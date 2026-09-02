Κέιτι Χολμς: Οι αγκαλιές και το φιλί με τον νέο της σύντροφο στο δείπνο γενεθλίων του, δείτε βίντεο

Στον καλύτερο από τους καλύτερους, έγραψε η ηθοποιός





Κέιτι Χολμς στον νέο της σύντροφο, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι για τα γενέθλιά του, με το ζευγάρι να καταγράφεται αγκαλιά, ενώ έδινε ένα φιλί στο δείπνο γενεθλίων του εορτάζοντα.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, η 47χρονη ηθοποιός ευχήθηκε στον καλλιτέχνη σύντροφό της, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους και. «Χρόνια πολλά στον καλύτερο από τους καλύτερους», έγραψε η Χολμς στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.







Δείτε την ανάρτησή της



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Η ηθοποιός αναδημοσίευσε μέσω Instagram Stories ένα βίντεο από το δείπνο γενεθλίων του Γιαρμόσκι, το οποίο ανάρτησε αρχικά η Βρετανίδα εικαστικός και τραγουδοποιός Σαντέλ Μάρτιν. Στο βίντεο, ο καλλιτέχνης κάθεται στο τραπέζι και σβήνει τα κεριά της τούρτας του, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον χειροκροτούν. Η Χολμς κάθεται δίπλα του, χαμογελά και στη συνέχεια οι δυο τους αγκαλιάζονται.



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Η Χολμς και ο Γιαρμόσκι είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά μαζί στις 10 Ιουλίου, όταν εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι χέρι σε προβολή της ταινίας «The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ, στο Ίστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης.



«Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μεταξύ τους και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ»



Δημόσια ευχήθηκε ηΤην Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, η 47χρονη ηθοποιός ευχήθηκε στον καλλιτέχνη σύντροφό της, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους και. «Χρόνια πολλά στον καλύτερο από τους καλύτερους», έγραψε η Χολμς στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.Στην πρώτη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται να γελούν, ακουμπώντας τα κεφάλια τους ο ένας στον άλλο, ενώ στέκονται μπροστά σε έναν τοίχο, με την ηθοποιό να τον κρατά από τη μέση. Στη δεύτερη εικόνα, η οποία έχει τραβηχτεί σε χαμηλό φωτισμό, φαίνεται μια τούρτα γενεθλίων με αναμμένα κεριά περιμετρικά.Η ηθοποιόςμέσω Instagram Stories ένα βίντεο από το δείπνο γενεθλίων του Γιαρμόσκι, το οποίο ανάρτησε αρχικά η Βρετανίδα εικαστικός και τραγουδοποιός Σαντέλ Μάρτιν. Στο βίντεο, ο καλλιτέχνης κάθεται στο τραπέζι και σβήνει τα κεριά της τούρτας του, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον χειροκροτούν. Η Χολμς κάθεται δίπλα του, χαμογελά και στη συνέχεια οι δυο τους αγκαλιάζονται.Η Χολμς και ο Γιαρμόσκι είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά μαζί στις 10 Ιουλίου, όταν εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι χέρι σε προβολή της ταινίας «The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ, στο Ίστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης.«Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μεταξύ τους και εκείνη χαμογελούσε όλο το βράδυ» είχε δηλώσει τότε πηγή στο People . «Κάθονταν μαζί κατά τη διάρκεια της ταινίας και κάποια στιγμή εκείνη είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του» είχε προσθέσει.

Αργότερα, άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον της Χολμς αποκάλυψε ότι η ηθοποιός και ο καλλιτέχνης γνωρίστηκαν καλύτερα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, όπου υπήρξε αμοιβαία έλξη, και στη συνέχεια άρχισαν να συναντιούνται.



Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Ιουλίου, η πρωταγωνίστρια του «Batman Begins» και ο Γιαρμόσκι συναντήθηκαν ξανά για δείπνο στο κέντρο του Μανχάταν. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η έξοδός τους στις 20 Αυγούστου, σε μια μικρή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μάικλ Κορς με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από τη δημιουργία της συλλογής Michael Kors Collection. Η Χολμς και ο Γιαρμόσκι πόζαραν μαζί για φωτογραφία με τον σχεδιαστή μόδας.