν στην πρώτη σειρά, όπου φωτογραφήθηκαν να συνομιλούν και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.
Τον Ιούλιο, πηγή είχε δηλώσει στο People ότι το ζευγάρι «έδειχνε πολύ χαριτωμένο» σε προβολή της ταινίας «The Invite» στη Νέα Υόρκη. «Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μαζί και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ» πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.
Η Κέιτι Χολμε επισημοποίησε τη σχέση τους στο Instagram την 1η Σεπτεμβρίου, όταν ευχήθηκε στον Γιάρμοσκι για τα γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο των καλύτερων».
Μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους, οι δυο τους συνέχισαν να μοιράζονται στιγμιότυπα από τις πρόσφατες διακοπές τους στην Ιταλία. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Γιάρμοσκι δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση, μεταξύ άλλων εικόνα από την επίσκεψή τους στη λίμνη Κόμο, όπου η ηθοποιός χαλάρωνε στο πίσω μέρος ενός ταχύπλοου.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα